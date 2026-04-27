Así quedaron los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2026 en la Liga MX

Cristian Borja, del América (en el centro), se enfrenta a Guillermo Martínez, de los Pumas (a la derecha), durante un partido de la liga mexicana de fútbol disputado en Ciudad de México el sábado 21 de marzo de 2026.

La fase regular de la Clausura 2026 de la Liga MX llegó a su fin y, con ella, quedaron definidos los ocho participantes de la Liguilla. El torneo de eliminación directa arrancará el sábado, 2 de mayo, con los partidos de ida de los cuartos de final.

Los ocho clasificados son: los Pumas de la UNAM, Chivas de Guadalajara, la Máquina Celeste del Cruz Azul, Tuzos de Pachuca, los Diablos Rojos del Toluca, Rojinegros del Atlas, Tigres de la UANL, y Águilas del América.

El torneo se disputará en formato directo entre los mejores equipos de la tabla general, sin ronda de repechaje.

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Así se jugará la Liguilla:

Partidos de ida

Sábado, 2 de mayo

Tigres vs. Chivas, 6 p.m.

Atlas vs. Cruz Azul, 8:15 p.m.

Domingo, 3 de mayo

América vs. Pumas, 4 p.m.

Toluca vs. Pachuca, 6:15 p.m.

Partidos de vuelta

Sábado, 9 de mayo

Chivas vs. Tigres, 6 p.m.

Cruz Azul vs. Atlas, 8:15 p.m.

Domingo, 10 de mayo

Pachuca vs. Toluca, 4 p.m.

Pumas vs. América, 6:15 p.m.