Al ritmo de la tambora, Christian Suárez recuerda el latido de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol

Por momentos, el béisbol se mide en estadísticas, en turnos o en rectas bien colocadas. Pero dentro del clubhouse de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol, hubo algo más que números. Hubo ritmo. Hubo tambora.

Antes de cada juego, el sonido de la tambora marcaba el inicio de una rutina que terminó siendo mucho más que un gesto cultural. Fue identidad, conexión y energía para un grupo que terminó levantando el título.

“Eso es algo tradicional en Venezuela, los tambores, algo totalmente típico en Venezuela. Es como el amuleto que siempre Venezuela ha traído a todos sus Clásicos, su tambora, tratar de rodearse de buena energía con eso, pues, con simples cosas que a nosotros como venezolanos nos llenan”, contó Christian Suárez.

El zurdo venezolano, bajo contrato de ligas menores con los Dodgers y actualmente asignado a los Tulsa Drillers, fue parte de ese ritual que comenzó casi por casualidad y terminó marcando el pulso del equipo.

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“Desde pequeño tocaba mucho tambor, y cuando los compañeros… Eduardo Rodríguez los llevó al estadio, empezamos algunos a formar como una orquesta en el clubhouse. Empezamos el primer día en el dugout como solamente de toque, algo tradicional, y se convirtió en nuestro comienzo de cada partido. Fue algo emotivo, algo bastante bueno”.

BREAKING: Venezuela 🇻🇪 defeats USA 🇺🇸 3-2 to win the World Baseball Classic final, crowned champions.#Venezuela #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/dmkUoHT7wq — Global Affairs 24 (@GlobalAffair24) March 18, 2026

Incluso, su participación tuvo algo de improvisación.

“No, yo no sabía nada. Ellos me vieron, yo les dije ‘déjame intentar’, pero yo sabía lógicamente”, recordó Suárez. “Como no me conocían, cuando toqué el tambor dijeron: ‘¿Cómo que no sabes? Si tú sabes. Ahora mira cómo lo toca’”.

Ese ambiente relajado y cercano fue parte de una estructura más profunda que sostuvo al equipo en los momentos de presión. Porque más allá del ritmo de la tambora, Venezuela encontró su fuerza en la unión.

“Bastante contento. Creo que hemos iniciado este año con cosas muy positivas. Una de esas fue, gracias a Dios, darle este logro a Venezuela, que tanto lo merece”, dijo Suárez sobre el campeonato conseguido ante la potencia de Estados Unidos.

No fue protagonista en el box score, pero sí en el pulso interno de un grupo que, según él mismo describe, encontró en la convivencia su mayor fortaleza.

“Creo que una de las claves más grandes que tuvimos fue la unión. Desde el día uno tocamos muchos puntos sobre lo que venía. Teníamos coaches con mucha experiencia… todo el mundo contribuyó a este campeonato”.

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El recorrido exigió ajustes constantes, pero aún así Venezuela fue perfecta y derrotó a Holanda, Israel, Nicaragua y la República Dominicana en el Pool D en Miami. En la Semifinal, se enfrentó a Italia para abrirse paso a la gran final del 17 de marzo.

En lo personal, su convocatoria ya representaba un logro.

“Solamente con haber tenido el privilegio de que me hayan llamado fue algo increíble”.

AMARILLO, TX - 7 DE JUNIO: Christian Suárez, #15 de los Tulsa Drillers, lanza durante el partido entre los Tulsa Drillers y los Amarillo Sod Poodles en Hodgetown, el viernes 7 de junio de 2024, en Amarillo, Texas. (Foto de John Moore/MiLB.com) (John Moore/MiLB.com)

Suárez, que ha construido su carrera lejos de los reflectores, encontró en ese llamado una validación a años de trabajo.

“No me he rendido absolutamente nada. Soy fiel creyente de que todos tenemos una oportunidad en la vida y la he venido aprovechando”.

Su única aparición ante Nicaragua en el torneo no define su experiencia. Lo que se lleva es aprendizaje. Rutinas. Conversaciones.

“Cuando salimos a jugar la final, se lo dejamos todo en manos de Dios. A donde habíamos llegado era algo donde Venezuela no había llegado anteriormente. Disfrutamos el juego. Esa fue la clave”.

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Dentro del grupo, señaló al cátcher y primera base de Kansas City Royals, Salvador Pérez, como referencia.

“Es una persona que se enfoca mucho en el trabajo colectivo. La manera en que se manejó dentro y fuera del terreno fue de admirar”, señaló Suárez.

Pero si hay una imagen que encapsula ese equipo, no es únicamente la celebración final. Es la previa. El sonido de la tambora. El grupo reunido. El momento compartido antes de salir al terreno.

Su historia, sin embargo, comienza lejos de ese escenario. En La Segundera, un entorno complicado donde creció, pero con una base familiar sólida.

“Me siento bastante orgulloso de salir de donde salí. Mis padres me educaron de una manera muy buena. Nunca tuve contacto con nada malo de la calle”.

Ese origen sigue presente. Cada regreso a casa implica clínicas, cercanía con los niños y un mensaje constante.

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MIAMI, FL - 16 DE MARZO: Christian Suárez #73, Ranger Suárez #55 y Enmanuel De Jesús #37 del Equipo de Venezuela ríen en el dugout durante el partido del Clásico Mundial de Béisbol (WBC) de 2026, entre el Equipo de Venezuela y el Equipo de Italia en el loanDepot park, el lunes 16 de marzo de 2026 en Miami, Florida. (Foto de Mary DeCicco/WBCI/MLB Photos vía Getty Images) (Mary DeCicco/MLB Photos via Getty Images)

“Quiero que vean que los sueños sí se cumplen”.

Su camino en el béisbol tampoco fue directo. Fue bateador antes de convertirse en lanzador, en un proceso que no siempre quiso, pero que terminó definiendo su carrera.

“No me gustaba lanzar… y mira dónde terminamos”.

Hubo pausas, lesiones y momentos de duda. En 2016 incluso dejó de jugar tras un pelotazo en el brazo. El regreso llegó impulsado por personas clave como Alex Romero, quien lo llevó a una academia en el Zulia. Un showcase después cambió su destino.

Los Dodgers lo observaron, dudaron, volvieron a llamarlo y finalmente lo firmaron.

Con 25 años, Suárez sigue en ese proceso que define a tantos peloteros en ligas menores, con ajustes constantes y la espera de una oportunidad en las Grandes Ligas.

“Los ajustes que ellos han querido que yo haga, los he puesto en práctica. Siento esa vibra positiva de que este año puede ser el año”.

En ese camino, ha coincidido con compatriotas en los Dodgers, absorbiendo detalles que no siempre se enseñan.

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“Tengo que estar en Grandes Ligas, si Dios lo permite. No lo veo tan lejos”, dijo Suárez.