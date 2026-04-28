Javier Aguirre anuncia primera convocatoria de México de cara al Mundial con 5 jugadores de Chivas

El técnico de México Javier Aguirre en una rueda de prensa previo al partido amistoso contra Portugal, el jueves 26 de marzo de 2026. (AP Foto/Marco Ugarte)

El técnico de la Selección Mexicana, Javier ‘Vasco’ Aguirre, dio a conocer este martes su primera lista de convocados de cara a la Copa del Mundo 2026, con 12 futbolistas provenientes exclusivamente de la Liga MX. La concentración arrancará el próximo 6 de mayo y se extenderá durante más de 30 días previos al torneo.

El anuncio confirmó el acuerdo previo entre Aguirre y los propietarios de los clubes de Primera División: la Liguilla del Clausura 2026 se disputará sin seleccionados mexicanos, a cambio de que el ‘Vasco’ convocara a únicamente a jugadores con altas probabilidades reales de ir al Mundial.

Los jugadores podrán disputar al menos dos de los tres partidos amistosos de preparación. Como excepción, los seleccionados del Toluca podrán jugar el partido de ida de las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf ante el LAFC, tal como se acordó desde el inicio.

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Los 14 lugares restantes serán cubiertos por futbolistas del extranjero, de Europa, de Asia o de la MLS de Estados Unidos, conforme al reglamento de la FIFA, que exige la entrega de la convocatoria definitiva el 1 de junio, 10 días antes del inicio del torneo.

Los 12 jugadores que aseguraron su presencia en el Mundial 2026 representando a México son: los porteros Raúl Rangel (Chivas) y Carlos Acevedo (Santos Laguna); y los defensas Israel Reyes (América) y Jesús Gallardo (Toluca). Los medios convocados son: Luis Romo (Chivas), Erik Lira (Cruz Azul), Brian Gutiérrez (Chivas), Gilberto Mora (Tijuana), Roberto Alvarado (Chivas), así como los delanteros Alexis Vega (Toluca), Guillermo Martínez (Pumas de la UNAM) y Armando González (Chivas).

Entre los ausentes que destacan y que se perderán el Mundial están Jesús Orozco, del Cruz Azul, y Luis Ángel Malagón, del América, ambos por lesión. Marcel Ruiz, del Toluca, se recuperó ya tarde de su lesión apesar de que está disputando con los Diablos Rojos la Copa de Campeones de Concacaf. Otros asuentes destacados están Diego Lainez, de Tigres, y Carlos Rodríguez, de Cruz Azul. Henry Martín, mundialista en Catar 2022, no fue convocado, al igual que Richard Ledezma, de Chivas.

