Anuncio
Deportes

Cuándo y a qué hora juegan las semifinales de la Concachampions: LAFC vs. Toluca, Tigres vs. Nashville

LAFC forward David Martínez (30) and forward Son Heung-
El delantero del LAFC David Martínez (30) y el delantero Son Heung-Min (7) celebran un gol de Martínez durante un partido de fútbol de la MLS contra el Inter Miami, el sábado 21 de febrero de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Kyusung Gong)
(Kyusung Gong / Associated Press)
Eduard Cauich.
Por Eduard Cauich
Columnist, Staff Writer Seguir

La Concacaf confirmó el calendario de las semifinales de la Champions Cup 2026, en la que el LAFC medirá fuerzas ante el Deportivo Toluca FC en una serie de dos partidos de ida y vuelta.

El ganador de esta eliminatoria disputará la gran final ante el conjunto que avance de la otra semifinal, en la que se enfrentan el Nashville SC y los Tigres UANL.

El partido de ida se jugará el próximo miércoles 29 de abril en el BMO Stadium de Los Ángeles, con inicio a las 7:30 p.m. (hora del Pacífico). Una semana después, el miércoles 6 de mayo, se disputará la vuelta en el Estadio Nemesio Díez de Toluca, México, a las 6:30 p.m.

Anuncio

En la otra semifinal, el Nashville recibe a Tigres el 28 de abril en el Geodis Park de Nashville (5:30 p.m., hora del Pacífico), y el partido de vuelta se disputará en el Estadio Universitario el 5 de mayo (6:30 p.m.).

Calendario de las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026

Partidos de ida Hora del Pacífico

Martes, 28 de abril, 5:30 p.m. — Nashville SC vs. Tigres UANL – GEODIS Park, Nashville, EE. UU.

Miércoles, 29 de abril, 7:30 p.m. — LAFC vs. Deportivo Toluca FC – BMO Stadium, Los Ángeles, EE. UU.

Partidos de vuelta

Martes, 5 de mayo, 6:30 p.m. — Tigres UANL vs. Nashville SC – Estadio Universitario, San Nicolás de los Garza, México

Miércoles, 6 de mayo, 6:30 p.m. — Deportivo Toluca FC vs. Los Angeles FC – Estadio Nemesio Díez, Toluca, México

DeportesFútbol

Suscríbase al Kiosco Digital

Encuentre noticias sobre su comunidad, entretenimiento, eventos locales y todo lo que desea saber del mundo del deporte y de sus equipos preferidos.

Al continuar, acepta nuestros Términos de servicio y nuestra Política de privacidad.

Eduard Cauich

Eduard Cauich, a native of Yucatán, Mexico, holds a journalism degree and a master’s in mass communications from Cal State Northridge. He specializes in sports and coverage of the Latino communities. His career includes roles at Univision New Mexico, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América, and La Opinión.

Eduard Cauich, originario de Yucatán, México, es graduado en Periodismo y tiene un máster en Comunicación de la Universidad Estatal de California en Northridge. Está especializado en deportes y en la cobertura de las comunidades latinas. A lo largo de su carrera ha trabajado en Univision Nuevo México, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América y La Opinión.

LO MÁS RECIENTE EN ESPAÑOL

Anuncio