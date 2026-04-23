La piloto colombiana Tatiana Calderón llega con retos y ambición a la Serie de NASCAR en Brasil

La piloto colombiana de Fórmula 1 Tatiana Calderón posa al convertirse en la primera mujer latinoamericana en ser piloto de Fórmula 1, en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, el martes 30 de octubre de 2018. (Foto AP/Marco Ugarte)

Desde Bogotá, Tatiana Calderón hace un alto en su agenda para dimensionar lo que representa su más reciente paso en el automovilismo.

Su debut en la Serie de NASCAR de Brasil, una categoría en crecimiento dentro de Sudamérica y que, admite, era uno de los pocos territorios que aún no había explorado en su carrera.

“De verdad estoy súper contenta de estar en esta nueva aventura de llegar a NASCAR en Brasil. Es la primera vez que corro en Brasil. No hablo portugués, es más portañol lo que estoy hablando, pero una cultura diferente”, explicó la piloto colombiana. “Creo que NASCAR era de las pocas cosas que me faltaba por probar”.

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Su estreno se dio en el circuito de Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul, un trazado técnico donde logró sumar sus primeros puntos pese a contratiempos durante el fin de semana. El resultado, sin embargo, no refleja completamente su lectura interna del desempeño.

“Hay veces es difícil leer el papel y el resultado. Creo que merecíamos un poquito más, sobre todo en esa segunda carrera”, señaló Caledrón. “Pero la verdad creo que fue un balance muy positivo considerando que era la primera vez en ese circuito… maximizamos realmente todo el paquete”.

El proyecto con SG28 Pro Racing también está dando sus primeros pasos.

Equipo y piloto se enfrentan simultáneamente al reto de entender un auto nuevo, neumáticos distintos y un formato de competencia que contrasta con la experiencia reciente de Calderón en carreras de resistencia.

“Yo vengo haciendo carreras de resistencia, en donde tu primera instrucción es por favor cuida tu carro y en NASCAR parece más bien un deporte de contacto”, explicó. “Tengo que ser más agresiva, que me importe menos el cuerpo a cuerpo, es otro estilo de manejar”.

Esa adaptación no es solo conductual. También hay una curva técnica.

“Tenemos claro que nos falta un poco entender el carro, cómo maximizar también la clasificación, que es un formato diferente”, añadió, al describir sesiones breves en las que apenas hay margen para errores.

El salto a la serie brasileña no estaba en el plan inicial, pues la oportunidad surgió a finales de 2024, cuando el equipo le propuso integrarse a un proyecto que terminó por convencerla, tanto por lo deportivo como por el contexto.

“La categoría es una de las que más ha crecido en Brasil, por lo que decidimos apostarle a NASCAR Brasil”, dijo la piloto. “Es un proyecto que me apasiona mucho, no es solamente que una mujer participe, sino que tenga la oportunidad de ganar”.

En ese sentido, el equipo presenta una alineación particular con dos mujeres al volante. Calderón comparte garaje con la brasileña Bruna Tomaselli, en una dupla que, según la colombiana, trasciende lo simbólico.

“Queremos no ser las mujeres que participan, sino que realmente cambian el deporte para mejor”, afirmó Calderón. “Creo que podemos hacer una combinación muy poderosa, es un proyecto a largo plazo precisamente para hacer estos cambios”.

Más allá del discurso, Calderón identifica obstáculos estructurales aún vigentes en el automovilismo.

“No entiendo por qué todavía sigue siendo un obstáculo que una mujer consiga el mismo patrocinio que un hombre”, señaló.

También menciona aspectos técnicos.

“Todo está diseñado basado en medidas de hombres, la mujer siempre ha tenido que adaptarse”.

A nivel competitivo, ella espera lograr objetivos inmediatos, aunque medido por el contexto de adaptación.

“Creo que ese es nuestro objetivo, estar constantemente aspirando a estar en el Top 10 y ojalá con algún trofeo”, dijo, consciente de que no conoce aún los circuitos del calendario.

La próxima parada será el 3 de mayo en el circuito de Autódromo Internacional de Cascavel, donde buscará consolidar lo aprendido en su debut y dar un paso más en la evolución del proyecto.

Con experiencia previa en categorías como IndyCar Series y su paso como piloto de pruebas en Fórmula Uno, que para ella es “un sueño cumplido”, Calderón encara este nuevo capítulo como parte de un recorrido que, insiste, sigue en construcción.

“Qué bueno tener esa presión… quiere decir que estás haciendo algo importante”, reflexionó Calderón. “Para mí, ser parte de este cambio es un orgullo y lo que me motiva todos los días tratar de ser mejor”.

