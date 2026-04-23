¿Hay futuro para las futbolistas después del retiro? Concacaf lanza iniciativa para preparar la transición

Christie Rampone controlando el balón durante un partido de cuartos de final contra Brasil en la Copa Mundial Femenina de Fútbol celebrada en Dresde, Alemania, en 2011.

La futbolista Christie Pearce Rampone ganó tres medallas olímpicas y dos Copas del Mundo con la selección de Estados Unidos. Jugó 20 años como futbolista profesional. Y cuando se retiró, no sabía qué hacer.

“No tenía Plan B o C. Estaba comprometida a jugar, estaba metida al 100%. No pensaba en eso”, dijo Pearce Rampone.

La exdefensa reconoció que después del retiro su teléfono dejó de sonar como antes, le faltaba consistencia en sus diferentes proyectos y, sobre todo, estabilidad económica.

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“No sabía cómo iba a seguir manteniendo a mi familia”, expresó la exdefensa, quien jugó junto a leyendas como Abby Wambach, Carli Lloyd y Alex Morgan.

La historia de Pearce Rampone no es excepcional. Desafortunadamente para el fútbol femenil, es la norma.

Para atender esa realidad, la Concacaf lanzó esta semana Concacaf Next Game Plan Presented by PIF, una plataforma digital de transición profesional para futbolistas de la región, desarrollada en asociación con el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF, por sus siglas en inglés).

De acuerdo a Concacaf, la iniciativa está siendo evaluada y estará disponible en su totalidad a partir de junio, con la intención de beneficiar a más de 200 jugadoras pertenecientes a las 41 federaciones miembro de Concacaf, además de jugadoras de la selección femenina saudita. Ese programa se considera un piloto con miras a expandir el servicio al resto de las futbolistas de la conferencia.

Las jugadoras escuchan el himno nacional de Brasil antes de un partido amistoso internacional femenino de fútbol celebrado en Inglewood, California, el sábado 5 de abril de 2025. (Jae C. Hong / Associated Press)

La plataforma ofrecerá módulos de aprendizaje en línea que incluirán clases a demanda impartidas por exjugadoras y profesionales del deporte y de los negocios, con orientación en liderazgo, educación financiera y planificación de carrera, y talleres sobre cómo crear una propia marca personal. También contempla oportunidades de tutoría y redes de contacto profesionales.

El servicio estará disponible en inglés, español, árabe y francés y, con el tiempo, se extenderá a mujeres de otros deportes, según indicó Alanoud Althonayan, directora de eventos y patrocinios del PIF.

Heidi Pellerano, directora comercial de Concacaf, subrayó que solo entre el 1% y el 10% de las futbolistas tienen carreras que superan los 15 años. La mayoría se retira entre los 27 y los 30 años con escasos recursos para la transición. En el Caribe y Centroamérica, muchas ligas aún no alcanzan el profesionalismo, lo que vuelve las situaciones tras la vida deportiva aún más precarias.

Una jugadora de la selección femenina de Estados Unidos remata a puerta durante un partido de despedida de la Copa Mundial Femenina de la FIFA celebrado en San José, California, el domingo 9 de julio de 2023. (Josie Lepe / Associated Press)

“Tenemos 41 países y 41 realidades muy distintas”, dijo Pellerano sobre el fútbol femenil de Concacaf durante una entrevista en Los Ángeles. “Hay islas donde todavía existe mucha resistencia para apoyar el fútbol femenino. Por eso la estrategia está diseñada para cambiar percepciones y crear ecosistemas de inversión para que las niñas también jueguen”.

A pesar de que la tendencia general es positiva en torno al fútbol femenil, con los salarios mínimos en aumento, las tasas de traspaso batiendo récords y la inversión en las ligas también en aumento, la brecha con respecto al fútbol masculino sigue siendo enorme.

De acuerdo a un reporte reciente de la FIFA, el salario medio anual de una futbolista profesional a nivel mundial es de 10,900 dólares, una cifra sesgada por un pequeño número de clubes de élite.

Pellerano destacó que muchas jugadoras participan en el fútbol sin comprender el negocio detrás del deporte, lo que limita sus opciones al momento del retiro.

“La vida de un atleta es muy corta. Das todo por el deporte, tu corazón y tu cuerpo, pero muchas no ven más allá de lo que sigue”, afirmó Althonayan. “Es importante prepararte con mucho tiempo de anticipación”.

Pearce Rampone ahora aconseja a las futbolistas activas que comiencen a planear su futuro fuera de la cancha desde temprano, especialmente aquellas que no pertenecen a ligas con grandes presupuestos.

“Cuando estás pasando a la siguiente etapa, no tienes ningún apoyo. Aunque había jugado durante 19 años y había tenido una carrera increíble, no sabía qué vendría después. Te sientes aturdida”, dijo la exjugadora de 50 años, quien militó en la NWSL y otras ligas ya desaparecidas del fútbol femenil durante su carrera.

El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, que en años recientes impulsó el lanzamiento de LIV Golf, firmó acuerdos con la ATP y la WTA, y adquirió el Newcastle United de la Premier League, formalizó su asociación con Concacaf en 2024.