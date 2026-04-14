LAFC avanza a semifinales de la Copa de Campeones de Concacaf tras empate de visita a Cruz Azul

Los jugadores del LAFC posan para una foto de equipo durante el partido de vuelta celebrado en el Estadio Cuauhtémoc el 14 de abril de 2026 en Puebla, México.

El delantero Denis Bouanga anotó de penal en el tiempo de descuento con el que el LAFC empató 1-1 ante Cruz Azul el martes, lo que le bastó para que el equipo angelino avanzara a las semifinales de la Copa de Campeones de Concacaf con una victoria global de 4-1 sobre el campeón defensor.

Bouanga igualó el marcador con un disparo de pie derecho al ángulo inferior izquierdo en el minuto 97, sellando la eliminatoria para los angelinos, quienes habían vencido 3-0 en el partido de ida la semana pasada en casa, con dos goles del venezolano David Martínez.

“Yo sé que hoy eliminamos a un gran club, a un gran campeón, eliminamos a un equipo que nos dio muchas dificultades”, dijo Marc Dos Santos, técnico del Cruz Azul, quien se negó a aceptar que su equipo era el favorito para ganar la competencia.

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Al inicio, parecía que el LAFC iba a tener una mala noche. El conjunto local abrió el marcador en el minuto 18 mediante Gabriel Fernández, quien convirtió un penalti tras una falta que le cometieron en un saque de esquina, que tuvo que revisarse en el VAR para confirmar la pena máxima. El cuadro local dominó el balón durante más del 70 por ciento del encuentro en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, pero esa ventaja de posesión no fue suficiente para remontar la amplia desventaja en el marcador global.

A penalty is called on LAFC for this challenge 👀



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El portero del LAFC, Hugo Lloris, fue una figura fundamental para mantener el resultado. El guardameta francés realizó varias atajadas importantes en el partido, entre ellas, intervenciones decisivas.

“Sabíamos que Cruz Azul no tenía nada que perder, que iba a ir con todo”, señaló Dos Santos. “Nos complicó mucho el juego; cuando ganábamos la pelota, la primera presión de Cruz Azul era muy dura”.

El partido fue detenido momentáneamente en el segundo tiempo por el árbitro debido al grito homofóbico de los aficionados. El defensa argentino Gonzalo Piovi fue expulsado en tiempo de compensación por una falta sobre Bouanga.

“Aprendimos mucho de este juego porque probablemente volveremos a jugar en México”, indicó Dos Santos.

Hugo Lloris keeps it a two-goal LAFC lead on aggregate just before half 😮‍💨@LAFC | @TheChampions pic.twitter.com/XaVtpa76oA — Major League Soccer (@MLS) April 15, 2026

Con el avance, el LAFC espera rival en semifinales, que saldrá de la eliminatoria que se define mañana en Los Ángeles entre Toluca FC y LA Galaxy, lo que abriría la posibilidad de un duelo angelino en la siguiente ronda. El Galaxy necesita ganar por 2-0 para avanzar el miércoles sobre el Toluca, que ganó el juego de ida por 4-2.