LA28 da a conocer las condiciones para la segunda tanda de venta de entradas para los Juegos Olímpicos

LA28 ha dado a conocer las condiciones de la segunda ronda de venta de entradas para los Juegos Olímpicos de 2028.

Las entradas de mil dólares y los cientos de dólares en gastos de gestión sorprendieron a algunos aficionados olímpicos ilusionados este mes, pero no impidieron que LA28 presumiera de unas ventas sólidas en la primera fase de venta de entradas del comité.

LA28 anunció el jueves que vendió más de 4 millones de entradas olímpicas durante la primera fase de venta. El comité organizador privado llevará a cabo una segunda fase de venta en agosto con «un stock renovado en todos los deportes olímpicos y en una amplia gama de precios».

Pero tras la gran acogida del primer periodo de venta, muchas de las entradas de menor precio ya se han agotado.

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LA28 indicó que aproximadamente la mitad del total de 1 millón de entradas de 28 dólares se vendieron durante la preventa para residentes locales, que se limitó a las personas que viven cerca de las ciudades sede en el sur de California y Oklahoma City.

El precio medio por entrada olímpica es inferior a 200 dólares, lo que incluye una tasa de servicio obligatoria del 24 %, y LA28 ha indicado que alrededor del 75 % de todas las entradas, incluidas las de las finales, costarán menos de 400 dólares. Las mejores localidades para los eventos de mayor demanda superan los 1000 dólares por entrada, pero las categorías de mayor precio representan aproximadamente el 5 % del stock total de entradas.

La gimnasia artística fue la que se agotó más rápido en la primera tanda. Cuatro deportes olímpicos —flag football, lacrosse, sóftbol y squash— vendieron todo su stock disponible en la primera tanda. Tras cinco días de preventa local, se abrió la venta global de entradas, que atrajo a aficionados de 85 países y de los 50 estados y territorios de EE. UU. Las mayores ventas internacionales procedieron del Reino Unido, Canadá, México y Japón.

En los primeros Juegos Olímpicos con mayoría femenina, LA28 informó de que las sesiones olímpicas femeninas superaron en ventas a las masculinas en una proporción del 93 % frente al 88 % durante la primera tanda.

«La respuesta a nuestra venta inicial ha sido nada menos que histórica. Los aficionados de cerca y de lejos han hablado: el mundo quiere formar parte de los Juegos de LA28», declaró el director ejecutivo de LA28, Reynold Hoover, en un comunicado. «El éxito de la primera tanda va más allá del impulso: refleja el compromiso de LA28 de ofrecer unos Juegos fiscalmente responsables que dejen un legado duradero para Los Ángeles y sus comunidades».

tickets.la28.org Los aficionados que se registraron para la primera tanda de entradas pero no recibieron una franja horaria, y aquellos que no compraron su asignación máxima de 12 entradas generales, entrarán automáticamente en el sorteo aleatorio de la segunda tanda. El nuevo periodo de inscripción solo es necesario para quienes no se inscribieron en la primera tanda.

Los aficionados siguen teniendo un límite de 12 entradas para los Juegos Olímpicos y hasta 12 entradas para el fútbol, que no cuentan para el máximo general. Hay un límite de cuatro entradas por ceremonia para las ceremonias de inauguración y clausura, que cuentan para el máximo de 12 entradas, el cual es acumulativo en todas las preventas y tandas de entradas de LA28.

LA28 realizará varias rondas de venta de entradas con franjas horarias de compra asignadas antes de que la venta de entradas pase a un formato de «por orden de llegada» a medida que se acerquen los Juegos, que comienzan el 14 de julio de 2028. LA28 inició su proceso de venta de entradas antes que la mayoría de los demás Juegos Olímpicos, con entradas a la venta con más de dos años de antelación a la ceremonia de apertura. Este calendario adelantado ha generado expectación por los primeros Juegos Olímpicos de Verano en Estados Unidos desde Atlanta 1996, pero también ha suscitado preocupaciones sobre la programación. Los aficionados se han apresurado a adquirir entradas con poca información sobre qué equipos o atletas competirían en la mayoría de las sesiones.

Las entradas no son reembolsables, pero los aficionados pueden optar por la reventa verificada cuando LA28 lance su sistema oficial de reventa en 2027. AXS y Eventim son el mercado secundario oficial de entradas de los Juegos de LA28, y Ticketmaster y Sports Illustrated Tickets también se han sumado como plataformas adicionales de reventa verificada.

LA28 pondrá a la venta 14 millones de entradas para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, lo que superaría el récord de 12 millones de entradas vendidas para los Juegos de París. París 2024 vendió unos 9,5 millones de entradas para los Juegos Olímpicos, pero utilizó un sistema de venta diferente al de LA28. En el caso de París, se vendieron 3,5 millones de entradas durante la primera fase , en la que se exigía a los aficionados comprar entradas para al menos tres deportes diferentes, en lugar de la opción de entradas para un solo evento disponible durante el proceso Drop 1 de LA28.

Las entradas para los Juegos Paralímpicos de 2028, que serán los primeros en la historia de Los Ángeles, saldrán a la venta en 2027. Se espera que la venta de entradas y los servicios de hospitalidad cubran unos 2.500 millones de dólares del presupuesto previsto de 7.100 millones de dólares de LA28 para los primeros Juegos en Los Ángeles en más de 40 años.