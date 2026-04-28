Sin Bouanga, LAFC recibe a Toluca en primer partido de semifinal en la Copa de Campeones de Concacaf

El delantero del LAFC David Martínez (30) y el delantero Son Heung-Min (7) celebran un gol de Martínez durante un partido de fútbol de la MLS contra el Inter Miami, el sábado 21 de febrero de 2026, en Los Ángeles.

En lo que se espera que sea un choque de altos quilates, el LAFC recibirá este miércoles al Deportivo Toluca FC en el BMO Stadium (7:30 p.m., TUDN/FS1), en el partido de ida de las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf, un duelo entre los dos mejores equipos del nuevo ranking continental, con un lugar en la gran final como premio.

El partido de vuelta entre Toluca y LAFC se disputará el miércoles, 6 de mayo, en el Estadio Nemesio Díez en México. El ganador de la serie de dos partidos avanzará a la final del 30 de mayo ante el triunfador de la otra serie, entre Tigres de la UANL y Nashville.

El duelo tendrá un carácter histórico, pues será la primera vez que ambas instituciones se enfrenten en la historia del torneo. Toluca llega como el equipo número uno del ranking de la Concacaf, mientras que LAFC ocupa el segundo puesto, lo que convierte esta llave en el choque más atractivo de la ronda y muchos lo señalan como una “final adelantada”.

Anuncio

Un dato importante para el partido de ida es que LAFC no contará con su goleador Denis Bouanga, quien se perderá el duelo por acumulación de tarjetas.

“Sabemos que Denis es uno de los jugadores más importantes y desequilibrantes que tenemos en ataque. Por ahí tenemos más jugadores que pueden hacer el trabajo. Es un jugador que aporta mucho al equipo, pero tenemos buenos jugadores que van a dar lo mejor”, dijo el venezolano David Martínez, delantero de LAFC.

El equipo angelino llega enrachado tras eliminar a Cruz Azul, campeón defensor, con un contundente marcador global de 4-1. En la ida, Martínez anotó en dos ocasiones y Son Heung-Min sumó el tercero en una victoria por 3-0 en casa. En la vuelta, disputada en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, Bouanga anotó de penal en el empate 1-1 que selló la clasificación.

“Contra Cruz Azul tuvimos un gran primer juego, muy completo. En México fue más difícil, teníamos que defender mucho, no es cómodo estar tanto en nuestra área”, expresó el técnico de LAFC, Marc Dos Santos, quien recalcó la importancia de ganar el primer juego e ir con ventaja a Toluca.

Paulinho, del Toluca, celebra tras marcar el tercer gol de su equipo durante el partido de ida de los cuartos de final entre el Toluca y el LA Galaxy de la Copa de Campeones de la CONCACAF 2026, disputado en el Estadio Nemesio Diez el 8 de abril de 2026 en Toluca, México. (Manuel Velasquez / Getty Images)

“Obviamente queremos ganar por muchos goles, pero sabemos que estamos ante un gran oponente”, añadió Dos Santos.

Para LAFC, esta es su tercera aparición en semifinales del certamen continental, y en las dos ocasiones anteriores logró avanzar al partido de campeonato. La última vez que enfrentó a un rival de la Liga MX en esta fase fue en 2020, cuando eliminó al Club América por 3-1 en un partido único durante la pandemia.

El Toluca, que regresa a una semifinal de Concacaf desde 2014, viene de apabullar al otro equipo angelino, el Galaxy, en cuartos de final de Concacaf: primero, al ganar 4-2 en el partido de ida en Toluca y luego 3-0 en Los Ángeles en el cotejo de vuelta, con cinco goles en esa serie del portugués Paulinho. Dos Santos reconoció la peligrosidad de Paulinho, un jugador que ha seguido de cerca desde que jugaba en Europa.

“Es muy bueno dentro del área, trabaja duro”, dijo Santos. “Pero Toluca tiene muchos jugadores buenos y eso lo sabemos. Una vez que llegues a los últimos cuatro de cualquier torneo, cualquier rival tiene mucha calidad”.

Para este juego, Toluca podrá contar con dos jugadores mexicanos seleccionados para el Mundial: Jesús Gallardo y Alexis Vega. Toluca y la Femexfut acordaron que los jugadores permanecieran en su equipo para la ida de las semifinales de Concacaf. También podrá contar con Marcel Ruiz, quien se recupera de una grave lesión y jugó ante el Galaxy.

“Vamos a buscar un buen resultado para cerrar bien en casa”, dijo Gallardo, defensa del Toluca. “Tienen muchas fortalezas y se conocen bastante bien”.

“Será un gran partido, sabiendo que la serie es de 180 minutos y se define en Toluca”, añadió Antonio Mohamed, director técnico de los Diablos Rojos.

