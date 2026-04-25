Lanzan calzado en honor a los Dodgers bicampeones

Yoshinobu Yamamoto, figura clave en los campeonatos consecutivos de los Dodgers, participó en el lanzamiento del nuevo calzado.

Converse y Undefeated lanzaron un segundo calzado en colaboración con los Dodgers, equipo que ganó la Serie Mundial por segunda ocasión consecutiva el año pasado.

La campaña publicitaria cuenta con la participación del lanzador estrella Yoshinobu Yamamoto, figura clave en los campeonatos consecutivos de los Dodgers, junto a los creativos locales Jairo y Salem Mitchell. La selección de rostros busca conectar el mundo deportivo con la escena cultural y artística de Los Ángeles.

El calzado presenta una parte superior de cuero sintético con textura de avestruz en azul marino, un logo bordado de los Dodgers en la lengüeta, una placa de goma con el emblema de Undefeated y placas de talón exclusivas. El diseño incluye una ilustración invertida en la lengüeta que se revela al doblarla.

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Yoshinobu Yamamoto enseña los nuevos zapatos de los angelinos. (Converse)

La colaboración sigue al lanzamiento limitado de la primera versión de la edición Chuck 70 con la misma alianza de tres marcas, que celebraba al equipo de Brooklyn.

Converse tiene una historia arraigada en la cultura de California, desde sus orígenes en el baloncesto hasta su adopción por comunidades de surf y artistas de la región. La marca describió este lanzamiento como una continuación natural de ese vínculo con la ciudad.

El calzado ya está a la venta a $110.