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LA Galaxy se suma a la celebración del Cinco de Mayo en Plaza México de Lynwood

2022 Season: LA Galaxy Kit Shoot at
(Cortesía LA Galaxy)

El club angelino instalará una pared inflable interactiva en forma de portería de fútbol, en la que los asistentes podrán lanzar un balón hacia distintos objetivos.

Jad El Reda.
Por Jad El Reda
Columnist, Staff Writer Seguir

El LA Galaxy se integrará a la celebración del Cinco de Mayo organizada por Plaza México, que se llevará a cabo el sábado, 3 de mayo, de 2 p.m. a 10 p.m. PT, con una jornada que combinará actividades culturales, música en vivo y propuestas para toda la familia.

Como parte de su participación, el club instalará una pared inflable interactiva en forma de portería de fútbol, en la que los asistentes podrán lanzar un balón hacia distintos objetivos. La actividad se enmarca dentro de sus iniciativas para vincularse con las tradiciones y comunidades de sus aficionados.

La celebración también contará con puestos de comida y artesanías, con opciones dirigidas a un público familiar.

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El evento conmemora la victoria de México en la Batalla de Puebla, ocurrida el 5 de mayo de 1862 bajo el mando del general Ignacio Zaragoza, cuando el ejército mexicano derrotó a las fuerzas francesas.

Dentro del programa, el Comité Mexicano Cívico Patriótico encabezará una ceremonia cívica alusiva a la fecha, con la participación de la banda militar Águilas de Mexicali y actores que representarán a figuras históricas.

La oferta musical incluirá a Plenazo Tribe —colectivo que formó parte del espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX—, además de presentaciones de Los Caminantes, Manuel Bernal y Sus Allegados, Grupo Fuerza Letal, Buknas de Culiacán, El Internacional Grupo La Migra, Josie Sánchez, Gabriel Arteaga, Banda El Rosario de Jalisco, Rocío La Tigrita, Elvira Pérez, Jazmyne Maravilla y El Chilaquil.

La conducción del evento estará a cargo de la locutora Nallely.

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Jad El Reda

Jad El Reda, nació en Colombia, de padres libaneses. Tomó clases de periodismo en español en el programa de UCLA Extension. Trabajó como colaborador con HOY Los Ángeles en 2007 y volvió para ser parte del equipo de editores de HOY Deportes en febrero de 2014. Jad hace parte del equipo editorial de Deportes del LA Times en Español.

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