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Benavídez-Ramírez y Munguía-Reséndiz: cuándo, hora, dónde y cómo ver la velada del Cinco de Mayo

David Benavídez (izq.) va por los cinturones que ostenta
David Benavídez (izq.) va por los cinturones que ostenta Gilberto Ramírez en peso crucero. (Photo by Cris Esquada / Golden Boy Promotions)
(HANDOUT / Cris Esquada / Golden Boy Promotions)

El ‘Monstro Mexicano’ va por los títulos de la AMB y OMB en Las Vegas ante el ‘Zurdo’; el tijuanense Munguía quiere detener el ascenso del ‘Toro’ en el boxeo.

Jad El Reda.
Por Jad El Reda
Columnist, Staff Writer Seguir

El fin de semana del Cinco de Mayo en Las Vegas vuelve a colocar al boxeo mexicano en el centro, con una cartelera encabezada por el choque entre David Benavídez y Gilberto Ramírez este sábado, 2 de mayo, en el T-Mobile Arena.

En disputa estarán los títulos crucero de la AMB y la OMB que ostenta el ‘Zurdo’.

El invicto Benavídez (31-0, 25 KOs) sube de división con la intención de convertirse en campeón en una tercera categoría, tras haber construido su carrera como campeón en supermediano y posteriormente en semicompleto.

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Datos de la velada

Cuándo: Sábado, 2 de mayo
Dónde: T-Mobile Arena de Las Vegas
Hora: 5 p.m. PT
Cómo ver: PPV.com
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El peleador estadounidense de ascendencia mexicana llega tras detener a Anthony Yarde y ha planteado este combate como parte de una ambición mayor dentro de su carrera. Del otro lado, Ramírez (48-1, 30 KOs) ya está establecido en el peso crucero, donde es dueño de los cinturones y suma una racha de cuatro victorias desde su única derrota ante Dmitry Bivol, lo que lo coloca como el referente natural de la división.

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El combate también propone un contraste estilístico, pues mientras Benavídez ha construido su reputación a partir del volumen ofensivo y la presión constante, el equipo de Ramírez ha insistido en la eficacia de su boxeo técnico, basado en desplazamientos y defensa. Su entrenador, Julián Chua, explicó que “la forma en que bloquea los golpes, la manera en que escapa” es clave en su planteamiento, subrayando un enfoque menos vistoso pero efectivo.

En la pelea coestelar, Jaime Munguía enfrentará a José Armando Reséndiz por el título supermediano de la AMB, en un duelo entre mexicanos que añade peso competitivo a la cartelera.

El ‘Toro’ Reséndiz, quien viene de derrotar a Caleb Plant para consolidarse como campeón, describió el combate como “un gran reto y una enorme motivación”, mientras que Munguía señaló que está “muy emocionado de pelear por un título mundial contra un compatriota”.

Cartelera

Peso crucero: David Benavídez vs. Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez; por los títulos de la AMB y la OMB

Peso supermediano: José Reséndiz vs. Jaime Munguía; por el título de la AMB

Peso superligero: Óscar Duarte vs. Ángel Barrera

Peso superwelter: Isaac Lucero vs. Alan Gutiérrez

Peso supergallo: Jorge Chávez vs. Tito Sánchez

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Jad El Reda

Jad El Reda, nació en Colombia, de padres libaneses. Tomó clases de periodismo en español en el programa de UCLA Extension. Trabajó como colaborador con HOY Los Ángeles en 2007 y volvió para ser parte del equipo de editores de HOY Deportes en febrero de 2014. Jad hace parte del equipo editorial de Deportes del LA Times en Español.

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