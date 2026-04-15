SoFi Stadium entra en la recta final de su transformación para albergar el Mundial 2026

A menos de dos meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el SoFi Stadium arrancó este miércoles la fase final de su preparación, con el desmontaje de la sección de asientos removibles en las cuatro esquinas del recinto, una modificación necesaria para cumplir con las exigentes normas de dimensiones de cancha establecidas por la FIFA.

El estadio, que durante el torneo adoptará el nombre oficial de “Los Angeles Stadium”, acogerá ocho partidos del Mundial, incluido el primer juego de la selección de Estados Unidos el 12 de junio ante Paraguay. Se retiraron 400 asientos en las cuatro esquinas de la cancha para dar espacio a un campo reglamentario de la FIFA. La cancha ya comenzó a ser instalada y el pasto natural llegará en los próximos 30 días, de acuerdo a oficiales del inmueble. Después de ello, el estadio quedará en manos de la FIFA para los últimos preparativos.

El recinto de 3.1 millones de pies cuadrados y con capacidad para 70,000 aficionados, hogar de los Rams y los Chargers de Los Ángeles en la NFL, ya había probado la logística del evento durante cuatro partidos de prueba de la Liga de Naciones de la CONCACAF el año pasado, y un partido amistoso de la selección femenil de Estados Unidos.

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“La FIFA vino y sabía exactamente lo que querían. La FIFA lo vio y lo aprobó”, dijo Otto Benedict, vicepresidente sénior de Operaciones, SoFi Stadium y Hollywood Park sobre las pruebas realizadas hace aún un año.

Debido a que el terreno de juego con césped natural estará sobre el campo de fútbol americano, este tendrá una elevación de 30 pulgadas. Entre otras características distintivas que los nuevos visitantes del SoFi Stadium distinguirán durante la Copa del Mundo están su pantalla gigante circular suspendida en el centro del techo, así como la proximidad del campo a las gradas, producto de la nueva configuración, de acuerdo a Benedict. El estadio también está siendo revestido con nuevos anuncios de los patrocinadores oficiales del torneo, en sustitución de los que habitualmente decoran sus instalaciones.

El estadio contará con controles de seguridad adicionales los días de partido, incluyendo puntos de inspección en las entradas, por lo que los oficiales de SoFi Stadium recomendaron llegar con mucho tiempo de anticipación al estadio.

SoFi Stadium se convertirá en “Los Angeles Stadium” durante el Mundial. (Eduard Cauich/LA Times en Español)

A pesar de todos los preparativos, aún existe incertidumbre sobre la participación de Irán en sus dos partidos programados en Los Ángeles. La federación iraní solicitó un cambio de sede de sus partidos ante Nueva Zelanda el 15 de junio y ante Bélgica el 21, ambos de la primera fase del Mundial, después de que el presidente Donald Trump advirtiera sobre posibles riesgos para la delegación por causa de la guerra en el Medio Oriente. Los organizadores locales dijeron estar preparados para cualquier escenario.

“Sea quien sea el que acabe jugando esos partidos, estamos preparados para darle la bienvenida y ofrecerle una experiencia increíble aquí en Los Ángeles”, dijo Jason Crutch, vicepresidente sénior de Marketing, Comité Organizador LA FWC2026.

Más allá de los ocho partidos en el SoFi Stadium, el Comité Organizador de Los Ángeles ofrecerá un FanFest en el Coliseo Memorial de Los Ángeles, con entradas desde $10, gratuitas para menores de 12 años, y 10 zonas oficiales para aficionados distribuidas por toda el área durante los 39 días del torneo. El evento de inauguración de los Fan Fests en la región será el partido entre México y Sudáfrica el 11 de junio. Las entradas para los FanFests estarán disponibles el 22 de abril, a las 10 a.m. Hora del Pacífico, a través de Ticketmaster; más información en LosAngelesFWC2026.com .

Mano de obra latina mundialista

César Hernández, supervisor de Brightview, compañía de construcción que ayuda a la transformación de SoFi Stadium en sede mundialista. (Eduard Cauich/LA Times en Español)

César Hernández es uno de los más de 50 trabajadores de Brightview, la compañía de construcción que ayuda en la desinstalación de los asientos que se necesitan remover en el estadio, así como la instalación del césped del estadio.

“Nuestro equipo de construcción es 100% latina, mexicanos la mayoría de ellos. Definitivamente tenemos una gran presencia de latinos aquí”, dijo Hernández, supervisor de construcción de Brightview, que trabaja junto a Clark Construcción en los arreglos del estadio.

Hernández dijo que su equipo se siente orgulloso de ser parte de un evento tan grande como la Copa del Mundo.

“Cuando veamos en la televisión y veamos ese campo terminado nos va a llenar de orgullo”, indicó Hernández, originario de Los Ángeles.

