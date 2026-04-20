Fans del Manchester City celebran en Los Ángeles triunfo clave sobre Arsenal en la Liga Premier

La afición en Los Ángeles celebra en el The Dome at Cosm un triunfo clave que deja al City a tres puntos del liderato.

La distancia geográfica no impidió que la intensidad de la Liga Premier inglesa se sintiera en el Sur de California. Desde temprano, decenas de seguidores del Manchester City se congregaron el domingo en The Dome at Cosm para presenciar el duelo frente al Arsenal, en un evento que combinó transmisión en vivo, convivencia y una victoria que mantiene abierta la lucha por el título.

El encuentro terminó 2-1 a favor del conjunto de Manchester City. La jornada arrancó con la grabación del programa Matchday Live, conducido por Cel Spellman, acompañado por los exjugadores del City Scott Carson y Nedum Onuoha, quienes trasladaron parte del ambiente del Etihad Stadium al recinto de Inglewood para el público angelino.

Más allá del espectáculo, la visita del club incluyó actividades comunitarias. Entre ellas, una sesión de formación juvenil en East LA Rising, donde jóvenes locales participaron en dinámicas orientadas al desarrollo de habilidades deportivas y liderazgo, en contacto directo con representantes de la institución inglesa.

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“Cada ciudad tiene su propia forma de vivir el fútbol. En California, y en Los Ángeles en particular, la pasión es evidente. Poder conectar con eso desde la base ha hecho que este viaje sea especial”, comentó Onuoha antes del partido.

Ya dado inicio al juego en el terreno —y en las pantallas del recinto—, el partido ofreció emociones inmediatas. El City abrió el marcador al minuto 16 con una acción individual de Rayan Cherki que desató la celebración en The Dome at Cosm. Sin embargo, la respuesta del Arsenal fue casi instantánea, pues Kai Havertz empató apenas dos minutos después, silenciando momentáneamente a los presentes.

El desenlace llegó en la segunda mitad. Al minuto 65, Erling Haaland apareció para marcar el tanto definitivo, provocando una reacción que replicó, a miles de millas, la euforia que suele vivirse en Manchester.

Con este resultado, el City reduce la diferencia a tres puntos respecto al Arsenal, además de contar con un partido pendiente, cuando restan cinco semanas de competencia. El margen es estrecho y el calendario apremia, pero la victoria mantiene viva la carrera por el campeonato.

