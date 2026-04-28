Anuncio
Deportes

Daddy Yankee y Shenseea unen el dancehall y el reguetón en ‘Echo’, tercer sencillo del Mundial 2026

ARCHIVO - El rapero Daddy Yankee en un partido de
El rapero Daddy Yankee en un partido de fútbol de la MLS entre el Inter Miami y los Colorado Rapids, el sábado 6 de abril de 2024, en Fort Lauderdale, Florida.
(Rebecca Blackwell / Associated Press)
Eduard Cauich.
Por Eduard Cauich
Columnist, Staff Writer Seguir

La FIFA presentó este martes “Echo”, el tercer sencillo del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una colaboración entre los artistas Daddy Yankee y Shenseea que fusiona el reguetón y el dancehall sobre una base electrónica.

La canción, coproducida por el puertorriqueño Tainy, ganador de varios premios Grammy, junto a Ibrahim Maalouf, Massari, Adium, Jota Rosa y Albert Hype, toma un fragmento del tema Red & Black Light de Maalouf.

El sencillo ya está disponible en las principales plataformas de streaming.

“Es maravilloso unir el mundo a través de la música y el fútbol”, declaró Daddy Yankee, considerado uno de los máximos exponentes del reguetón a nivel mundial.

Anuncio

“Permite entablar relaciones que trascienden los idiomas y las fronteras”, añadió el estadounidense de raíces boricuas en un comunicado emitido por la FIFA.

Por su parte, Shenseea señaló que “la música y el fútbol hablan un idioma universal”, y calificó de “especial” formar parte de un proyecto de esta magnitud.

“Echo” llega tras los lanzamientos de Lighter y Por Ella, los dos primeros sencillos del álbum oficial, y amplía la identidad sonora del proyecto con influencias caribeñas y latinas. Tainy también figura como productor ejecutivo de Por Ella, en la que figuran una colaboración de Belinda y Los Ángeles Azules

DeportesEntretenimientoFútbolMundial 2026Música

Suscríbase al Kiosco Digital

Encuentre noticias sobre su comunidad, entretenimiento, eventos locales y todo lo que desea saber del mundo del deporte y de sus equipos preferidos.

Al continuar, acepta nuestros Términos de servicio y nuestra Política de privacidad.

Eduard Cauich

Eduard Cauich, a native of Yucatán, Mexico, holds a journalism degree and a master’s in mass communications from Cal State Northridge. He specializes in sports and coverage of the Latino communities. His career includes roles at Univision New Mexico, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América, and La Opinión.

Eduard Cauich, originario de Yucatán, México, es graduado en Periodismo y tiene un máster en Comunicación de la Universidad Estatal de California en Northridge. Está especializado en deportes y en la cobertura de las comunidades latinas. A lo largo de su carrera ha trabajado en Univision Nuevo México, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América y La Opinión.

LO MÁS RECIENTE EN ESPAÑOL

Anuncio