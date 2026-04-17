Belinda y Los Ángeles Azules presentan el segundo sencillo del álbum del Mundial 2026

Belinda posa para una foto el jueves 7 de agosto de 2025 en Los Ángeles.

La FIFA estrenó este viernes “Por ella”, el segundo sencillo del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una colaboración entre la cantante pop Belinda, el grupo mexicano de cumbia Los Ángeles Azules y el productor puertorriqueño Tainy, ganador de varios premios Grammy.

La canción, publicada bajo el sello Def Jam Recordings, combina pop contemporáneo con ritmos de cumbia y se convierte en la primera aportación de Tainy como productor ejecutivo del proyecto. El tema y su videoclip están disponibles en las principales plataformas de streaming.

“‘Por ella’ reúne la fuerza de nuestra cultura con la emoción única que solo el Mundial puede generar”, declaró Belinda en un comunicado. “México, América Latina y el mundo entero se unen en esta celebración”.

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El sencillo le sigue al lanzamiento de “Lighter”, el primer tema del álbum, y forma parte de una serie de canciones que se publicarán en las próximas semanas con artistas de distintos géneros y regiones del mundo. El torneo, que por primera vez reunirá a 48 selecciones, se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

“Representar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026 nos llena de orgullo y alegría. Estamos seguros de que cada corazón futbolero lo bailará”, señalaron Los Ángeles Azules.

La FIFA describió el proyecto musical como un esfuerzo por “tender un puente cultural entre el fútbol y la música” con miras al torneo.