LAFC tiene triunfo vibrante ante Toluca en la ida de las semifinales de la Concachampions 

El defensa del Toluca, Jesús Gallardo (a la derecha), despeja el balón ante el defensa del LAFC, Sergi Palencia, durante la primera parte del partido de ida de la semifinal de la Copa de Campeones de la CONCACAF, disputado el miércoles 29 de abril de 2026 en Los Ángeles.

El LAFC sacó una ligera pero importante ventaja de 2-1 como local el miércoles por la noche ante el Toluca al anotar un tanto en tiempo de compensación del partido de ida de las semifinales de la Copa de Campeones de Concacaf.

Cuando el partido estaba empatado 1-1, la estrella coreana Son Heung-min sirvió para el defensa Nkosi Tafari, quien anotó el gol de la diferencia al minuto 91 en un duelo intenso en el BMO Stadium ante 20,593 aficionados, lo que deja todo servido para el partido de vuelta que se disputa en el Estadio Nemesio Díez de Toluca el miércoles, 6 de mayo.

LAFC clasificaría a la final de la Concachampions con un empate.

“Cuando llegas a una semifinal de un torneo como este no hay rivales fáciles”, dijo el técnico Marc Dos Santos, entrenador de LAFC. “Lo importante era sacar una ventaja, vamos a tener que ser especiales para clasificar”.

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Jugando sin Denis Bouanga, por acumulación de tarjetas, al igual que el defensa colombiano Eddie Segura, LAFC se fue adelante en el segundo tiempo por medio de Timothy Tillman, y Toluca había empatado por medio de Jesús Ángulo.

El resultado fue fiel reflejo del partido, con un LAFC que mereció ganar, pero que se fue con una herida tras permitir el gol de visita que podría ser importante en una serie que se definirá la próxima semana en uno de los estadios más complicados de la región, apodado “La Bombonera” o “El Infierno”.

“De estas situaciones, hemos tenido varias. Anotamos un gol de visitante, no nos gusta perder, pero ese gol es una buena noticia para nosotros. Sabemos que en casa tenemos otro nivel de juego y otra velocidad”, indicó el técnico de Toluca, Antonio Mohamed.

“Hoy es historia, en casa será diferente”, prometió Mohamed tras el partido.

El primer tiempo se distinguió por un LAFC con muy poca llegada, al no contar con su principal goleador, Bouanga. Toluca estuvo más cerca de abrir el marcador de no ser por una doble atajada de Hugo Lloris, arquero local al final del primer tiempo.

Al minuto 51, Tillman, después de fallar dos oportunidades, una en cada mitad, anotó un bello tanto tras un pase de Heung-min, para poner el 1-0 y hacer explotar de emoción el BMO Stadium, que estuvo dividido 50/50 entre aficionados que apoyaban al cuadro local y al visitante.

Dos minutos después del primer tanto, Jacob Shaffelburg anotó el segundo tras una bella jugada de Sergi Palencia, que sirvió al centro, y el jugador canadiense cruzó su disparo al segundo poste ante la salida del arquero Luis García. Tras la revisión del VAR, el árbitro central Rafael Cornejo indicó que había fuera de lugar de Mark Delgado en el momento en que Palencia centró, por lo que invalidó el gol.

“Era gol el segundo tanto (de LAFC). La Concacaf tiene que hacer las cosas mejor. Tomaron mucho tiempo (en el VAR). No era un claro fuera de lugar”, expresó Dos Santos.

Entonces, el estadio empezó a percibir que el campeón del fútbol mexicano despertaba.

Al 71, Ángulo recibió fuera del área y remató a la izquierda de Lloris, quien no pudo evitar el gol y el marcador se puso 1-1, con una sensación agridulce para el LAFC, que poco minutos antes sentía el sabor del 2-0 a favor y ahora estaba empatando y concediendo un gol de visita.

“Obviamente, queríamos irnos sin haber recibido gol, pero es un equipo que juega muy bien”, dijo Tafari tras el partido. “Creo que pudimos ser más agresivos (en el primer tiempo), pero en el segundo jugamos muy bien”.

LAFC siguió atacando y pero sus atacantes dispararon fuera del marco de García. Fue hasta que, en tiempo de descuento, LAFC tuvo un tiro libre por la banda izquierda y su atacante peligroso, Heung-min, encontró la cabeza del espigado Tafari, quien anotó el tanto del triunfo.

El Negro y Oro registra un balance de cinco victorias, cero derrotas y dos empates en el presente torneo de Concacaf y ha alcanzado la fase de semifinales por tercera vez en sus cuatro participaciones en la competencia. La serie entre el LAFC y el Toluca, es el primer enfrentamiento entre ambos clubes. El cuadro angelino busca su tercera participación en la final del torneo regional.

El ganador de esta llave enfrenta al ganador de la llave entre Tigres y Nashville, el cual tiene ventaja el cuadro mexicano por 1-0 tras el partido de ida disputado en Estados Unidos.

LAFC enfrentará ahora a San Diego el sábado, 2 de mayo, en la ciudad fronteriza en actividad de la MLS, algo que no le cayó nada bien a Dos Santos.

“Quiero conocer al genio de la oficina (de la MLS) que nos hace jugar en San Diego antes de jugar ante el Toluca. No tenemos ayuda de la liga”, dijo Dos Santos.

Toluca enfrenta al Pachuca el domingo en el partido de ida de los cuartos de final de Liguilla en México.

