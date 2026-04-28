LA Galaxy se suma a la celebración del Cinco de Mayo en Plaza México de Lynwood

El LA Galaxy se integrará a la celebración del Cinco de Mayo organizada por Plaza México, que se llevará a cabo el sábado, 3 de mayo, de 2 p.m. a 10 p.m. PT, con una jornada que combinará actividades culturales, música en vivo y propuestas para toda la familia.

Como parte de su participación, el club instalará una pared inflable interactiva en forma de portería de fútbol, en la que los asistentes podrán lanzar un balón hacia distintos objetivos. La actividad se enmarca dentro de sus iniciativas para vincularse con las tradiciones y comunidades de sus aficionados.

La celebración también contará con puestos de comida y artesanías, con opciones dirigidas a un público familiar.

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El evento conmemora la victoria de México en la Batalla de Puebla, ocurrida el 5 de mayo de 1862 bajo el mando del general Ignacio Zaragoza, cuando el ejército mexicano derrotó a las fuerzas francesas.

Dentro del programa, el Comité Mexicano Cívico Patriótico encabezará una ceremonia cívica alusiva a la fecha, con la participación de la banda militar Águilas de Mexicali y actores que representarán a figuras históricas.

La oferta musical incluirá a Plenazo Tribe —colectivo que formó parte del espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX—, además de presentaciones de Los Caminantes, Manuel Bernal y Sus Allegados, Grupo Fuerza Letal, Buknas de Culiacán, El Internacional Grupo La Migra, Josie Sánchez, Gabriel Arteaga, Banda El Rosario de Jalisco, Rocío La Tigrita, Elvira Pérez, Jazmyne Maravilla y El Chilaquil.

La conducción del evento estará a cargo de la locutora Nallely.

