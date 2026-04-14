Edson Álvarez confía en llegar al Mundial: Soy fiel creyente de que todo lo que pasa en nuestra vida es por algo

Edson Álvarez atraviesa una etapa complicada de su carrera, pero lejos de rendirse, el mediocampista defensivo mexicano se aferra a su recuperación y al trabajo para llegar al Mundial 2026, que se disputará este verano en México, Estados Unidos y Canadá. El volante se sometió a una operación del tobillo izquierdo tras salir durante un partido con el Fenerbahçe en febrero pasado, lo que lo ha mantenido alejado tanto de su club turco como de la Selección Mexicana.

Según reportes, ‘El Machín’ podría regresar a la actividad el próximo 19 de abril o una semana después, lo que abre la puerta a sus aspiraciones mundialistas.

“Han sido meses muy ajetreados para mí, con todo el tema de la lesión, pero siempre lo he pensado y lo he dicho públicamente: soy fiel creyente de que todo lo que pasa en nuestra vida es por algo. Entonces, este tiempo también me lo dediqué a mí mismo para seguir creciendo como futbolista y como persona. Al final, tomé esta prueba que me puso la vida como un reto”, dijo el mediocampista defensivo.

“Puedo decir que ya estoy cada vez más cerca de volver a jugar y hacer lo que amo, pues sí, justamente para poder estar en esa lista final y jugar ese evento tan importante que toda la gente está esperando con mucha expectativa”, añadió el jugador de 28 años.

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El mexicano Edson Álvarez regatea a Alonso Martínez (12), de Costa Rica, durante un partido de fútbol de la Copa Oro de la CONCACAF celebrado el domingo 22 de junio de 2025 en Las Vegas. (Foto AP/John Locher)



(John Locher / Associated Press)

México disputará dos partidos de la primera ronda en el Estadio Azteca y otro más en Guadalajara. Álvarez no pierde de vista la ventaja que supone jugar en casa ante una afición que históricamente ha sido un factor determinante para el Tri.

“Esa buena energía, al final, se contagia; no se nos va a contagiar a todos. La afición es como nuestro jugador número 12 y el más importante”, declaró Álvarez.

En cuanto a los objetivos del equipo, el exjugador del Ajax de Países Bajos fue cauteloso pero ambicioso. En un torneo que, por primera vez, contará con 48 selecciones, el reto para la selección mexicana de ir más allá del quinto partido sigue vigente.

El mexicano Edson Álvarez, a la izquierda, y el brasileño Andreas Pereira disputan la posesión del balón durante la primera parte de un partido amistoso internacional de fútbol, el sábado 8 de junio de 2024, en el Kyle Field de la Universidad Texas A&M, en College Station, Texas. (Foto AP/Julio Cortez)



(Julio Cortez / Associated Press)

“Para nosotros, es ir partido a partido. Claramente el objetivo siempre siempre está en la cabeza de poder jugar unas fases finales con México, de poder competir… Obviamente que es nuestro sueño y es nuestro deseo y tenemos mucha fe y muchas ganas de poder lograrlo”, indicó Álvarez.

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A pesar de no haber podido estar en los más recientes compromisos del Tri ante Portugal y Bélgica, Álvarez siguió de cerca las actuaciones de sus compañeros y lo que vio lo dejó con buenas sensaciones de cara al torneo.

“Me pone contento ver cómo mis compañeros hicieron un gran papel ante dos grandes selecciones y eso me hace pensar que podemos hacer grandes cosas, que tenemos jugadores con una mentalidad positiva, ganadora, luchadora. Yo creo que son los valores que nos identifican como mexicanos. También me emociona pensar en el futuro, en poder estar ese día en la inauguración del Mundial con miles de mexicanos”, declaró Álvarez.

De cara al Mundial, Álvarez renovó su asociación con la cerveza Modelo. En esta ocasión está en un comercial junto a otros jugadores emblemáticos, como su compatriota Raúl Jiménez, el colombiano David Ospina y el brasileño Raphinha. Durante el comercial, Álvarez habla de su amor por el deporte y por su familia.

De lograr un lugar en la convocatoria final de Javier Aguirre, Álvarez viviría su tercer Mundial consecutivo. Debutó en Rusia 2018 como el jugador más joven de la lista y disputó todos los partidos. Cuatro años después, en Catar 2022, disputó dos encuentros. Ahora, convertido en uno de los referentes con mayor experiencia del grupo, el originario de Tlalnepantla, Estado de México, tiene claro el mensaje que quiere transmitirles a los más jóvenes que están a punto de disputar su primera Copa del Mundo.

“Es algo que pasa cada cuatro años… que disfruten, que han trabajado muchísimo, que se lo han ganado en la cancha y también fuera de ella, porque no tengo duda de que son grandes profesionales”, indicó el exjugador del América.

