Leyendas debaten la actualidad del boxeo en ceremonia del Salón de la Fama Nacional en Los Ángeles

Félix Trinidad (centro), junto a su familia, incluido su padre Félix Sr. (izq.), durante la ceremonia del Salón de la Fama Nacional en Montebello, California, este domingo.

En una tarde fría en el Quiet Canyon de Montebello, varias de las figuras más emblemáticas del boxeo mundial se congregaron el domingo para la onceava ceremonia del Salón de la Fama Nacional, donde el puertorriqueño Félix ‘Tito’ Trinidad y el mexicano Erik Morales fueron honrados junto a otros exboxeadores, entrenadores y periodistas.

El evento, organizado por Bill Dempsey Young y su esposa Linda desde que la institución fue fundada en 2015, sirvió también como tribuna para que varios de los homenajeados reflexionaran sobre los desafíos que enfrenta el boxeo profesional, como la llegada de Zuffa Boxing, compa;[ia fundada por Dana White y Turki Al-Sheiikh, los cambios propuestos al Ali Act, la proliferación de peleas de exhibición con influencers y el debate sobre la calidad de los combatientes actuales.

La jornada de este undécimo evento anual de premiación, coincidió con el mismo día de la transmisión por Netflix de SuperNova, una serie de peleas de exhibición organizadas en México, lo que reavivó el debate sobre la irrupción de personalidades de las redes sociales en el ring. Para Morales, el fenómeno no representa una amenaza, sino una oportunidad.

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“Somos un deporte pero somos espectáculo”, recordó Morales, protagonista de grandes batallas ante Manny Pacquiao y Marco Antonio Barrera.

Morales aseguró que no le molestaba la pelea entre influencers.

“Yo creo que hacen su luchita, hacen su negocio y al final del día hacen que mucha gente voltee a ver el boxeo”, dijo Morales y en tono de broma expresó: “Ver a dos tontos arriba del ring siempre es divertido”.

El tijuanense recordó que el pugilismo alguna vez fue visto en México como “el deporte de los pobres”, mientras que hoy convoca a familias de todos los estratos sociales mediante estos eventos de exhibición.

“Que la gente del espectáculo venga al boxeo es divertido”, señaló el ahora comentarista y entrenador.

Erik Morales (izq.) junto a Rafael Márquez en la ceremonia boxística del Salón de la Fama el domingo en Montebello. (Eduard Cauich/LA Times en Español)

Otra polémica que ha surgido en los últimos meses ha sido el debate en torno a los cambios propuestos al Ali Act, la legislación federal que regula el boxeo en Estados Unidos. Figuras como Dana White, de Zuffa Boxing, promueven un modelo más centralizado, al estilo de la UFC en las artes marciales mixtas. Los excampeones se dividieron en sus apreciaciones.

El californiano Timothy Bradley, recordado por sus duelos ante Pacquiao y Juan Manuel Márquez, admitió que la entrada de Zuffa ha traído beneficios concretos para algunos pugilistas, como mejores seguros médicos y mayor respaldo de una compañía hacia algunos peleadores, que de otra forma, no tendrían ningún tipo de respaldo. Sin embargo, advirtió sobre las consecuencias a largo plazo.

“Lo que traen es su propio mundito, eso es lo que están intentando crear. Y poco a poco, quieren atraer a la gente. Quieren atraer a los peleadores”, dijo Bradley. “Al principio les va bien, pero creo que, en última instancia, al final, luego que se lleven a todo el mundo para allí, van a bajar (los salarios) a todos”.

Morales fue más contundente en su crítica. Argumentó que concentrar el poder en una sola organización eliminaría oportunidades para peleadores de divisiones menores, como los moscas, supermoscas o gallos, categorías donde el boxeo latinoamericano ha forjado muchos de sus campeones históricos.

“El boxeo ha ayudado a muchos de nosotros a salir de esa vida difícil y ha alejado a muchos de las drogas. Verlo como un negocio nada más no es justo”, dijo Morales.

El ‘Terrible’ también salió en defensa de las organizaciones sancionadoras, en alusión a la polémica que se desató cuando Terence Crawford, tras vencer a Canelo Álvarez, renunció a su título del Consejo Mundial de Boxeo sin pagar lo que debía pagar a la organización por sancionar su contienda.

“El boxeo es más que un negocio. Zuffa está reduciendo el número de divisiones, dejando a muchos peleadores sin oportunidad, con una desventaja”, dijo Morales.“El ser parte de un organismo te da prestigio, te da importancia, te da crecimiento. Ya después, con el tiempo, te conviertes en un gran campeón y lo mínimo que puedes hacer es pagar para que otros tantos se beneficien de esto”.

¿Ha bajado la calidad del boxeo?

En otro de los temas del día, varios de los homenajeados coincidieron en que el nivel competitivo del boxeo ha caído respecto a generaciones anteriores, aunque difirieron en las causas.

El invitado de honor, Félix ‘Tito’ Trinidad, expresó que en el boxeo actual se necesitan mejores peleas.

“El boxeo sigue siendo el boxeo, pero creo que hay más oportunidades para boxeadores con poco récord, tienen oportunidades de título mundial y eso es bueno”, dijo Trinidad. “Pero tiene que haber peleas con mayor envergadura, para que el deporte del boxeo siga siendo número uno”.

El excampeón Rafael Márquez, cuya carrera quedó marcada por su épica rivalidad con el fallecido Israel Vásquez, fue directo.

“Nosotros realmente subíamos a dar guerras. Los peleadores ya no son como antes”, indicó Márquez, quien también ingresó al Salón de la Fama el domingo.

Para el excampeón tapatío Rafael Ruelas, la proliferación de organizaciones y títulos mundiales ha diluido el valor del cinturón.

“Ahora es más fácil ser campeón del mundo que antes”, sostuvo, aunque reconoció que la cantidad de dinero en el deporte también ha aumentado.

“La calidad ha declinado, pero la gente que conoce del boxeo sabe quiénes son los peleadores de verdad. A la larga va a lastimar el boxeo”, advirtió Gabriel Ruelas, excampeón mundial superpluma

Los boxeadores y personalidades que ingresaron al boxeo en la onceava ceremonia del Salón de la Fama fueron: Timothy Bradley, Chris Byrd, Tracy Byrd, Seneisa Estrada, Wilfredo Gómez, Rafael Márquez, Morales, Víctor Terrazas, Félix Trinidad, Félix Trinidad Sr., Paul Vaden, Max DeLuca, Dougie Fischer, Lita B. Kaufman, Larry Merchant, Mark Relyea, Marvin Somodio, Farzad Tabatabai, Thomas Taylor, Claudia Trejos y el entrenador Canto Robledo.

