Exboxeador Julio César Chávez se convierte en la imagen de Los Defensores para la campaña 2026

Julio César Chávez, considerado uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, se unirá a la compañía de abogados Los Defensores como imagen central de la campaña publicitaria de 2026, anunció la empresa.

Chávez, tres veces campeón mundial en distintas categorías y considerado por muchos como el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos, se sumó a la iniciativa destacando el vínculo entre su trayectoria y la misión de la organización.

“He dedicado mi vida a luchar por mi familia, mis seguidores y mi comunidad. Los Defensores lucha por nuestra comunidad justo cuando más importa. Cuando la vida golpea con fuerza, no están solos; tienen a alguien en su esquina”, dijo Julio César Chávez, excampeón mundial de boxeo, en un comunicado.

Anuncio

Fundada en 1984, Los Defensores opera una red de más de 200 abogados independientes especializados en lesiones personales, accidentes laborales y derecho laboral.

