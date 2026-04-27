Así quedaron los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2026 en la Liga MX
Ocho equipos definen la Liguilla del Clausura 2026; los cuartos de final arrancan el 2 de mayo
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La fase regular de la Clausura 2026 de la Liga MX llegó a su fin y, con ella, quedaron definidos los ocho participantes de la Liguilla. El torneo de eliminación directa arrancará el sábado, 2 de mayo, con los partidos de ida de los cuartos de final.
Los ocho clasificados son: los Pumas de la UNAM, Chivas de Guadalajara, la Máquina Celeste del Cruz Azul, Tuzos de Pachuca, los Diablos Rojos del Toluca, Rojinegros del Atlas, Tigres de la UANL, y Águilas del América.
El torneo se disputará en formato directo entre los mejores equipos de la tabla general, sin ronda de repechaje.
Así se jugará la Liguilla:
Partidos de ida
Sábado, 2 de mayo
Tigres vs. Chivas, 6 p.m.
Atlas vs. Cruz Azul, 8:15 p.m.
Domingo, 3 de mayo
América vs. Pumas, 4 p.m.
Toluca vs. Pachuca, 6:15 p.m.
Partidos de vuelta
Sábado, 9 de mayo
Chivas vs. Tigres, 6 p.m.
Cruz Azul vs. Atlas, 8:15 p.m.
Domingo, 10 de mayo
Pachuca vs. Toluca, 4 p.m.
Pumas vs. América, 6:15 p.m.