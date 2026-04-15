LA Galaxy recibe a Toluca obligado a reaccionar en el Juego de Vuelta de la Concachampions

No hay margen para la ansiedad. El LA Galaxy, ahora en casa, con desventaja, pero también con señales de vida.

Este miércoles, en el Dignity Health Sports Park, el conjunto angelino disputará el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de Concacaf frente a Deportivo Toluca, con la misión de revertir el 4-2 encajado en la ida en el Estadio Nemesio Díez.

El ganador de esta serie se enfrentará al LAFC, que el martes eliminó al Cruz Azul con un global de 4-1.

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El resultado en México dejó una eliminatoria abierta, aunque exigente. Los dos goles como visitante mantienen a los galácticos en carrera, pero la diferencia obliga a un partido inteligente, lejos de impulsos desordenados. Así lo dejó claro su entrenador, Greg Vanney, al analizar el primer duelo y proyectar la Vuelta que se juega a las 6 p.m. PT y que se podrá ver por TUDN.

“En el primer tiempo estuvimos en posiciones intermedias, especialmente en defensa. Nos costó presionar el balón y ellos atacaban nuestra última línea. Defendíamos más por número que por organización y eso nos complicó, porque cuando recuperábamos no estábamos bien posicionados para salir”, explicó el técnico angelino durante una conferencia de prensa el martes.

El ajuste llegó tras el descanso.

“En la segunda mitad estuvimos más organizados, recuperamos mejor el balón y pudimos establecer posesiones, generar transiciones y crear oportunidades. Marcamos dos goles, que eran parte del objetivo: conseguir anotaciones como visitante”, añadió Vanney.

El entrenador de los locales insistió en que el contexto no cambia la naturaleza del reto.

“Es una serie larga, de dos partidos. Los dos goles que conseguimos allá son importantes. Ahora tenemos 90 minutos en casa y es un partido largo”.

El 4-2 obliga a una remontada, pero no a la desesperación.

“Tenemos que jugar con equilibrio y eficiencia. No se trata de marcar dos goles en los primeros 15 minutos. Hay que ir uno a uno, entender el ritmo del partido y, conforme avance, decidir qué tan agresivos debemos ser”, puntualizó Vanney.

Esa misma línea fue reforzada por el defensor Emiro Garcés, quien anticipó un partido de control emocional.

“Va a ser un juego de mucha paciencia. Sabemos que dura 90 minutos y no podemos desesperarnos por el resultado. Estamos en casa, debemos imponer condiciones, pero también saber trabajarlo”, señaló Garcés.

El colombiano también destacó el impacto anímico tras el triunfo del fin de semana en liga.

“Nos dio motivación. Veníamos de partidos exigentes, y el grupo respondió bien. Sabemos que hemos hecho muchas cosas buenas y eso nos impulsa para mañana”.

En la ida, el delantero Paulinho fue determinante. Su actuación condiciona el planteamiento del LA Galaxy para la vuelta.

“Es un jugador muy inteligente, con gran lectura del juego y anticipación dentro del área”, reconoció Vanney. “Tenemos que ser más conscientes de dónde está, ser más físicos con él, no dejarlo moverse libremente y reducir el servicio que recibe. Si ellos tienen mucho el balón, él encuentra espacios. Tenemos que hacer más difícil que entre en juego”.

Desde el lado visitante, el propio atacante evitó personalizar el enfoque del equipo.

“Lo más importante es lo que me pide el entrenador. Durante el partido hay espacios que se abren y otros que se cierran, y hay que saber leerlos. Si se cierra uno para mí, se abre para un compañero. Lo importante es que el equipo sepa qué hacer”, explicó Paulinho, quien anotó una tripleta en el Juego de Ida.

A pesar de la ventaja, el técnico Antonio Mohamed descartó un planteamiento conservador en Carson.

“La idea es jugar como siempre, intentar ser dueños del balón y protagonistas. Sabemos que el rival asumirá más riesgos, pero nosotros no podemos renunciar a nuestra forma. Vamos a encarar el partido como si fuera 0-0”, afirmó el ‘Turco Mohamed’.

El estratega argentino confirmó además las bajas de Luan Garcia y Federico Pereira, este último lesionado en la ida, aunque destacó la profundidad del plantel.

“El grupo está preparado. Sabíamos que podían pasar estas situaciones y el equipo está listo para responder”, dijo Mohamed.

El LA Galaxy necesita iniciativa, pero también orden; Toluca tiene ventaja, pero no intención de replegarse. En ese equilibrio se definirá la serie.

“Toluca es un equipo que lleva tiempo jugando junto, muy fuerte”, advirtió Garcés. “Pero el partido está en nosotros, en trabajarlo, en ser pacientes y aprovechar las oportunidades”.