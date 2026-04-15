Se le aparece otra vez el Diablo al Galaxy: goleada del Toluca, que avanza a semifinales de Concachampions

El Toluca ya le tiene tomada la medida al Galaxy.

Los Diablos Rojos doblegaron al equipo angelino por goleada de 3-0 (7-2 en el global) para avanzar a las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf, y se enfrentarán al LAFC, que eliminó el martes al Cruz Azul. El partido se disputó ante 15,473 aficionados en el Dignity Health Sports Park, estadio que lució varios sectores con camisetas rojas.

El Toluca ya había logrado una ventaja considerable en el juego de ida al vencer al Galaxy 4-2, partido en el que el equipo angelino mostró personalidad; todo lo contrario a lo ocurrido la noche del miércoles.

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“Desde el principio dijimos que ganar este torneo era nuestro objetivo, ahora estamos a dos pasos de lograrlo”, dijo Antonio Mohamed, técnico del Toluca, sobre su paso en la competencia. “Creo que mostramos una intensidad importante, somos superiores. Tras el primer partido habían dicho que ganamos por la altura, hoy demostramos que no es por la altura”.

El Toluca comenzó con el pie derecho gracias a un golazo de Jesús Gallardo al minuto 10. El defensa, seleccionado mexicano, sacó un disparo desde fuera del área para el 1-0, premio al trabajo intenso del equipo toluqueño desde el pitazo inicial. Eso se tradujo en un marcador global de 5-2.

“Sabíamos que iban a tratar de presionar, pero sabíamos que teníamos que estar atentos desde el primer minuto”, expresó Gallardo tras el partido.

El primer tiempo siguió siendo de amplio dominio mexicano, ante un cuadro del Galaxy que pareció no poder mantener un buen ritmo de juego.

"PAULINHO IS HAVING HIS WAY WITH THE LA GALAXY!" 😮‍💨 pic.twitter.com/l2i5MywtcZ — FOX Soccer (@FOXSoccer) April 16, 2026

“Perdimos muchos duelos y segundos balones. Dimos un gol tempranero, que no ayudó”, declaró Greg Vanney, técnico del equipo galáctico. “En el primer tiempo estábamos tratando de encontrar la estructura para presionar; pienso que lo logramos. Nos tomó 20 minutos para establecernos. Ellos hacen un buen trabajo; son un muy buen equipo. Han jugado muchos juegos importantes juntos”.

En el segundo tiempo, el Galaxy intentó tímidamente descontar, pero se encontró con una buena jugada colectiva del Toluca que terminó con un pase de Helio Nunes a Paulinho, quien no tuvo compasión y el portugués anotó el 2-0 con un tiro cruzado ante la portería de JT Marcinkowski. Fue el 6-2 lapidario para el Galaxy, que llegó al partido sin brújula.

Poco después, el mismo Paulinho recibió el balón y lo bombeó ante la salida de Marcinkowski para poner el 3-0 y el 7-2 en el global. Fue el quinto gol de Paulinho en la serie ante el Galaxy, tras meter tres en el partido de ida.

El jugador del Toluca y seleccionado mexicano Marcel Ruiz ingresó en el segundo tiempo, un mes después de sufrir una lesión de ligamentos que podría dejarlo fuera del Mundial.

El Toluca pudo anotar más goles, pero le faltó tranquilidad para concretar, aunque sus aficionados gozaron del dominio sobre el equipo angelino, cantando “oles”.

“Son juegos muy diferentes a los de la MLS. Para mí no es muy preocupante; sabía que iba a ser un duelo muy difícil ante Toluca; es un equipo muy bueno”, indicó Vanney.

Al final del duelo, varios aficionados del Galaxy pidieron la salida de Vanney, técnico del equipo angelino.

“Nadie quiere escuchar eso... este grupo está unido”, expresó Vanney. “Vamos a superar esto”.

El cuadro galáctico ocupa actualmente el décimo lugar en la Conferencia Oeste, tras no clasificar a los playoffs la temporada pasada. Al final del duelo, en conferencia de prensa, Vanney reflexionó sobre la diferencia entre su equipo y el Toluca.

“Uno de los retos que tenemos es que ellos tienen la habilidad de mantener un grupo de jugadores que juegan partidos grandes juntos, y que les pagan lo que les deben pagar para mantenerlos. No se trata solamente de dinero, sino de mantener el equipo junto”, agregó Vanney, quien en octubre pasado perdió otro partido importante ante el Toluca en la Campeones Cup.

“En estos torneos, todos los goles son importantes y en el primer partido concedimos cuatro”, se lamentó Maya Yoshida, defensa del Galaxy. “Necesitábamos anotar, pero no fuimos lo suficientemente buenos para anotar... y les dimos muchas oportunidades para meter gol”.

El Toluca es quinto en la tabla de la Liga MX tras 14 jornadas.

Las semifinales de la Concachampions se disputarán entre finales de abril y principios de mayo de 2026. Los partidos de ida están programados del 28 al 30 de abril, y los partidos de vuelta se llevarán a cabo del 5 al 7 de mayo.

En la serie ante el LAFC, el Toluca cerrará en casa, lo cual recalcó Mohamed la importancia de la ventaja de local.

“(LAFC) es un rival diferente al que vamos a enfrentar, pero intentaremos estudiarlo bien y hacer un gran partido también. Queremos cerrar muy bien. Tenemos la ventaja de local, la cual es muy importante”, declaró Mohamed.

