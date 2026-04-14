Stephanie Vaquer calienta su defensa del título en WrestleMania 42 con ataque directo a Liv Morgan

En la antesala de WrestleMania 42, el mayor escaparate de la WWE, la figura de Stephanie Vaquer se instala en el centro de todo.

La luchadora chilena no solo llega como campeona mundial, sino como una intérprete del ring que ha construido su narrativa a base de riesgo, adaptación y una identidad forjada lejos del molde tradicional de la empresa.

Su historia reciente no responde a una estrategia premeditada. Ni siquiera su enfrentamiento ante Liv Morgan —ganadora del Royal Rumble 2026— estaba en sus planes.

WrestleMania 42 será en el Allegiant Stadium de Las Vegas este fin de semana, 18 y 19 de abril (3 p.m. PT, Disney+/Hulu+).

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En el episodio del 16 de febrero de RAW, Liv Morgan y Dominik Mysterio participaban en una entrevista en formato “sit-down” con Michael Cole cuando el segmento tomó un giro inesperado, pues la campeona mundial femenina irrumpió para confrontar a Morgan directamente en español.

El intercambio elevó la tensión al punto de que Morgan terminó visiblemente emocionada en plena transmisión en vivo. Dominik Mysterio traducía todo lo que decía Vaquer a Morgan en el momento.

Días después, Morgan, la ganadora de Royal Rumble, anunció que quería a Vaquer como su rival en WrestleMania 42.

“No sé si era mi idea realmente enfrentar a Liv Morgan en WrestleMania 42, pero la verdad que es una grata sorpresa… mi objetivo siempre fue WrestleMania, y el llegar como campeona es algo que marca historia”, explicó Vaquer. “Siempre puse el foco de que iba a estar ahí porque sé que estoy capacitada para cualquier luchadora que me quiera enfrentar”.

Desde que se unió y debutó en la WWE en julio de 2024, Vaquer rápidamente se convirtió en una de las luchadores favoritas de la afición. Su “Devil Kiss”, es uno de sus sellos.

“Ese movimiento salió porque una vez entrenando con mi profesor, él me enseñó un movimiento y yo lo hice mal… y de casualidad salió así ”, dijo Vaquer. “Mucha gente quizás no le gustó al principio, pero ya después la gente lo empezó a adoptar”.

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Con el tiempo, lo transformó para televisión, lo exageró, lo hizo espectáculo. Y encontró un aliado inesperado en la narrativa.

“Creo que la gente terminó de realmente amar ese movimiento en el momento que Booker T le puso ese saborcito, ahí terminó siendo una locura”.

El cruce con Morgan ha escalado más allá de lo deportivo. Vaquer no compra el dramatismo de su rival.

Stephanie Vaquer buscará defender su Campeonato Mundial de Mujeres en WrestleMania 42 ante Liv Morgan. (HANDOUT / WWE)

“La gente le puede creer esas lágrimas de cocodrilo, yo no. Ella es muy buena actriz”, dijo la oriunda de San Fernando. “Cuando la gente tiene miedo actúa de cierta forma y ella está actuando así, lo veo como miedo”.

Vaquer identifica la manera de ser de su rival, con una defensiva constante, provocación verbal, apoyo externo.

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“Siempre tiene que estar haciendo trampa”, acusó Vaquer. “Eso refleja su falta de educación, habló incluso de mi madre Eso lo único que hace es demostrarme que realmente tiene miedo”.

Uno de los ejes del combate será la diferencia de trayectorias. Vaquer llega con kilometraje internacional; Morgan, con una carrera consolidada dentro de WWE que sobrepasa una década.

“Esa experiencia es la que me ha hecho hacer la diferencia en cada lugar donde he estado, sobre todo ahora que estoy aquí”, afirmó.

Aunque reconoce matices que Morgan posee.

“Ella tiene esa experiencia de cámaras, de televisión, no le va a servir mucho en el ring conmigo, pero la respeto”.

La comparación se vuelve más directa.

“Si pones a Liv en la posición en la que yo estaba cuando empecé mi carrera, ella jamás hubiera podido hacer ni la mitad”.

La preparación física llega con matices. No hay una lesión activa, pero sí un desgaste acumulado.

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“No puedo decir que llego 100% bien. El reparo de una lesión lleva tiempo, pero lo que sí, 100% de fuerza, 100% corazón, 100% garra”, sostuvo la luchadora. “Físicamente no tengo ahora ninguna lesión grave, nada que me impida poder seguir siendo campeona”.

Vaquer aseguró que no se ajustará al nivel de su rival.

“Jamás voy a bajar escalones en mi nivel de lucha por nadie. Realmente espero que ella suba esos escalones para dar una lucha como se debe para WrestleMania”.

Deportes Stephanie Vaquer, la campeona chilena que rompió estereotipos hasta conquistar la WWE Criada en San Fernando, Chile, Vaquer no tenía antecedentes familiares en la lucha libre, ni nació en un país conocido por producir estrellas del cuadrilátero. Le dijeron varias veces que no triunfaría en WWE porque no sabía inglés, pero su trabajo duro y autoexigencia la llevó a la cima

Su enfoque táctico no está cerrado. “Tengo un estilo muy variado, voy a ver qué es lo que ella pretende hacer y en base a eso voy a hacer algo”.

La conexión con la audiencia es otro factor en juego. Morgan tiene años construyéndola; Vaquer, menos de uno en el roster principal.

“Aunque no llevo aquí 12 años, aunque aquí me siento en casa”, dijo. “Lo hice de otra forma, dando mi alma en el ring y ellos lo pudieron notar”.

El respaldo no se limita a Estados Unidos, pues “también en toda Latinoamérica, saben lo difícil que ha sido llegar acá”.

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Tras una edición previa de alto impacto, la expectativa sobre WrestleMania 42 es inevitable. Vaquer no la evade.

“Es una presión buena, no comparo con otras personas, lo comparo conmigo de hace un par de años atrás”, afirmó. “Es la presión de representar a mi gente, de retribuir todo el apoyo”.

Si logra retener como campeona, ella siente que el impacto irá más allá del resultado.

“Creo que es un mensaje muy claro, he ganado 4 campeonatos en un año. He demostrado todo el potencial que tengo”, señaló Vaquer. “Estoy dispuesta a enfrentar a cualquiera, pero también a impulsar toda la división femenina”.

Su origen es su fuerte y los títulos son solo un premio a lo que ha hecho.

“Nosotros sabemos lo difícil que es llegar, lo tenemos más difícil que los demás”, reflexionó ‘La Primera’. “Estoy orgullosa de mis raíces, de mi tierra y de mi gente, y eso lo voy a decir aquí y donde me parezca”.

