Cuándo y a qué hora juegan las semifinales de la Concachampions: LAFC vs. Toluca, Tigres vs. Nashville

El delantero del LAFC David Martínez (30) y el delantero Son Heung-Min (7) celebran un gol de Martínez durante un partido de fútbol de la MLS contra el Inter Miami, el sábado 21 de febrero de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Kyusung Gong)

La Concacaf confirmó el calendario de las semifinales de la Champions Cup 2026, en la que el LAFC medirá fuerzas ante el Deportivo Toluca FC en una serie de dos partidos de ida y vuelta.

El ganador de esta eliminatoria disputará la gran final ante el conjunto que avance de la otra semifinal, en la que se enfrentan el Nashville SC y los Tigres UANL.

El partido de ida se jugará el próximo miércoles 29 de abril en el BMO Stadium de Los Ángeles, con inicio a las 7:30 p.m. (hora del Pacífico). Una semana después, el miércoles 6 de mayo, se disputará la vuelta en el Estadio Nemesio Díez de Toluca, México, a las 6:30 p.m.

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En la otra semifinal, el Nashville recibe a Tigres el 28 de abril en el Geodis Park de Nashville (5:30 p.m., hora del Pacífico), y el partido de vuelta se disputará en el Estadio Universitario el 5 de mayo (6:30 p.m.).

Calendario de las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026

Partidos de ida Hora del Pacífico

Martes, 28 de abril, 5:30 p.m. — Nashville SC vs. Tigres UANL – GEODIS Park, Nashville, EE. UU.

Miércoles, 29 de abril, 7:30 p.m. — LAFC vs. Deportivo Toluca FC – BMO Stadium, Los Ángeles, EE. UU.

Partidos de vuelta

Martes, 5 de mayo, 6:30 p.m. — Tigres UANL vs. Nashville SC – Estadio Universitario, San Nicolás de los Garza, México

Miércoles, 6 de mayo, 6:30 p.m. — Deportivo Toluca FC vs. Los Angeles FC – Estadio Nemesio Díez, Toluca, México