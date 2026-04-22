Los Ángeles pone en marcha su cuenta regresiva mundialista con la venta del FanFest de la FIFA

A 50 días del inicio de la Copa del Mundo 2026, el comité organizador local anunció la apertura de la venta de boletos para el FanFest de la FIFA de la ciudad, que se realizará del 11 al 14 de junio en el Coliseo Memorial de Los Ángeles.

Según un comunicado del miércoles, el evento marcará el arranque de las actividades mundialistas en la región con una programación centrada en transmisiones en vivo de partidos, entretenimiento y una oferta gastronómica de alcance internacional. Los boletos generales tienen un costo de $10 —con cargos incluidos— y la entrada será gratuita para menores de 12 años.

El festival busca extender la experiencia del torneo más allá de los estadios. Durante cuatro días, el Coliseo será habilitado con pantallas de gran formato para seguir los encuentros, además de espacios interactivos, presentaciones culturales y zonas de convivencia para aficionados.

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Kathryn Schloessman, quien es la directora ejecutiva del comité anfitrión, señaló que el FanFest será el punto de reunión principal para los seguidores del torneo en la ciudad.

“Estamos listos para recibir tanto a la comunidad local como a visitantes de distintas partes del mundo en un fin de semana de apertura que será significativo para Los Ángeles”, afirmó.

El calendario contempla partidos destacados en horario del Pacífico, entre ellos el México vs. Sudáfrica el jueves 11 de junio (12 p.m.), Estados Unidos vs. Paraguay el viernes 12 (6 p.m.) y Brasil vs. Marruecos el sábado 13 (3 p.m.), además de encuentros de selecciones como Alemania, Japón y Países Bajos durante el cierre del domingo.

Además del acceso general, se ofrecerán boletos premium de $30 que incluyen ingreso a una zona elevada con sombra y aire acondicionado, así como opciones adicionales de alimentos y bebidas, con vista directa a las pantallas principales.

El exseleccionado estadounidense Cobi Jones, ahora embajador comunitario del evento, destacó el papel del festival como espacio de encuentro durante el torneo. Según explicó, la ciudad no solo será sede de partidos, sino también un punto de convergencia cultural para aficionados de distintos países.

La oferta gastronómica incluirá platillos representativos de naciones participantes —desde comida sudafricana hasta especialidades brasileñas, mexicanas, japonesas y alemanas— junto con propuestas de vendedores locales, en línea con la diversidad culinaria de Los Ángeles.

Para facilitar el acceso, los organizadores recomiendan el uso del transporte público, en particular la línea E (Expo) del sistema Los Angeles Metro Rail, con paradas cercanas en Expo Park/USC y Expo/Vermont. También habrá estacionamiento limitado en los alrededores del recinto.

Los boletos están disponibles desde este 22 de abril a las 10 a.m. y podrán adquirirse en línea o en taquilla durante los días del evento, sujeto a disponibilidad. El comité anticipa una alta demanda conforme se acerca el inicio del torneo.

