Español Palou gana Grand Prix de Long Beach por primera vez y se coloca como líder

El español Alex Palou realizó las paradas que necesitaba y su equipo, Chip Ganassi Racing, se encargó del resto.

Palou se alzó con la victoria el domingo en el 51.º Gran Premio Acura de Long Beach, superando a Felix Rosenqvist después de que un periodo de bandera amarilla reorganizara el pelotón y catapultara al cuatro veces campeón de IndyCar a la cabeza para ganar la carrera.

Fue la tercera victoria en cinco carreras esta temporada para Palou, la 22.ª de su carrera y la primera en el prestigioso circuito urbano de Long Beach.

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“Es enorme”, dijo Palou tras ganar el domingo. “Estoy muy orgulloso del trabajo de todos, pero especialmente de este equipo. Es increíble ganar por fin aquí en Long Beach”.

Rosenqvist, al volante del Honda n.º 60 de SiriusXM/Acura para Meyer Shank Racing, lideró la mayor parte de las vueltas en una carrera de dos paradas. Pero cuando ondeó la bandera amarilla en la vuelta 58, el equipo de Ganassi sacó a Palou del pit lane por delante del sueco, lo que le dio al español un liderato que ya no perdería.

Con neumáticos Firestone primarios para la última tanda, Palou amplió su ventaja a casi seis segundos antes de reducir el ritmo hasta la línea de meta, cruzándola con 3.9663 segundos de ventaja sobre Rosenqvist.

Scott Dixon completó el podio en tercera posición tras una parada en boxes excepcional del equipo del Ganassi n.º 9 que le ubicó por delante de tres rivales. Dixon aguantó el ataque final de Kyle Kirkwood, el vigente ganador de Long Beach que corre para Andretti Global-Honda, y que terminó cuarto.

Alex Palou, de España, es el lider de la serie IndyCar, campeonato que ha ganado cuatro veces. (Darron Cummings / Associated Press)

El resultado sitúa a Palou al frente de la clasificación de la NTT IndyCar Series, con 17 puntos de ventaja sobre Kirkwood, mientras el campeón persigue su quinto título de la serie y el cuarto consecutivo, lo que supondría un récord de la serie.

El mexicano Pato O’Ward terminó quinto, detrás de Kirkwood, y es cuarto en la clasificación general, por detrás de Palou, Kirkwood y David Malukas.

El Grand Prix de Long Beach es considerado el segundo evento más prestigioso del calendario de la IndyCar, solo por detrás de las 500 Millas de Indianápolis.

“Ofrecimos una experiencia fantástica a nuestros aficionados, con una acción increíble en pista y atracciones fuera de pista, como conciertos, exposiciones y actividades para los aficionados en todo el recinto. La respuesta de nuestros aficionados, socios y la comunidad fue tremenda, y contribuyó a que fuera un fin de semana verdaderamente memorable en Long Beach”, dijo Jim Liaw, presidente y director ejecutivo de la Asociación del Gran Premio de Long Beach.

El evento contó con varias novedades para sus aficionados, como 10,000 nuevos asientos en las gradas, un nuevo complejo de suites Premium Pit Row de dos plantas y una exposición de coches al estilo del sur de California, además de los conciertos de Lupe Fiasco el viernes y de Kings of Chaos el sábado.