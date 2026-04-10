LAFC, invicto y con récords históricos, visita a Portland, pensando en Cruz Azul

El LAFC visita este sábado a Providence Park (1:45 p.m. PT, Apple TV) con el mejor arranque en la historia del club y una racha de 11 partidos sin derrota en todas las competencias, dispuesto a ampliar su ventaja en la cima de la Conferencia Oeste ante un Portland Timbers que no encuentra la manera de frenar su caída en la tabla.

LAFC llega a la Semana 7 de la MLS con marca de 5-0-1 en liga y 16 puntos, por ahora el mejor equipo de la liga. En todas las competencias, incluida la Copa de Campeones de la CONCACAF, el equipo angelino acumula un balance de nueve triunfos y dos empates, y ha anotado 27 goles, contra apenas tres en contra. El martes pasado, humilló al sublíder de la Liga MX, Cruz Azul, por 3-0 en casa.

El guardameta francés Hugo Lloris es uno de los principales responsables de ese dominio defensivo. LAFC es el primer club en la historia de la MLS en mantener su portería imbatida durante seis juegos consecutivos al inicio de una temporada, con 540 minutos sin permitir gol.

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“Ha sido grande para nosotros el tener esos récords en la defensa, y que se vea reflejado en el ataque”, dijo Ryan Hollingshead, defensa del equipo Negro y Oro. “LAFC se ha caracterizado por ser un equipo que anota muchos goles, pero lo que estamos haciendo en defensa nos ha ayudado a anotar aún más goles”.

Sin duda, el ataque del equipo ha sido impresionante. El surcoreano Son Heung-min acumula siete asistencias en el torneo, cuatro de ellas en el último partido ante Orlando City, mientras que el delantero Denis Bouanga suma cuatro goles y tres pases de gol. El equipo ha anotado 14 tantos en liga, la segunda cifra más alta de la MLS, con una diferencia de goles de +14. No solo eso: en cada partido parece que hay una estrella diferente, como el venezolano David Martínez, quien anotó dos golazos en el triunfo a mitad de semana ante el Cruz Azul.

Sin embargo, el LAFC podría dar algunas libertades en este partido, ya que tiene una difícil visita en el partido de vuelta ante Cruz Azul el martes en Puebla, lo que posiblemente le obligue a rotar a sus jugadores.

“Tenemos que entender que los juegos ante Orlando y Cruz Azul ya han pasado”, dijo Marc Dos Santos, técnico de LAFC, quien tiene que distribuir a su gente para disputar tres partidos en ocho días. “Obviamente, vamos a tener que depender de todos los jugadores del equipo”.

Uno de esos jugadores podría ser el delantero canadiense Jacob Shaffelburg, quien se recupera de una lesión, pero logró una asistencia en el último encuentro ante Orlando.

El panorama en Portland es radicalmente distinto. Los Timbers se ubican en el puesto 14 de la Conferencia Oeste con apenas cuatro puntos en seis jornadas, producto de un balance de una victoria, un empate y cuatro derrotas. Han concedido 15 goles, la peor marca defensiva de la conferencia, y llegaron a este partido tras una derrota 3-2 ante el Vancouver Whitecaps en la que desperdiciaron una ventaja de 2-1 al inicio del tiempo de descuento para recibir dos goles en los minutos 91 y 95. Los Timbers también han perdido cuatro de sus últimos cinco duelos de liga.

“El equipo está sufriendo un poco ahora mismo, pero creo que somos un grupo unido. Los resultados llegarán”, dijo Finn Surman, defensa del Portland Timbers, a mitad de semana.

“Es un partido de visita, tiene una superficie diferente, es un equipo que, en mi opinión, debería tener más puntos”, declaró Dos Santos, al referirse a Portland y su mala situación.