Angel City FC amplía campaña proinmigrante con mensaje en 13 idiomas, incluyendo zapoteco

El Angel City Football Club anunció el jueves la expansión de su campaña “Immigrant City Football Club”, presentando una colección de ropa de edición limitada con el lema “Los Angeles is for Everyone (Los Ángeles es para todos)” escrito en 13 idiomas representativos de las comunidades que conforman la ciudad.

La camiseta y el gorro, disponibles en los colores del club, incluyen idiomas como el español, mandarín, tagalo, vietnamita, coreano, armenio, farsi, árabe, japonés, hebreo, yoruba y zapoteco, este último en representación de una de las comunidades indígenas migrantes más numerosas de la ciudad, proveniente de Oaxaca, México.

“Los Ángeles es una de las ciudades más diversas del mundo, y esa diversidad es nuestra fortaleza”, declaró Chris Fajardo, vicepresidente de Comunidad de Angel City FC, en un comunicado. “Esta campaña es más que una camiseta. Se trata de estar presentes para nuestra comunidad, celebrar nuestras diferencias y dejar claro que todos tienen un lugar aquí”.

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La parte del dorsal de la camiseta, escrita en 13 idiomas, incluido el zapoteco. (Angel City)

Los productos están disponibles desde este miércoles en la tienda virtual de Angel City y estarán en la tienda del club en el BMO Stadium a partir del 2 de mayo, durante el partido conmemorativo del Mes del Patrimonio Asiático Americano, Nativo de Hawái y de las Islas del Pacífico (AANHPI, por sus siglas en inglés) ante Utah Royals.

Las ganancias de la venta de la mercancía serán donadas al International Institute of Los Angeles (IILA, por su siglas en inglés), organización sin fines de lucro que brinda asistencia legal migratoria, apoyo a refugiados y servicios esenciales para la integración de inmigrantes en la ciudad.

La iniciativa amplía la campaña original lanzada el año pasado, cuando el club distribuyó la primera camiseta en solidaridad con las comunidades inmigrantes de Los Ángeles que enfrentaban condiciones de incertidumbre en la ciudad debido a las redadas de deportaciones masivas. Durante las redadas, muchos equipos de Los Ángeles, incluidos los Dodgers y los Galaxy, fueron criticados por su silencio, a pesar de contar con una gran base de aficionados latinos.

El año pasado se imprimieron 10,000 camisetas, las cuales fueron usadas por jugadoras cuando llegaban al estadio, mientras que el entrenador de Angel City, Alexander Straus, y su cuerpo técnico también las portaron en el banquillo, y una de las inversionistas del equipo, la cantante Becky G, habló en apoyo a los inmigrantes antes del partido.

