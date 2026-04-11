Portland termina con invicto del LAFC en el último minuto; Galaxy gana finalmente fuera de casa

El invicto del LAFC terminó de la manera más cruel posible: en el último minuto.

Kevin Kelsy firmó el gol de la victoria para los Timbers el sábado por la tarde en el Providence Park de Portland, sellando el triunfo por 2-1 que puso fin a la única racha sin derrota que quedaba en la MLS y también cortó 11 partidos consecutivos del conjunto angelino sin conocer la derrota en todas las competiciones.

El técnico Marc Dos Santos, quien sufrió su primera derrota al frente del LAFC, había apostado por una rotación amplia de cara al partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf del próximo martes, 14 de abril, ante Cruz Azul.

La derrota también significó que el LAFC dejó de ser el líder de la Conferencia Oeste, al descender al tercer puesto con 16 puntos. Por su parte, Portland ascendió al undécimo lugar tras sumar siete puntos.

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En el once inicial figuraron Thomas Hasal en portería, los defensas Kenny Nielsen y Artem Smoliakov, y los jóvenes centrocampistas de la cantera Jude Terry y Matt Evans, quienes debutaron como titulares en la MLS esta temporada. Para Evans y Terry, fue además su primera vez en el once inicial con la camiseta del LAFC.

El portero Hasal tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 30 tras sufrir un choque en el área. Su sustituto, Cabral Carter, completó así su debut oficial con el equipo, tanto en el LAFC como en la liga.

Pero fue Portland el que se fue arriba en el marcador cuando Kristoffer Velde anotó al minuto 32 para los locales, al llevarse el balón desde el centro del campo, luego avanzó y cruzó un disparo con la derecha que venció a Carter. En ese mismo instante, el LAFC perdió su récord sin aceptar un gol en un inicio de temporada, al quedarse en 572 minutos. Fue la marca más larga de un equipo de mantener su meta imbatible al inicio de una temporada y en la temporada regular.

TIMBERS WIN IT IN THE FINAL SECONDS ❗️



They hand LAFC their first loss of the season 😤 pic.twitter.com/34UISiPwGW — FOX Soccer (@FOXSoccer) April 11, 2026

El cuadro visitante reaccionó tras el descanso gracias al más joven de los titulares. Terry, de apenas 17 años y formado en las categorías inferiores del LAFC2, anotó un soberbio disparo al 49 que se coló en la portería rival. Oriundo de Chula Vista, el mediocampista respondió con madurez en su estreno como titular.

“Era el momento adecuado para darle una oportunidad”, dijo Dos Santos.

“Creo que hice las cosas bien y creo que el equipo hizo las cosas bien, peleamos, pero desafortunadamente no tuvimos el resultado”, dijo Terry al finalizar el partido.

MLS IS A M̶A̶N̶'̶S̶ TEEN'S LEAGUE 🤯



Jude Terry, 17, puts Son Heung-min to shame with this banger for LAFC 🎯pic.twitter.com/S2SMRfK9fM — Men in Blazers (@MenInBlazers) April 11, 2026

Luego, LAFC anotó un tanto en los últimos minutos, cuando Timothy Tillman centró y encontró la cabeza de Ryan Porteous, también suplente, pero el gol fue anulado por un fuera de lugar de Tillman antes de recibir el esférico.

Y cuando parecía que LAFC se resignaba a irse con un punto, Kelsy, aprovechando un descuido mortal de la defensa visitante, marcó el 2-1 definitivo al minuto 96 al recibir dentro del área chica un esférico y no perdonó al Negro y Oro, que se fue con las manos vacías.

“Nos fuimos de ganar el juego a irnos sin puntos, fue algo cruel para ser honesto”, dijo Dos Santos. “Fue decepcionante, pero cuando veo todo lo que tomó para este juego, el tipo de rotación que tuvimos que hacer con miras al martes, estoy muy orgulloso de ellos. Peleamos como equipo y estos muchachos merecían mucho más.”

El LAFC viajará a México para medirse al Cruz Azul en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones, serie que lidera 3-0. El duelo se disputará en el Estadio Cuauhtémoc.

Galaxy saca tres puntos en Austin y corta mala racha

El LA Galaxy también protagonizó una tarde redonda en el Q2 Stadium de Austin, donde se impuso por 2-1 a un Austin FC. Los goles de Maya Yoshida y Erik Tommy bastaron para sumar una victoria que llega tras cinco partidos sin ganar y que supone además el primer triunfo del conjunto de Los Ángeles fuera de casa desde octubre de 2024.

El defensa japonés Yoshida inauguró el marcador al minuto 34 con un remate de cabeza en un córner, aprovechando su poderío aéreo para superar a los defensas locales.

Maya Yoshida rises up and heads it home for LA. 🇯🇵



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El mediocampista alemán Erik Tommy amplió la ventaja a los 78 con un disparo desde la frontal del área tras una larga carrera por la banda izquierda. Myrto Uzoni recortó diferencias al 85 para los texanos, aunque no fue suficiente para evitar la derrota..

“Se trata de aprender a ganar y de lo que hace falta para ganar, sobre todo fuera de casa. Hace ya un tiempo que nuestro equipo no consigue una victoria fuera de casa, y hoy los chicos han sufrido físicamente”, dijo el técnico de Galaxy, Greg Vanney, quien logró su triunfo 150 en su carrera como entrenador.

El Galaxy llegó al décimo puesto de la Conferencia Oeste, con ocho puntos, mientras que Austin quedó temporalmente en el decimotercer puesto, con seis unidades.

El equipo angelino ahora se enfoca en el partido de vuelta del miércoles ante el Toluca en el Dignity Health Sports Park (6 p.m.), en el que, por ahora, pierde 4-2.