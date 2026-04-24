Los Lakers toman una ventaja de 3-0 sobre los Rockets en la serie de playoffs

El alero de los Lakers, LeBron James, regatea al pívot de los Rockets, Alperen Sengun, en una penetración hacia la canasta durante la primera parte del tercer partido, disputado en Houston.

Marcus Smart no había disputado los playoffs desde 2023, tras pasar por Memphis y Washington, dos equipos muy distintos a la franquicia de los Lakers , que considera los playoffs como un derecho innato.

Ahora que Smart ha vuelto a la postemporada con los Lakers, ha recuperado el tiempo perdido, jugando con entusiasmo, inteligencia y energía.

Los ocho puntos de Smart en la prórroga formaron parte de su actuación global de 21 puntos, 10 asistencias, cinco robos y dos tapones, además de su habitual defensa sobresaliente, que ayudó a los Lakers a llevarse una victoria por 112-108 en la prórroga sobre los Houston Rockets el viernes por la noche en el Toyota Center.

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Junto con los 29 puntos, 13 rebotes y seis asistencias de LeBron James y los 22 puntos de Rui Hachimura, los Lakers tienen una ventaja de 3-0 en la serie al mejor de siete.

Los Lakers pueden cerrar la serie de primera ronda de la Conferencia Oeste si ganan el cuarto partido aquí el domingo por la noche.

Smart anotó un triple en la prórroga para poner a los Lakers por delante 104-101. Tras un tiro fallido, Smart se lanzó al tablero y recibió una falta.

El base de los Rockets, Amen Thompson, protege el balón mientras regatea, mientras el base de los Lakers, Marcus Smart, intenta un robo.



(Michael Wyke / Associated Press)

Anotó dos tiros libres para poner el marcador 109-105 a favor de los Lakers y luego anotó tres de sus siguientes cuatro tiros libres, que resultaron ser los últimos puntos del partido.

Los Lakers se hicieron con una ventaja de 15 puntos en la primera mitad, pero vieron cómo los Rockets remontaban hasta empatar el marcador a 87-87 a falta de seis minutos y 22 segundos.

El partido estaba ahora en juego.

Cuando Reed Sheppard anotó un triple a falta de 4:49, dio a los Rockets una ventaja de 92-91, la primera desde el primer cuarto.

Los Lakers pidieron un tiempo muerto para reorganizarse.

Pero Jaxson Hayes falló dos veces, y uno de sus tiros fue bloqueado por Alperen Sengun.

Amen Thompson anotó uno de los dos tiros libres y Sengun anotó para poner a los Rockets con una ventaja de 95-91, lo que obligó a los Lakers a ir a remolque a partir de ese momento.

El pívot de los Lakers, Jaxson Hayes, machaca el balón por encima del pívot de los Rockets, Clint Capela, durante la primera mitad del tercer partido, el viernes por la noche.



(Michael Wyke / Associated Press)

Después de que Sengun robara un pase a James y encestara un mate para poner a los Rockets por delante 101-95 a falta de 40,6 segundos, los Lakers parecían completamente acabados.

Pero Smart robó el balón y recibió una falta al lanzar un triple. Anotó sus tres tiros libres para acercar a los Lakers a 101-98 a falta de 25,4 segundos.

Los Lakers necesitaban una parada defensiva.

La consiguieron cuando James le quitó el balón a Sheppard por detrás. Smart se hizo con el balón. El balón acabó finalmente de nuevo en manos de James, quien encestó un triple para empatar el marcador a 101-101 a falta de 13,1 segundos.

Los Lakers lograron otra impresionante parada defensiva cuando Hayes obligó a Sengun a realizar un mal tiro que falló. James capturó el rebote y pidió un tiempo muerto cuando quedaban 1,2 segundos.

James lanzó el último tiro para los Lakers, pero el balón rebotó en el aro al agotarse el tiempo del cuarto periodo, con el marcador empatado a 101-101, lo que llevó el partido a la prórroga.

La noche comenzó con Austin Reaves en la lista de dudosos para el partido, luego se le vio calentando y finalmente fue descartado debido a una distensión en el músculo oblicuo izquierdo. Reaves se ha perdido los tres partidos de los playoffs y los últimos cinco de la temporada regular, al igual que su compañero Luka Doncic (distensión de grado 2 en el tendón de la corva izquierdo).

La noche comenzó para los Rockets con Kevin Durant entrenando en un intento por jugar el partido, pero también fue descartado por un esguince en el tobillo izquierdo sufrido en el segundo partido en Los Ángeles. Durant ya arrastraba una contusión en la rodilla derecha que le obligó a perderse el primer partido.

Esto significaba, en esencia, que ambos equipos tenían que seguir jugando, a pesar de las bajas de piezas clave.

Para los Lakers, se abrió la puerta a Hachimura, quien la atravesó con aplomo en el primer cuarto. No falló ninguno de sus tiros de campo, anotando seis de seis desde el campo y tres de tres desde la línea de tres puntos, para sumar 16 puntos. Jugó los 12 minutos completos, ayudando a los Lakers a abrir una ventaja de 39-32 al final del primer cuarto. Fue el récord personal de puntos en un cuarto para Hachimura, tanto en temporada regular como en playoffs.

Incluso Bronny James demostró estar a la altura del momento cuando los Lakers dieron entrada al escolta de segundo año. Anotó un triple en el segundo cuarto y luego anotó con una bandeja en reverso tras un pase en alto de su padre. Ambas jugadas provocaron vítores entre los aficionados presentes en el pabellón.

Gracias también a una defensa que mantuvo a los Rockets en un 37,2 % de acierto en tiros en la primera mitad, los Lakers lideraban 63-52 al descanso.

