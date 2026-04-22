De La Hoya insta al Senado a rechazar reforma al boxeo y advierte sobre amenaza a derechos de peleadores

El excampeón de boxeo y promotor Óscar De La Hoya compareció ante una comisión del Senado este miércoles para oponerse a una legislación que permitiría la creación de una organización centralizada de boxeo, advirtiendo a los legisladores que la reforma propuesta priorizaría las ganancias corporativas por encima de las protecciones a los peleadores.

“Este es un cambio fundamental de poder que, de ser promulgado, pondría las ganancias corporativas primero y a los peleadores segundo”, declaró De La Hoya ante el Comité del Senado sobre Comercio, Ciencia y Transporte. “Debemos tener claro quién se beneficia de esto.”

La audiencia titulada “Return to Your Corners: Have Federal Boxing Laws Gone the Distance or Slipped the Jab? (Vuelvan a sus esquinas: ¿Han aguantado hasta el final las leyes federales sobre el boxeo o han esquivado el jab?)” se celebró aproximadamente un mes después de que la Cámara de Representantes aprobara, el 24 de marzo, la Ley de Revitalización del Boxeo Americano Muhammad Ali. El proyecto, respaldado por TKO Group y la Ultimate Fighting Championship, permitiría la formación de llamadas Organizaciones Unificadas de Boxeo (UBOs, por sus siglas en inglés) para consolidar la promoción, los rankings, los títulos y la sanción bajo una sola entidad, manteniendo a la vez la vigente Ley de Reforma del Boxeo Muhammad Ali de 2000.

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Los defensores de la medida argumentan que el modelo centralizado simplificaría la organización de las peleas y atraería nuevas inversiones al deporte. Sus críticos sostienen que concentraría el poder, tal como sucede en deportes de MMA bajo compañías como la UFC, y debilitaría las protecciones para los peleadores establecidas en la ley federal.

Nico Ali Walsh, contendiente de peso mediano y nieto de Muhammad Ali, respaldó esas preocupaciones ante los legisladores.

“Cuando un solo sistema controla el acceso, la libertad de elección se vuelve teórica, no real”, afirmó Ali Walsh. “Cuando eso ocurre, peleas contra quien te digan o simplemente no peleas”.

También testificaron Timothy Shipman, presidente de la Asociación de Comisiones de Boxeo y director ejecutivo de la Comisión Atlética de Florida, y Nick Khan, ejecutivo de TKO Group/Zuffa Boxing, quien ha liderado el impulso legislativo.

Nico Ali Walsh, nieto de Muhammad Ali, posa para una foto en el Madison Square Garden, el miércoles 8 de diciembre de 2021 (AP Foto/Mary Altaffer) (ASSOCIATED PRESS)

El Comité de Educación y Trabajo de la Cámara aprobó la medida por 30 votos a favor y 4 en contra en enero, antes de que avanzara en el Congreso. Ahora aguarda la acción en el Senado. De ser promulgada por el presidente Donald Trump, amigo del presidente de UFC y operador de TKO Group Holdings, Dana White,la ley complementaría, sin reemplazar, la Ley de Seguridad del Boxeo Profesional de 1996 y la Ley de Reforma del Boxeo Muhammad Ali, añadiendo nuevas disposiciones al marco normativo vigente.

White ha descrito la visión de TKO Group Holdings como una imitación del modelo competitivo de la UFC, con “los mejores se enfrentan a los mejores”, en el que los luchadores van ascendiendo en la clasificación hasta que los cinco mejores contendientes de cada categoría de peso se enfrentan entre sí. UFC también ha sido criticado por muchos como un monopolio, en el que los salarios de los peleadores de MMA son inferiores a los de los boxeadores, en términos generales.

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB, por sus siglas en inglés) reafirmó su respaldo total al Ali Act vigente, y apoyó los testimonios de De La Hoya y Ali Walsh.

‘El Ali Act ha sido una herramienta esencial durante décadas para proteger al boxeador profesional en Estados Unidos. El CMB se opone a cualquier intento de debilitamiento o sustitución de este marco por esquemas que puedan comprometer la independencia, la transparencia y el equilibrio competitivo del boxeo”, dijo Mauricio Sulaimán, presidente del CMB. “Al mismo tiempo, reconocemos a Óscar de La Hoya y Nico Ali Walsh por sus valiosas intervenciones, que reflejan la voz directa del deporte en este debate.”

