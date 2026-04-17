Garret Anderson, héroe de los Angels en la Serie Mundial, fallece a los 53 años

Garret Anderson, el bateador de los Angels, a menudo incomprendido y siempre letal, que fue protagonista de la Serie Mundial de 2002, ha fallecido de un ataque al corazón. Tenía 53 años.

El momento más memorable de Anderson fue conectar un doble decisivo de tres carreras en el séptimo partido de la única Serie Mundial que han disputado los Angels. Sin embargo, la constancia a lo largo de 17 temporadas —15 con los Angels y una con los Dodgers y otra con los Atlanta Braves— fue el sello distintivo de este taciturno jardinero izquierdo.

“La organización de los Angels llora la pérdida de uno de los iconos más queridos de nuestra franquicia, Garret Anderson”, declaró el viernes el propietario Arte Moreno en un comunicado. “Garret fue una pieza fundamental de nuestra organización a lo largo de sus 15 temporadas y su presencia estoica en los jardines y en nuestro vestuario elevó a los Angels a una era de éxito continuado, coronada por el título de la Serie Mundial de 2002”.

“Garret ocupará para siempre un lugar especial en los corazones de los aficionados de los Angels por su profesionalidad, clase y lealtad a lo largo de su carrera y más allá. Su admiración y respeto por el juego eran inconmensurables”.

Anuncio

Apodado “G.A.”, Anderson es el líder de los Angels en partidos (2.013), turnos al bate (7.989), hits (2.368), bases totales (3.743), hits de extra base (796), dobles (489) y carreras impulsadas (1.292). Y lo logró todo sin alardes.

“Garret no buscaba ser el centro de atención”, dijo Mike DiGiovanna, el periodista de The Times encargado de cubrir a los Angels durante la mayor parte de la carrera de Anderson. “Un clásico trabajador de a pie. Era una superestrella, pero no actuaba como tal”.

Los aficionados abucheaban ocasionalmente a Anderson por lo que percibían como una falta de esfuerzo. No se lanzaba a por las bolas elevadas y, en raras ocasiones, no corría con todo su esfuerzo cuando bateaba una bola rasa.

Sus compañeros de equipo, sin embargo, lo respaldaban sin dudarlo, diciendo que era uno de los jugadores más inteligentes del béisbol y que hacía que el juego pareciera fácil gracias a su duro trabajo.

“No se lanza a por las bolas porque llega allí más rápido que la mayoría de los jugadores”, dijo el jardinero central Darin Erstad en 2003.

Años más tarde, los aficionados de los Angels vitorearon sorprendidos cuando Anderson, de 1,90 m, realizó una atrapada en picado contra los Minnesota Twins.

Anuncio

“Pero, verás, a eso me refiero”, dijo. “Nunca debería haber tenido que lanzarme a por esa bola. Salí mal. Estudio a los bateadores. Tengo una idea de hacia dónde va la bola. No me lanzo porque no tengo que hacerlo”.

El comportamiento discreto de Anderson encajaba bien en un vestuario de los Angels repleto de personalidades jóvenes y bulliciosas.

“Tenemos a tantos chicos emotivos en este equipo que Garret es una fuerza tranquilizadora”, dijo su compañero Tim Salmon en 2003. “Se le critica por su falta de emoción, pero yo creo que es bueno”.

Por su parte, Anderson poseía un sentido del humor irónico y no tenía reparos en burlarse de sí mismo.

“Interesante”, le dijo a Bill Plaschke, de The Times, con una leve sonrisa. “Solían llamarme vago. Ahora que ganamos una Serie Mundial, me llaman elegante”.

Tras retirarse en 2010, Anderson trabajó como analista de televisión para los Angels.

Garret Joseph Anderson nació el 30 de junio de 1972 en Los Ángeles. Asistió al instituto Granada Hills Kennedy, donde fue seleccionado por el Times para el equipo All-Valley en béisbol y baloncesto. Mantuvo una estrecha relación con su entrenador de béisbol, Manny Alvarado.

Anuncio

“He perdido a unos cuantos, algunos de ellos a una edad temprana, pero con este mantuvimos una relación durante mucho tiempo”, dijo Alvarado el viernes. “Tengo un montón de recuerdos, algunos de ellos desde el primer día y otros más recientes. Lo primero que me viene a la mente es que era una especie de alma vieja. Muchos jugadores de las Grandes Ligas tienen mucho que aprender de él”.

“Era muy humilde y siempre contestaba al teléfono. Acudía a muchos partidos de antiguos alumnos, era muy generoso”.

Anderson fue seleccionado en 1990 por los Angels en la cuarta ronda y debutó en las Grandes Ligas el 27 de julio de 1994 Oakland antes de convertirse en uno de los jugadores más productivos de la historia de la franquicia.

Anderson tuvo una racha de ocho temporadas consecutivas en las que disputó al menos 150 partidos con los Angels y jugó al menos 140 partidos en 11 de sus 17 temporadas en . Fue incluido en el Salón de la Fama de los Angels en 2016.

“Sus compañeros y los aficionados llegaron a apreciarlo por su consistencia”, dijo DiGiovanna. “Era como un metrónomo”.

Además de su heroicidad en el séptimo partido de la Serie Mundial, Anderson bateó .300 con cuatro dobles, dos jonrones y 13 carreras impulsadas durante la postemporada de 2002. Ese año quedó cuarto en la votación al Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

Anuncio

En 2003, se convirtió en el primer jugador desde Cal Ripken Jr. en proclamarse tanto campeón del Home Run Derby como MVP del Juego de las Estrellas. Anderson bateó .293 con 287 jonrones a lo largo de su carrera.

Su última temporada la disputó con los Dodgers en 2010. A los 38 años, bateó solo .181, pero ejerció una influencia estabilizadora sobre las jóvenes estrellas de los Dodgers, Matt Kemp y Andre Ethier.

Los Angels rendirán homenaje a Anderson llevando un parche conmemorativo en sus camisetas durante el resto de la temporada. Habrá un minuto de silencio y se proyectará un vídeo homenaje antes del partido del viernes.

A Anderson le sobreviven su esposa, Teresa, sus hijas, Brianne y Bailey, y su hijo, Garret «Trey» Anderson III.

Los redactores del Times Eric Sondheimer y Bill Shaikin han colaborado en este artículo.