LAFC visita a Cruz Azul con ventaja de tres goles para sellar el pase a semifinales en la Concachampions

Jude Terry, jugador juvenil del LAFC, ante Luka Romero (der.), del Cruz Azul, durante el partido de ida disputado en el BMO Stadium la semana pasada.

El LAFC viaja este martes (6 p.m. hora del Pacífico, TUDN/FS2) al Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, con una ventaja de 3-0 para disputar el segundo partido de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup ante Cruz Azul.

El equipo angelino llega a este compromiso tras una victoria contundente por 3-0 en el primer partido disputado el martes pasado en el BMO Stadium de Los Ángeles. Fue la primera vez en la historia del torneo que un club estadounidense derrotó al campeón defensor.

El delantero venezolano David Martínez, de 20 años, fue figura en el partido de ida al anotar un doblete. Martínez acumula cuatro tantos en el torneo, igualando a su compañero Denis Bouanga como segundo máximo goleador de la competición.

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“Sabemos lo que representa para nosotros”, dijo Eddie Segura, defensa del LAFC, de cara al duelo en el Estadio Cuauhtémoc. “Es un estadio muy bonito, estamos preparados para todo”.

“Sabemos que solamente hemos jugado un tiempo”, dijo Marc Dos Santos, técnico del LAFC, sobre el resultado del partido de ida.

LAFC viene de perder su invicto y su racha de no admitir gol en la MLS al caer ante Portland el pasado fin de semana.

Cruz Azul, con siete títulos de la Copa de Campeones de la Concacaf, marca que comparte con el América, deberá remontar una desventaja de tres goles en su estadio para mantenerse vivo en la competición. La escuadra mexicana necesitará una reacción histórica desde el pitazo inicial y básicamente le urge un partido perfecto, pues un gol del conjunto estadounidense lo obligaría a anotar cinco tantos debido al criterio de desempate basado en los goles de visita.

Ryan Porteous (5), del LAFC. (Kyusung Gong / Associated Press)

“Tenemos que hacer una actuación casi perfecta, pero confío mucho en que todo lo que se requiere para revertir es mucho de todo lo que somos”, indicó Nicolás Lacarmón al describir a su Cruz Azul. “Es un equipo que tiene que ser agresivo, dominante y hacer sentir mucho la localía”.

“Los detalles van a ser claves. Hay que aprovechar la altura y el apoyo de la gente, más allá de todo lo que es en la cancha, lo cual va a ser fundamental”, indicó Gonzalo Piovi, elemento de La Máquina.

Para este duelo, el Cruz Azul no podrá contar con una pieza importante, Nicolás Ibáñez, quien se lesionó en el duelo del sábado pasado en el torneo doméstico ante el América.

A pesar de la amplia ventaja del LAFC, ya se han dado remontadas monumentales en este torneo, como el 3-0 que le metió Cincinnati a Tigres en la pasada ronda, en el partido de ida, y luego Tigres ganó en Monterrey por 5-1 en el juego de vuelta.

El LAFC no quiere sorpresas el martes.

“Sabemos que esto no se terminó, pero también sabemos las armas que tenemos y lo que tenemos que hacer”, dijo Dos Santos. “Mi enfoque no es lo que haga Cruz Azul; mi enfoque es nuestro equipo”.

“No va a ser fácil, pero estamos convencidos de nosotros mismos”, añadió Segura.

El ganador del marcador global avanzará a las semifinales, donde se medirá al LA Galaxy o al Toluca CF, serie que se definirá el miércoles en Los Ángeles.

“Tenemos una gran ambición”, afirmó Dos Santos.

Cuatro clubes de la MLS continúan en el torneo, que otorga plaza en la Copa Mundial de Clubes 2029 y en la Copa Intercontinental 2026. La final de la Copa de Campeones será a un partido único el 30 de mayo.

