Combate Global anuncia cartelera de segunda función entre EEUU vs. México

Combate Global sostendrá la cartelera ‘México vs. Estados Unidos Parte II’, que se celebrará el sábado, 9 de mayo, en Burbank, California. El evento estelar enfrentará al mexicano Gianni Vázquez (13-5-1) contra el uzbeko-estadounidense Kamron Ortikov (7-2) en un combate pactado a 130 libras.

Vázquez, de 31 años y criado en la Ciudad de México, regresa tras ver cancelada su pelea del pasado 11 de abril contra Alvin Welch por razones médicas ajenas a su control. El peleador, que entrena bajo la tutela del reconocido Colin Oyama en Irvine, California, es el único en la historia de la promoción en haber derrotado al contendiente David Martínez, a quien venció por decisión dividida en abril de 2021.

Ortikov, de 25 años, se prepara en Sacramento con el equipo Team Alpha Male del retirado Urijah Faber, y acumula experiencia internacional en Tailandia y Abu Dabi. Ambos peleadores han obtenido más de la mitad de sus victorias por nocaut o sumisión.

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En la pelea coestelar en peso welter (170 libras), el invicto Jaden Ortega (6-0), de Spokane, Washington, se medirá al veterano tapatío Alan Domínguez (11-8), portador del cinturón azul en jiu-jitsu brasileño. Ortega, de 23 años, viene de someter a Ricardo Chávez en el segundo round el pasado 26 de febrero.

La cartelera incluye además el regreso de la invicta Janet García (6-0) de San José, California, considerada una de las mejores en el peso átomo. García enfrentará a la chilena Melissa Gómez (6-1) en un duelo pactado a 110 libras, el único del evento en que una peleadora estadounidense no se mide a una rival mexicana.

El veterano Iván Castillo (25-18) de Ensenada, Baja California, abrirá la parte medular de la cartelera ante Ashton Charlton (9-3) de Spokane en peso ligero (155 libras).

El evento arrancará con el duelo en peso pactado de 150 libras entre José Ochoa (3-1) de Mexicali y el invicto Adrian Segovia (2-0) de Los Ángeles.

El evento se transmitirá en vivo a las 7 p.m. Hora del Pacífico (EstrellaTV y Samsung TV Plus en español, y en inglés a través de Samsung TV Plus y el canal de YouTube de Combate Global)

