Columna: Los Lakers, muy tocados, deben dar por terminada la temporada

Hace apenas una semana, una temporada llena de éxitos de los Lakers gritaba tres palabras.

Una larga trayectoria en los playoffs.

Hoy, una temporada maldita de los Lakers susurra con sobriedad tres palabras muy diferentes.

Ya se acabó.

A menos de un mes para que termine la temporada, la de los Lakers está acabada, terminada.

Devastados y destrozados por las repentinas lesiones sufridas el mismo día por sus dos mejores jugadores, los Lakers están irremediablemente destrozados.

No pueden ganar sin Luka Doncic y Austin Reaves , y ninguno de los dos volverá a estar en plena forma a tiempo para salvarlos.

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Quedaron totalmente en ridículo en sus dos primeros partidos con plantilla reducida y acabarán cayendo al cuarto o quinto puesto, con un enfrentamiento en primera ronda acechando contra Kevin Durant y los Houston Rockets.

No pueden ganar a los Rockets, no ganarán a los Rockets, y la temporada terminará oficialmente, rápidamente y con tristeza. Puede que termine de una forma más aceptable que un barrido —¿quizás ganen un partido?—, pero va a terminar, y pronto, y los Lakers deben reforzar sus prioridades antes de que eso ocurra.

Que lo den por perdido.

Dile a Doncic que se quede en España todo el tiempo que haga falta para que esa medicina mágica cure su tirón en el tendón de la corva. Dile a Doncic que su temporada digna de MVP está muerta antes de nacer. Dile a Doncic que empiece a prepararse para septiembre.

Los Lakers no necesitan que aparezca dentro de tres semanas intentando salvar esta temporada cojeando y rezando. No necesitan que se arriesgue a volver a lesionarse el tendón de la corva, lo que podría afectar a sus entrenamientos de verano y repercutir en la próxima temporada.

La estrella de los Lakers, Luka Doncic, reacciona ante una jugada durante la abultada derrota ante los Thunder en Oklahoma City la semana pasada.



(Cooper Neill / Getty Images)

La mayoría de los expertos coinciden en que sería un milagro que Doncic volviera al 100 % a tiempo para llevar al equipo a superar la primera ronda de los playoffs, que comienzan el 18 de abril. Los Lakers no necesitan que sea un milagro. Necesitan que sea la piedra angular de una franquicia que se está reconstruyendo a su imagen y semejanza.

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No lo necesitan ahora, cuando de todos modos no va a salvarlos. Lo necesitan dentro de seis meses, para que esté sano y en forma y pueda guiarlos hacia su próxima era.

Que se retire.

Los Lakers deben decirle lo mismo a Reaves, a quien van a darle una fortuna este verano para que sea su segunda estrella durante un futuro indefinido.

No necesitan que intente jugar con una lesión en los oblicuos y empeore las cosas. No necesitan que se esfuerce al máximo. Necesitan que se quede fuera.

A los aficionados no les va a gustar leer esto. Y a los jugadores no les va a gustar oírlo.

Basta con escuchar a Giannis Antetokounmpo , la estrella de los Milwaukee Bucks que lleva fuera de juego desde el 15 de marzo porque los Bucks no querían que sus molestas lesiones empeoraran y afectaran ni a su valor de traspaso ni a su temporada 2026-27.

“Es como una bofetada”, declaró recientemente a los periodistas. “Estoy disponible para jugar hoy. Ahora mismo. Estoy disponible. ¿Acaso no parezco estar disponible? … No sé qué juego se está jugando aquí, pero no quiero formar parte de él”.

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No hay ningún juego con los Lakers. Su nuevo grupo propietario de los Dodgers no juega a juegos. Su objetivo es construir una franquicia que tenga un éxito sostenible. Apostarlo todo por un equipo que no tiene la más mínima posibilidad no es construir un éxito sostenible.

Ya has visto cómo los Dodgers dan descanso a sus jugadores durante seis meses para prepararse para la postemporada, ¿verdad? Dejar de lado a los Lakers ahora es algo así, pero al revés. Están sacrificando los playoffs para prepararse para la próxima temporada.

Sin duda, Doncic se tomaría la noticia de un cierre tan bien como Antetokounmpo.

“Creo que, por lo que he hablado con él, está motivado para hacer todo lo posible», dijo el entrenador JJ Redick a los periodistas. «Y sé que para él es difícil no estar en una cancha de baloncesto. Ese es su lugar feliz. Y es uno de los pocos jugadores que realmente juega todo el año. Y no se trata solo de competiciones internacionales. Pero le gusta estar en el gimnasio. Le gusta trabajar en su oficio. Y creo que es duro para él. Quiere volver a la cancha”.

