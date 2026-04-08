Tripleta de Paulinho hunde al LA Galaxy en su visita a Toluca en la Copa de Campeones de la Concacaf

TOLUCA, MÉXICO - 8 DE ABRIL: Joao Dias, del Toluca, celebra tras anotar el cuarto gol del equipo durante el partido de ida de los cuartos de final entre el Toluca y el LA Galaxy, correspondiente a la Copa de Campeones de la CONCACAF 2026, en el Estadio Nemesio Diez, el 8 de abril de 2026 en Toluca, México. (Foto de Manuel Velasquez/Getty Images)

El LA Galaxy regresó de Toluca con una derrota que lo obliga a remar a contracorriente en la vuelta. El conjunto angelino cayó 4-2 en el Estadio Nemesio Díez el miércoles, en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, en una noche en la que el equipo local impuso condiciones durante largos tramos.

Toluca tomó el control desde temprano. La presión alta dio resultado y Nicolás Castro abrió el marcador al minuto 12, en una jugada que dejó expuestas las dificultades del conjunto galáctico para salir con claridad desde el fondo. Castro aprovechó un balón largo a espaldas de la defensa y definió sin oposición frente al arco para el 1-0.

Con el paso de los minutos, el equipo mexicano se adueñó de la pelota y del territorio. Antes del descanso, amplió la ventaja con el primero de Paulinho al 43’, en una jugada que se gestó de banda a banda y terminó con un servicio al corazón del área que el brasileño empujó de primera para el 2-0.

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A pesar de la derrota, el entrenador Greg Vanney mostró confianza en sus jugadores. Recalcó la mentalidad para reaccionar y conseguir goles de visitante.

“Creo que los resultados han sido los resultados, pero en muchos de nuestros partidos no hemos sido superados”, dijo Vanney. “Hemos tenido más oportunidades de gol, más posesión, lo que quieras mirar como estadística de control. Hemos fallado en la ejecución en las dos áreas, y eso nos ha perjudicado en algunos partidos. La fe en el grupo está”.

En el segundo tiempo, el LA Galaxy encontró una reacción que lo mantuvo con vida en la serie. Gabriel Pec descontó al 66’ tras una acción individual por la derecha, donde, con poco ángulo, logró definir con precisión para el 2-1.

Sin embargo, Toluca volvió a golpear poco después. Al 73’, Paulinho firmó su doblete al aprovechar un rebote dentro del área, luego de un intento de despeje de la defensa angelina, para colocar el 3-1 entre varios jugadores.

“Se trata del extra, de ese 5% adicional aquí y allá, los detalles, un poco más de pelea y determinación para superar los obstáculos y ganar”, señaló el entrenador. “Hoy era aún más importante jugar bajo estas condiciones contra un equipo de su calidad. Sabíamos cuál iba a ser el desafío, y esperaba ver el compromiso y la lucha que mostraron hoy. Creen en el grupo y en lo que hacemos. Necesitamos ejecutar mejor en ambos extremos y, si lo hacemos, convertiremos estas actuaciones en resultados”.

El LA Galaxy no bajó los brazos. Marco Reus acercó nuevamente a los visitantes al 77’, tras recibir un pase corto dentro del área y definir con tranquilidad para el 3-2. En ese tramo, el equipo angelino mostró su mejor versión y dejó la sensación de poder ir por más.

Pero cualquier intento de remontada encontró respuesta inmediata. Paulinho completó su triplete al minuto 85, capitalizando errores defensivos consecutivos para sellar el 4-2 definitivo y devolverle el control de la serie a Toluca.

El conjunto mexicano dominó la posesión durante gran parte del encuentro y generó mayor volumen ofensivo, mientras que el Galaxy apostó por momentos aislados para hacer daño.

“Tenemos un giro rápido, vamos directo a Austin para un partido de liga, con poco descanso y en horario de tarde”, dijo Vanney. “Primero nos enfocaremos en eso, y luego en el próximo partido de Concacaf. Debemos intentar sacar puntos en un partido difícil tras el esfuerzo emocional de hoy. Hay que recuperarse, descansar, comer y llegar a Austin lo mejor posible, y ojalá podamos recuperar a uno o dos jugadores para la siguiente semana”.

Aunque Toluca tuvo oportunidades para ampliar aún más la diferencia, el marcador deja una eliminatoria abierta. El LA Galaxy buscará remontar el próximo 15 de abril en Carson, donde intentará cambiar la historia frente a su gente.