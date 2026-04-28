Daddy Yankee y Shenseea unen el dancehall y el reguetón en ‘Echo’, tercer sencillo del Mundial 2026

El rapero Daddy Yankee en un partido de fútbol de la MLS entre el Inter Miami y los Colorado Rapids, el sábado 6 de abril de 2024, en Fort Lauderdale, Florida.

La FIFA presentó este martes “Echo”, el tercer sencillo del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una colaboración entre los artistas Daddy Yankee y Shenseea que fusiona el reguetón y el dancehall sobre una base electrónica.

La canción, coproducida por el puertorriqueño Tainy, ganador de varios premios Grammy, junto a Ibrahim Maalouf, Massari, Adium, Jota Rosa y Albert Hype, toma un fragmento del tema Red & Black Light de Maalouf.

El sencillo ya está disponible en las principales plataformas de streaming.

“Es maravilloso unir el mundo a través de la música y el fútbol”, declaró Daddy Yankee, considerado uno de los máximos exponentes del reguetón a nivel mundial.

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“Permite entablar relaciones que trascienden los idiomas y las fronteras”, añadió el estadounidense de raíces boricuas en un comunicado emitido por la FIFA.

Por su parte, Shenseea señaló que “la música y el fútbol hablan un idioma universal”, y calificó de “especial” formar parte de un proyecto de esta magnitud.

“Echo” llega tras los lanzamientos de Lighter y Por Ella, los dos primeros sencillos del álbum oficial, y amplía la identidad sonora del proyecto con influencias caribeñas y latinas. Tainy también figura como productor ejecutivo de Por Ella, en la que figuran una colaboración de Belinda y Los Ángeles Azules