El alero de los Lakers, LeBron James, reacciona ante una jugada durante la victoria sobre los Kings el mes pasado en el Crypto.com Arena.



(Eric Thayer / Los Angeles Times)

Y no, LeBron James tampoco va a estar contento, intentando llevar a cuestas a un equipo que, aparentemente, no se está esforzando. ¿Y qué? ¿De verdad crees que va a aceptar una reducción considerable de su salario para quedarse en los Lakers la próxima temporada? ¿De verdad crees que los Lakers lo quieren de vuelta cuando tendrán espacio salarial para fichar a un jugador como, eh, Antetokounmpo?

Dejar a James solo en una isla de primera ronda puede ser injusto, pero los Lakers le han hecho muchas concesiones en sus ocho años aquí. Simplemente tendrá que sacrificarse por el equipo, por breve que sea la temporada que este pueda jugar.

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“Fue un golpe al corazón, al pecho y al alma con lo de Luka”, dijo James a los periodistas.

“Me desperté de la siesta, vi la noticia de [Reaves] y pensé: ‘Mierda’”.

¿Sabes quién más no aceptaría fácilmente la noticia de un parón? Redick, quien, apenas una semana después de ser alabado como el primer entrenador de los Lakers desde Phil Jackson en lograr temporadas consecutivas de 50 victorias, ahora se encuentra de nuevo luchando por su credibilidad.

¿Recuerdas el año pasado, cuando Redick fue criticado por mantener a sus titulares en pista durante toda la segunda parte de una derrota en los playoffs ante Minnesota?

Esta primavera vuelve a ser objeto de críticas por alinear tanto a Doncic como a Reaves en la segunda parte de una derrota aplastante ante Oklahoma City que envió a ambos jugadores a la lista de lesionados.

El entrenador de los Lakers, JJ Redick, da instrucciones a sus jugadores durante la abultada derrota ante los Thunder del martes. (Robert Gauthier / Los Angeles Times)

Cuando Doncic se lesionó, los Lakers perdían por 32 puntos y él ya parecía lesionado tras agarrarse la pierna en el segundo cuarto.

Reaves, por su parte, se pasó gran parte del primer cuarto agarrándose la espalda.

Redick dijo que ambos jugadores habían recibido el visto bueno médico y que ambos insistieron en plantar cara a los Thunder, líderes de la liga, en la segunda mitad.

“El equipo quería ir a por todas en la segunda mitad”, declaró Redick a los periodistas. “No había nada antes de ese partido que sugiriera que alguno de esos chicos estuviera ‘en racha’”.

Esto fue solo el comienzo de la mala semana de Redick.

Jarred Vanderbilt sí que estaba en racha el martes por la noche en la revancha contra Oklahoma City después de que lo dejaran en el banquillo en los primeros momentos del segundo cuarto. Vanderbilt se encaró con Redick en la cancha y tuvieron que sujetarlo.

Redick respondió finalmente dejando a Vanderbilt en el banquillo el resto del partido y criticándolo después de forma nada sutil.

“Creo que, para todos nosotros, ya sabes, al estar en inferioridad numérica, tenemos que luchar y arañar, tenemos que estar todos en la misma onda, tenemos que ser grandes compañeros de equipo, tenemos que jugar todos con intensidad”, declaró Redick a los periodistas.

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“Pedí un tiempo muerto para sacarlo del partido. Y él reaccionó”.

Cabe preguntarse por la conexión de Redick con sus jugadores si uno de ellos no tiene miedo de enfrentarse a él en la cancha en medio de un partido.

También hay que preguntarse, una vez más, por el estilo de gestión de Redick en los partidos importantes si permite que sus dos mejores jugadores pongan en riesgo su salud durante una goleada.

Redick, que firmó una extensión en septiembre que lo mantendrá bajo contrato hasta 2030, no está en la cuerda floja, al menos todavía no. Pero otro colapso en primavera no le granjeará el cariño de los nuevos propietarios, que esperan que sus entrenadores sean el rostro sereno de la organización.

Por otra parte, para todos los involucrados, debe haber algo de indulgencia tras la increíble tensión que rodea a un equipo cuya temporada de ensueño acaba de convertirse en una pesadilla.

Acabemos con la pesadilla ya. Por el bien del futuro de la franquicia, pongamos fin a esto.