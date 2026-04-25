LAFC derrota a Minnesota United FC con lo justo y sostiene su solidez defensiva

David Martínez anotó el único gol con el que LAFC derrotó de visita a Minnesota United FC el sábado, 25 de abril de 2026. (HANDOUT / LAFC)

Sin una actuación brillante, pero con orden y eficacia en los momentos clave, el LAFC venció 1-0 a Minnesota United FC en Allianz Field y sumó tres puntos que lo mantienen en la parte alta de la MLS.

El partido se resolvió temprano, en una jugada que combinó precisión y lectura de espacios. Apenas al minuto 9, una secuencia rápida entre Stephen Eustáquio, David Martínez y Timmy Tillman rompió líneas en el medio campo. El balón terminó en los pies de Martínez, que atacó el espacio con decisión y definió desde un ángulo complicado, cruzando el disparo para vencer al arquero. Fue una acción breve, pero suficiente para inclinar un partido que después se cerró.

A partir de ahí, LAFC jugó más tiempo sin la pelota de lo habitual. El equipo tuvo dificultades para sostener posesiones largas y salir con claridad desde el fondo, algo que su propio entrenador reconoció sin rodeos.

Anuncio

7⃣ Goals on the season for David Martínez



Thrill of the Match | @Yaamava pic.twitter.com/BSXAH5RrJK — LAFC (@LAFC) April 25, 2026

“Cuando recuperábamos el balón, la toma de decisiones en el primer pase no fue lo suficientemente buena. Perdimos pelotas en el mediocampo que pudieron ser momentos para asegurar el juego”, explicó el técnico Marc Dos Santos.

Minnesota encontró sus mejores momentos a balón parado. En el minuto 28, un tiro de esquina ejecutado por el colombiano James Rodríguez, quien inició de titular, terminó en un remate de cabeza que llevaba dirección de gol, pero Tillman apareció sobre la línea para evitar el empate. Fue una de las pocas intervenciones realmente exigentes para la defensa visitante en la primera mitad.

El resto del encuentro siguió un patrón claro, pues Minnesota intentó desde fuera del área y LAFC protegiendo su zona. Sin demasiadas ocasiones limpias, el partido se jugó más en la tensión que en el volumen ofensivo.

“Es muy difícil. Tal vez en la televisión parece fácil, pero no lo es. La mentalidad colectiva para defender juntos, cómo protegimos el área, cómo limitamos sus oportunidades… eso fue muy bueno”, agregó Dos Santos.

En el tramo final, el encuentro se abrió. Denis Bouanga tuvo espacios para correr y generar peligro en transición. En el minuto 85, asistió a Jeremy Ebobisse con un centro preciso, pero el arquero Drake Callender evitó el segundo con una atajada a quemarropa. Poco después, volvió a responder ante dos intentos del propio Bouanga.

A pesar de no cerrar el partido, LAFC sostuvo la ventaja con oficio. Ryan Porteous resumió bien la sensación del vestuario: un triunfo trabajado, lejos de la perfección.

“Sabemos que no fue una actuación perfecta, pero encontramos la manera de ganar. Eso es lo que hacen los buenos equipos”, señaló el defensor. “Con la cantidad de partidos que tenemos, vamos a aceptar cualquier victoria con el arco en cero”.

Con este resultado, el equipo angelino llegó a ocho juegos con la portería imbatida en la temporada regular, la mejor marca de la liga hasta el momento.

Una cifra que refleja más el trabajo colectivo que actuaciones individuales aisladas, según Porteous.

“En este momento, lo importante era encontrar la forma de ganar. Más que el estilo, más que lo vistoso, eran los tres puntos”, insistió Dos Santos.

LAFC volverá a casa para enfrentar al Toluca FC en el Juego de Ida de la Semifinal de la Copa de Campeones de la Concacaf el miércoles (7:30 p.m. PT, Fox One/ViX/Fubo), antes de retomar la liga de visita el sábado ante San Diego FC.

