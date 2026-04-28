En aluvión de goles, PSG vence 5-4 a Bayern Múnich en ida de semifinales de la Liga de Campeones

Khvicha Kvaratskhelia (centro) celebra tras marcar el primer gol del Paris Saint-Germain ante el Bayern Múnich en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones.

PARÍS (AP) — El vigente campeón Paris Saint-Germain acabó resistiendo con uñas y dientes para preservar el martes la victoria 5-4 sobre el Bayern Múnich en un vibrante partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones.

Fue el duelo de semifinales con más goles en la historia de la Champions: nueve goles en los primeros 68 minutos. El PSG se fue al frente 5-2 al inicio del segundo tiempo gracias a sendos tantos de Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé en el Parque de los Príncipes.

Pero el Bayern reaccionó de manera brillante.

Un cabezazo del defensor Dayot Upamecano al promediar la segunda parte, tras un tiro libre de Joshua Kimmich, reanimó al flamante campeón de la Bundesliga, y el potente disparo del atacante colombiano Luis Díaz dejó la diferencia en un solo gol de cara al partido de vuelta del próximo miércoles en Múnich.

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El penal ejecutado por Harry Kane adelantó al Bayern a los 17 minutos y, Kvaratskhelia empató a los 24 para el PSG. Luego, a los 33, el mediocampista João Neves —que mide 1,70 metros— cabeceó para poner al PSG por delante tras un tiro de esquina.

La lluvia de goles prosiguió en el primer tiempo. Michael Olise desairó a tres zagueros al abrirse espacio en medio del área para clavar un zapatazo que puso el empate. Al filo del descanso, el árbitro suizo Sandro Schärer señaló un penal cuando una revisión de video detectó una mano del defensor canadiense Alphonso Davies y Dembélé se encargó del cobro para el 3-2.

El Atlético de Madrid recibirá a Arsenal el miércoles en el otro partido de ida de las semifinales.

