Canelo Álvarez ya tiene rival: va contra Christian Mbilli en Arabia Saudita; David Benavídez reacciona

Saúl Álvarez ya tiene definido su regreso al cuadrilátero. Canelo peleará en septiembre por el campeonato de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante el francés Christian Mbilli, en una función programada en septiembre en Arabia Saudita durante el fin de semana de la Independencia de México.

El anuncio llega en un momento importante para la carrera del tapatío. A sus 35 años, Álvarez buscará recuperar presencia en una división que dominó por años, pero que hoy presenta un panorama distinto.

El cinturón del CMB quedó disponible tras la salida de Terence Crawford, y Mbilli —uno de los contendientes en ascenso— aparece ahora como el rival designado para disputar ese título.

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Para Canelo, la pelea representa más que un regreso, ya que es una oportunidad para reposicionarse después de un periodo marcado por una fuerte derrota y las dudas de su estado fisico.

La última vez que Canelo subió al ring fue en septiembre de 2025, cuando perdió por decisión unánime ante Crawford en Las Vegas, un resultado que significó la pérdida de su condición de campeón indiscutido de las 168 libras.

Tras ese combate, el mexicano se sometió a una cirugía en el codo izquierdo para atender molestias que arrastraba desde tiempo atrás, lo que lo obligó a detener su actividad y lo dejó fuera de su tradicional fecha de mayo.

Desde entonces, su nombre se mantuvo en el centro de especulaciones con posibles rivales, una eventual revancha con Crawford que nunca tomó forma y la expectativa sobre su estado físico tras la operación.

La confirmación de su siguiente combate no tardó en generar reacciones, especialmente de David Benavidez, quien durante años ha buscado enfrentarlo. El excampeón mundial cuestionó públicamente la elección del rival, poniendo en duda el interés que pueda generar la pelea y reiterando que él representaba una opción más atractiva para el público.

“¿Se supone que debo emocionarme? No lo entiendo. Al final del día no quiero que esté en mi pelea, quiero que peleemos”, dijo Benavídez durante su conferencia de prensa del miércoles en Las Vegas, en donde enfrentará a Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez. “¿Quién quiere ver esa es mierda? ¿Ustedes quieren ver eso?”.

Benavidez reacts to Canelo being at his fight this Saturday:



What am I supposed to be excited?



I don’t want him at my fight I want us to fight‼️ pic.twitter.com/esSV8yC2Et — BOXING n BBQ (@BOXINGnBBQ) April 30, 2026

Benavidez, que ha insistido en múltiples ocasiones en medir fuerzas con Álvarez, ha dejado entrever que seguirá su camino en otra categoría ante la falta de un acuerdo para concretar ese combate.

“No estoy tratando de ser un [explícito]. Pero al final del día nadie quiere ver esa mierda”, dijo el ‘Monstro Mexicano’. “¿Quién [explícito] es Mbili? Creo que hubiera sido mejor para él pelear con Diego Pacheco”.

Benavidez reacts to the Canelo vs Mbilli news!



“Nobody wants to see that shit! Who is Mbilli!” pic.twitter.com/9sfgU1R2FF — BOXING n BBQ (@BOXINGnBBQ) April 30, 2026

Mbilli es un peleador invicto nacido en Camerún y nacionalizado francés que se ha consolidado como uno de los nombres en ascenso dentro del peso supermediano.

El peleador de 31 años, tiene un estilo agresivo, con presión constante y un alto porcentaje de nocauts (24 KOs en 29 peleas). Mbilli tuvo su único empate contra Lester Martínez en septiembre de 2025.

