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Combate Global anuncia cartelera de segunda función entre EEUU vs. México

Janet García (izq.) saldrá nuevamente a defender los colores mexicanos en La Jaula en Combate Global.
Janet García (izq.) saldrá nuevamente a defender los colores mexicanos en La Jaula en Combate Global.
(Scott Hirano/Combate Global)

Vázquez y Ortikov encabezarán el evento del 9 de mayo de Combate Global de Burbank

Eduard Cauich.
Por Eduard Cauich
Columnist, Staff Writer Seguir

Combate Global sostendrá la cartelera ‘México vs. Estados Unidos Parte II’, que se celebrará el sábado, 9 de mayo, en Burbank, California. El evento estelar enfrentará al mexicano Gianni Vázquez (13-5-1) contra el uzbeko-estadounidense Kamron Ortikov (7-2) en un combate pactado a 130 libras.

Vázquez, de 31 años y criado en la Ciudad de México, regresa tras ver cancelada su pelea del pasado 11 de abril contra Alvin Welch por razones médicas ajenas a su control. El peleador, que entrena bajo la tutela del reconocido Colin Oyama en Irvine, California, es el único en la historia de la promoción en haber derrotado al contendiente David Martínez, a quien venció por decisión dividida en abril de 2021.

Ortikov, de 25 años, se prepara en Sacramento con el equipo Team Alpha Male del retirado Urijah Faber, y acumula experiencia internacional en Tailandia y Abu Dabi. Ambos peleadores han obtenido más de la mitad de sus victorias por nocaut o sumisión.

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En la pelea coestelar en peso welter (170 libras), el invicto Jaden Ortega (6-0), de Spokane, Washington, se medirá al veterano tapatío Alan Domínguez (11-8), portador del cinturón azul en jiu-jitsu brasileño. Ortega, de 23 años, viene de someter a Ricardo Chávez en el segundo round el pasado 26 de febrero.

La cartelera incluye además el regreso de la invicta Janet García (6-0) de San José, California, considerada una de las mejores en el peso átomo. García enfrentará a la chilena Melissa Gómez (6-1) en un duelo pactado a 110 libras, el único del evento en que una peleadora estadounidense no se mide a una rival mexicana.

El veterano Iván Castillo (25-18) de Ensenada, Baja California, abrirá la parte medular de la cartelera ante Ashton Charlton (9-3) de Spokane en peso ligero (155 libras).

El evento arrancará con el duelo en peso pactado de 150 libras entre José Ochoa (3-1) de Mexicali y el invicto Adrian Segovia (2-0) de Los Ángeles.

El evento se transmitirá en vivo a las 7 p.m. Hora del Pacífico (EstrellaTV y Samsung TV Plus en español, y en inglés a través de Samsung TV Plus y el canal de YouTube de Combate Global)

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Eduard Cauich

Eduard Cauich, a native of Yucatán, Mexico, holds a journalism degree and a master’s in mass communications from Cal State Northridge. He specializes in sports and coverage of the Latino communities. His career includes roles at Univision New Mexico, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América, and La Opinión.

Eduard Cauich, originario de Yucatán, México, es graduado en Periodismo y tiene un máster en Comunicación de la Universidad Estatal de California en Northridge. Está especializado en deportes y en la cobertura de las comunidades latinas. A lo largo de su carrera ha trabajado en Univision Nuevo México, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América y La Opinión.

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