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Exboxeador Julio César Chávez se convierte en la imagen de Los Defensores para la campaña 2026

Julio Cesar Chavez looks on during a ceremonial weigh-in for his so
Julio César Chávez, entrenador de boxeo.
(Chris Pizzello / Associated Press)
Eduard Cauich.
Por Eduard Cauich
Columnist, Staff Writer Seguir

Julio César Chávez, considerado uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, se unirá a la compañía de abogados Los Defensores como imagen central de la campaña publicitaria de 2026, anunció la empresa.

Chávez, tres veces campeón mundial en distintas categorías y considerado por muchos como el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos, se sumó a la iniciativa destacando el vínculo entre su trayectoria y la misión de la organización.

“He dedicado mi vida a luchar por mi familia, mis seguidores y mi comunidad. Los Defensores lucha por nuestra comunidad justo cuando más importa. Cuando la vida golpea con fuerza, no están solos; tienen a alguien en su esquina”, dijo Julio César Chávez, excampeón mundial de boxeo, en un comunicado.

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Fundada en 1984, Los Defensores opera una red de más de 200 abogados independientes especializados en lesiones personales, accidentes laborales y derecho laboral.

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Eduard Cauich

Eduard Cauich, a native of Yucatán, Mexico, holds a journalism degree and a master’s in mass communications from Cal State Northridge. He specializes in sports and coverage of the Latino communities. His career includes roles at Univision New Mexico, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América, and La Opinión.

Eduard Cauich, originario de Yucatán, México, es graduado en Periodismo y tiene un máster en Comunicación de la Universidad Estatal de California en Northridge. Está especializado en deportes y en la cobertura de las comunidades latinas. A lo largo de su carrera ha trabajado en Univision Nuevo México, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América y La Opinión.

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