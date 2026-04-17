Calendario de la primera ronda de la serie de playoffs entre Lakers vs. Rockets de Houston

LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, da indicaciones a su hijo Bronny durante el duelo ante los Cavaliers de Cleveland, el martes 31 de marzo de 2026

Este es el calendario completo de la serie de primera ronda de los playoffs entre los Los Angeles Lakers y los Houston Rockets, un enfrentamiento que enfrentará a dos de los aleros más reconocidos de la era moderna, Kevin Durant y LeBron James.

Los Lakers (53-29) y los Rockets (52-30) clasificaron como las cabezas de serie No. 4 y No. 5 de la Conferencia Oeste, respectivamente, lo que los sitúa en un duelo de primera ronda de playoffs.

La serie arranca este sábado, 18 de abril, en Los Ángeles, con el primer juego programado a las 7:30 p.m. Hora del Pacífico El segundo partido se disputará el martes, 21 de abril, a las 9:30 p.m., también en el Crypto.com Arena. Los Rockets luego recibirán en casa los Juegos 3 y 4, el viernes, 24 de abril, a las 7 p.m. y el domingo, 26 de abril, a las 8:30 p.m., ambos en Houston.

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Por segundo año consecutivo, los Lakers ingresan a la postemporada con ventaja de local. Sin embargo, la franquicia angelina llega a esta instancia con una plantilla considerablemente distinta a la que enfrentó a Houston durante la temporada regular, tras las lesiones sensibles de Luka Dončić y Austin Reaves.

El reto recae ahora sobre el entrenador JJ Redick y James, quien busca sumar otro capítulo a su legado en la postemporada. Durant, por su parte, llega como la principal amenaza ofensiva de los Rockets en una serie que promete ser reñida.

Calendario de los playoffs de la NBA: Los Angeles Lakers vs. Houston Rockets