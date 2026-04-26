LA Galaxy derrotó a Real Salt Lake tras la develación de la estatua de Cobi Jones en el Legends Plaza

El legendario Cobi Jones (centro) celebró la develación de su estatua junto a sus excompañeros del LA Galaxy en el Legends Plaza del Dignity Health Sports Park el 4/24/2026. (HANDOUT / LA Galaxy)

El LA Galaxy alcanzó apenas su tercera victoria de la temporada, en 10 juegos, al derrotar 2-1 a Real Salt Lake el domingo en el Dignity Health Sports Park, que tuvo dos momentos distintos y conectados entre sí.

Antes del encuentro, afuera, el club presentó frente a cientos de aficionados la estatua de Cobi Jones, una de las caras más reconocibles en su historia. Adentro, con dos goles de Marco Reus, el LA Galaxy saltó a la décima casilla del Oeste en un partido que exigió más control del que tuvo.

La ceremonia a Jones, que jugó toda su carrera en la MLS con los galácticos y que durante años fue el futbolista con más partidos en la selección de Estados Unidos, lo dejó inmortalizado a las afueras del estadio.

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Immortalized forever in bronze. 🌟



MLS and @LAGalaxy legend Cobi Jones joins MLS Countdown his was statue unveiled: https://t.co/wQwaKVYSoL pic.twitter.com/iXkV0xkiWL — Major League Soccer (@MLS) April 26, 2026

No es un gesto menor, pues su figura está ligada al inicio de la liga y a la construcción de la identidad del club en sus primeros años cuando la MLS daba sus primeros pasos tras el Mundial de 1994.

La estatua de Jones es una escultura de bronce de aproximadamente nueve pies de altura, creada por el estudio Rotblatt Amrany, que buscó capturar no solo su figura, sino uno de sus rasgos más reconocibles como lo son sus rastas. De hecho, ese detalle fue el más complejo del diseño, ya que los artistas tuvieron que construir y ensamblar alrededor de un centenar de mechones de manera individual para reproducir su movimiento natural.

La obra está ubicada en la “Legends Plaza” del inmueble en Carson, donde ahora convive con los emblemas de David Beckham (2019) y Landon Donovan (2021), formando un conjunto que reconoce a tres de las figuras más influyentes en la historia del club.

Horas después, el equipo actual tuvo que resolver su propio problema.

El LA Galaxy se adelantó en el marcador con una acción que encontró a Reus con un excelente disparo de tiro libre a los nueve minutos para el 1-0. No fue un dominio sostenido, pero sí un inicio que le permitió jugar con ventaja.

El partido, sin embargo, nunca se acomodó del todo para los locales.

Real Salt Lake ajustó, encontró espacios y logró el empate en un tramo donde el onceno angelino perdió claridad con la pelota.

Zavier Gozo recibió el pase por la izquierda y con un potente disparo el balón se estrelló en el poste izquierdo del portero, sin embargo, para su suerte, el esférico rebotó en la parte de atrás de la cabeza de JT Marcinkowski para el empate parcial de la visita, 1-1.

GOZOOOOO RIGHT BEFORE THE HALF pic.twitter.com/ue2va15K5P — Real Salt Lake (@realsaltlake) April 27, 2026

La diferencia volvió a aparecer en una jugada a balón parado. Reus firmó su segundo gol de la noche tras un penal a favor y devolvió la ventaja en un encuentro que se movía más por momentos que por control.

Captain Marco has ICE in his veins 🥶 pic.twitter.com/bDNY6yH3lz — LA Galaxy (@LAGalaxy) April 27, 2026

Real Salt Lake empujó y los galácticos tuvieron que defender más cerca de su área de lo que hubieran preferido. No hubo demasiadas ocasiones claras en ese tramo, pero sí la sensación de que el margen era corto.

