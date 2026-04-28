Daddy Yankee y Shenseea unen el dancehall y el reguetón en ‘Echo’, tercer sencillo del Mundial 2026
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La FIFA presentó este martes “Echo”, el tercer sencillo del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una colaboración entre los artistas Daddy Yankee y Shenseea que fusiona el reguetón y el dancehall sobre una base electrónica.
La canción, coproducida por el puertorriqueño Tainy, ganador de varios premios Grammy, junto a Ibrahim Maalouf, Massari, Adium, Jota Rosa y Albert Hype, toma un fragmento del tema Red & Black Light de Maalouf.
El sencillo ya está disponible en las principales plataformas de streaming.
“Es maravilloso unir el mundo a través de la música y el fútbol”, declaró Daddy Yankee, considerado uno de los máximos exponentes del reguetón a nivel mundial.
“Permite entablar relaciones que trascienden los idiomas y las fronteras”, añadió el estadounidense de raíces boricuas en un comunicado emitido por la FIFA.
Por su parte, Shenseea señaló que “la música y el fútbol hablan un idioma universal”, y calificó de “especial” formar parte de un proyecto de esta magnitud.
“Echo” llega tras los lanzamientos de Lighter y Por Ella, los dos primeros sencillos del álbum oficial, y amplía la identidad sonora del proyecto con influencias caribeñas y latinas. Tainy también figura como productor ejecutivo de Por Ella, en la que figuran una colaboración de Belinda y Los Ángeles Azules