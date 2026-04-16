De raíces mexicanas, Briana Chacón afronta de forma especial el torneo del LPGA en Los Ángeles

El orgullo por sus raíces mexicanas no es un detalle secundario en la historia de Briana Chacón; es el punto de partida. En el golf, un deporte donde la representación latina aún es limitada, su presencia no pasa desapercibida y carga con una identidad que asume con naturalidad, pero también con un profundo sentido de responsabilidad.

Hija de padres mexicanos —su madre es de Cananea, Sonora, y su padre de Chihuahua—, la joven golfista entiende su presente en el máximo nivel como algo más grande que una carrera individual, sino como una oportunidad de abrir camino a las siguientes generaciones y ampliar el panorama para quienes vienen detrás.

“Para mí, creciendo, no había muchas otras latinas a quienes admirar en el golf”, reconoció Chacón, quien este año inició su primera temporada en la Asociación de Golfistas Profesionales Femenino —LPGA por sus siglas en inglés— y asume con claridad el peso y el privilegio de ser referente. “Sí, siento esa responsabilidad de ser un buen ejemplo para otras jóvenes latinas que quieren llegar a ser profesionales”.

Detrás de ese recorrido también hay una historia personal que la acompaña en cada torneo. Chacón lleva consigo un amuleto de San Francisco Javier, ligado a un episodio familiar.

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Sus padres, tras dificultades para tener hijos, viajaron a Sonora para encomendarse al santo patrón local cuya estatua reside en la Parroquia Santa María Magdalena.

Meses después, su madre quedó embarazada de ella, quien además nació el día de su festividad, el 4 de octubre.

“Lo llevo conmigo siempre. Me da tranquilidad, me recuerda mi fe”, dijo Chacón.

Ese proceso de identificación no surgió en el vacío, pues desde niña encontró inspiración en figuras como Lee López, también originaria de Whittier, a quien conoció a los seis años y quien, junto a su familia, la apoyó con consejos desde sus primeros pasos.

“Ella siempre ha estado en mi esquina”, contó la mexicoamericana.

Ese recorrido personal toma un significado especial, ya que el torneo de la LPGA trae a Chacón de regreso a casa, donde este jueves iniciará su participación en El Caballero Country Club, en el área de Los Ángeles.

Para una jugadora acostumbrada a viajar constantemente, competir cerca de su residencia en Whittier representa un momento distinto.

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“Estoy súper emocionada de jugar en casa. Tener a mi familia y amigos ahí, apoyándome, significa todo para mí”.

Será, además, la primera vez que muchos de sus amigos de Whittier —con quienes creció— la vean competir a este nivel.

“Nunca me han visto jugar un torneo porque siempre estoy lejos. Ahora podrán verme en mi ambiente, haciendo lo mío”, explicó la golfista de 24 años.

Su llegada al LPGA, sin embargo, no ha estado exenta de ajustes. Tras formarse en el Epson Tour, Chacón admite que la diferencia de nivel es inmediata.

“La competencia es impresionante. Todas son muy talentosas. Tienes que elevar tu juego”, señaló.

También menciona el cambio en la dimensión de los torneos debido a la mayor exposición, más público, escenarios más grandes. Con tres eventos disputados hasta ahora, su enfoque está en aprender y adaptarse.

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Ese proceso de crecimiento ha sido largo. Chacón comenzó a jugar golf a los tres años, acompañando a su padre, Óscar, al campo municipal de Pico Rivera. No provenía de un entorno tradicionalmente asociado al golf, pero encontró en ese espacio una puerta de entrada.

ISLA DE HAINAN, CHINA - 5 de marzo: Briana Chacon, de Estados Unidos, alinea un putt en el green del hoyo 11 durante la primera ronda del Blue Bay LPGA 2026 en el campo de golf Jian Lake Blue Bay, el 5 de marzo de 2026 en la isla de Hainan, China. (Foto de Zhe Ji/Getty Images) (Zhe Ji / Getty Images)

“Ahí aprendí. No necesitas pertenecer a un club exclusivo para empezar”, afirmó Chacón, desafiando una de las percepciones más comunes sobre este deporte.

Desde entonces, la disciplina marcó su camino hacía el objetivo que tenía enfrente. Torneos desde los seis años, largas jornadas de práctica y una adolescencia atravesada por sacrificios.

“Me perdí fiestas, reuniones, incluso días de escuela por competir. Pero si quieres ser bueno en algo, tienes que hacer lo necesario”, dijo.

No hay arrepentimiento, sino una convicción que hoy respalda su andar por el mundo del golf profesional, que inició apenas hace dos años.

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Durante su etapa en el circuito juvenil del Sur de California, especialmente en la Toyota Tour Cup Series, comenzó a competir —y destacar— frente a jugadoras mayores. Ahí entendió que el golf podía ser más que una afición. Se propuso entonces obtener una beca universitaria y llegar al profesionalismo.

La siguiente parada fue la Universidad de Oregón, una decisión que describe como inmediata.

“Sentí que era mi lugar”, aseguró.

En ese entorno no solo creció académicamente —estudió Negocios Aplicados y Economía—, sino que consolidó su juego. Bajo la guía de entrenadores experimentados, desarrolló una de sus principales fortalezas con el golpeo de bola, trabajado desde los 11 años junto a su entrenador Greg Castleman.

El salto al profesionalismo trajo consigo una sorpresa temprana ya que apenas en su tercer torneo en el Epson Tour, consiguió su primera victoria. Venía de fallar dos cortes consecutivos.

La golfista de Oregon, Briana Chacon, reacciona tras ganar su partido durante el encuentro por el título del Campeonato de Golf Femenino Universitario de la NCAA contra Stanford, en el Grayhawk Golf Club, el miércoles 25 de mayo de 2022, en Scottsdale, Arizona. (Foto AP/Matt York) (Matt York / Associated Press)

“No tenía expectativas, solo quería hacer lo mejor posible”, dijo Chacón. “Me confirmó que pertenezco aquí, que puedo competir”.

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Con apenas sus primeros pasos en el LPGA, Chacón no pierde de vista el horizonte. En cinco años se ve aún compitiendo, buscando consolidarse y sumar victorias. Pero su impacto no se mide únicamente en trofeos.

En un deporte donde la representación latina sigue siendo limitada, su presencia ya es significativa. Y su mensaje directo, es que “no importa de dónde vengas o cómo te veas. Perteneces tanto como cualquier otra persona. Si te lo propones, puedes lograrlo”.

