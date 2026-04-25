Marcelo Balboa: EEUU debe llegar a cuartos de final para ‘hacer algo especial’ en el Mundial

Fila trasera, de izquierda a derecha: Tony Meola, Janusz Michallik, Marcelo Balboa, Alexi Lalas, Mike Burns, Hugo Pérez; fila delantera, de izquierda a derecha: Fernando Clavijo, Paul Caligiuri, Frank Klopas, Thomas Dooley y Cobi Jones, de la selección nacional de fútbol de Estados Unidos, posan para una foto de equipo antes del partido amistoso internacional contra Chile el 30 de abril de 1994 en el estadio de la Universidad de Nuevo México, en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos.

Marcelo Balboa, mundialista en 1994, advierte que superar la fase de grupos ya no es suficiente para el equipo anfitrión

El dos veces elegido Deportista Masculino del Año por la Federación Estadounidense de Fútbol afirmó que la selección de Estados Unidos debe alcanzar los cuartos de final del Mundial 2026 si quiere dejar una huella histórica en la Copa del Mundo que coorganiza junto a México y Canadá este verano.

“Un buen camino es aquel donde se pueda llegar a cuartos de final”, declaró Balboa, miembro del Salón de la Fama del Fútbol de Estados Unidos y figura del combinado que organizó el torneo en 1994 y que quedó eliminado en octavos de final por Brasil.

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La última vez que Estados Unidos llegó a esa instancia fue en el Mundial de Corea-Japón 2002, cuando eliminó a México en octavos de final antes de caer ante Alemania, subcampeona de aquel torneo. Desde entonces, el equipo no ha ganado un solo partido en la primera ronda de eliminatoria.

El conjunto dirigido por el argentino Mauricio Pochettino llega al torneo con señales de alerta pues perdió 5-2 ante Bélgica y 2-0 ante Portugal en sus más recientes amistosos.

Balboa señaló a Weston McKennie como pieza indispensable, pero advirtió sobre la vulnerabilidad defensiva. Puso como ejemplo a Tim Ream, de 38 años, quien tuvo dificultades ante la velocidad de los atacantes belgas, en la reciente goleada al equipo estadounidense.

“Si quiere jugar con tres atrás, esos tres tienen que ser habilidosos, rápidos, atléticos”, sostuvo Balboa, raíces argentinas. “Ese es el problema que yo vi la otra noche”.

El exfutbolista Marcelo Balboa participó en una mesa redonda durante el discurso del comisionado de la MLS sobre el estado de la liga, celebrado en el Audi Field el 4 de diciembre de 2025 en Washington, D.C. (Hannah Foslien / Getty Images)

Por otra parte, Balboa se mostró optimista sobre el impacto que un buen resultado podría tener en el futuro del fútbol estadounidense, trazando un paralelo con la explosión que vivió el deporte tras el Mundial de 1994, que impulsó la creación de la MLS.

“Imagínate si llegamos a una semifinal de un mundial en casa”, dijo Balboa, quien recordó lo mucho que ha crecido el fútbol estadounidense en los últimos 30 años, ahora con una MLS sólida en la que llegan jugadores como Lionel Messi y Antoine Griezmann.

En cuanto a los favoritos al título, Balboa mencionó a Argentina y España como las principales candidatas, aunque reconoció que Francia y Brasil también son opciones reales.

