FIFA aprueba reforma histórica que permitirá a futbolistas afganas competir en partidos oficiales

Las integrantes del equipo de fútbol Afghan Women United celebran tras marcar un gol contra Chad, en su primer torneo internacional desde que huyeron de su país, en Casablanca, Marruecos, el domingo 26 de octubre de 2025. (Foto AP/Mosa’ab Elshamy)

La FIFA aprobó el martes una enmienda a su Reglamento de Gobernanza que permitirá a jugadoras afganas representar a su país en partidos internacionales oficiales, incluso en contextos donde su federación nacional no pueda hacerlo.

Según un comunicado, la decisión, avalada por el Consejo del organismo, abre la puerta a que futbolistas como las integrantes del Afghan Women United —equipo fundado y respaldado por la FIFA— puedan competir bajo reconocimiento oficial en competiciones internacionales. La medida se implementará en coordinación con la Confederación Asiática de Fútbol.

La reforma establece que, en circunstancias excepcionales, el Consejo de la FIFA podrá autorizar la inscripción de una selección nacional o de un equipo representante cuando una federación miembro no esté en condiciones de hacerlo.

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El objetivo es evitar que las jugadoras queden excluidas del fútbol internacional por situaciones ajenas a su control.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, señaló que la medida responde a la necesidad de garantizar el derecho de mujeres y niñas a jugar al fútbol y representar su identidad, y la calificó como un avance sin precedentes dentro del deporte.

La decisión se apoya en la estrategia de la FIFA para el desarrollo del fútbol femenino afgano, aprobada en mayo del año pasado, y en la creación del Afghan Women United, que reúne a jugadoras afganas que residen fuera de su país.

Con esta enmienda, por primera vez podrán representar oficialmente a Afganistán en competencias avaladas por la FIFA.

La futbolista Nadia Nadim afirmó que la decisión reconoce a las jugadoras como atletas con derecho a competir y ser visibles en el ámbito internacional.

“Esta decisión reconoce a las futbolistas afganas, no como víctimas de sus circunstancias, sino como jugadoras de élite con derecho a competir, a ser vistas y respetadas”, dijo Nadim, quien nació en Afganistán y jugó en más de 100 ocasiones con la selección danesa. “Esto demuestra lo que se puede conseguir cuando el deporte se rige en consonancia con los valores y el liderazgo”.

En la misma línea, la excapitana de Afganistán, Khalida Popal, señaló que representar al país tiene un significado ligado a la identidad y la dignidad de las jugadoras, y destacó el papel del organismo rector en encontrar una solución.

“Para estas jugadoras, representar a Afganistán es una cuestión de identidad, dignidad y esperanza”, señaló Popal. “Es preciso dar las gracias al liderazgo de la FIFA, que ha escuchado lo que pedían y ha encontrado una solución que ningún otro deporte ha logrado nunca. Este momento demuestra que, cuando permanecemos unidos, podemos lograr mucho más”.

Desde el ámbito de derechos humanos, Andrea Florence consideró que la reforma establece un precedente al demostrar que las organizaciones deportivas pueden adaptar sus reglamentos para responder a contextos excepcionales.

“Esta reforma sienta un precedente en todo el mundo”, dijo Florence. “Demuestra que los órganos rectores pueden adaptar sus reglamentos para proteger los derechos humanos en circunstancias excepcionales”.

La enmienda entra en vigor de inmediato, por lo que la FIFA iniciará el proceso administrativo y operativo necesario para su implementación, que incluye la inscripción de equipos y la creación de una estructura deportiva.

El organismo también se comprometió a proporcionar recursos humanos, técnicos y económicos para garantizar condiciones seguras y sostenibles de participación.

El periodo de transición se extenderá hasta dos años, durante los cuales continuarán los programas de apoyo a las jugadoras del Afghan Women United.

Como parte de su preparación, el equipo tiene previsto concentrarse en Nueva Zelanda del 1 al 9 de junio, donde podría disputar un partido frente a la selección de las Islas Cook.