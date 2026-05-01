LeBron James lidera la paliza de los Lakers sobre los Rockets y gana la serie

— LeBron James sabía lo que estaba en juego en esta serie de primera ronda de los playoffs y que recaía sobre sus hombros la responsabilidad de estar a la altura de las circunstancias y conseguir que sus compañeros le siguieran el ejemplo.

James simplemente elevó su nivel de juego, como ha hecho tantas veces a lo largo de su ilustre carrera de 23 años en la NBA, jugando con determinación y llevando a los Lakers a una victoria por 98-78 sobre los Houston Rockets el viernes por la noche en el Toyota Center.

Sus 28 puntos, ocho asistencias y siete rebotes son la razón por la que los Lakers ganaron la serie al mejor de siete, por 4-2, frente a los Rockets, y por la que Los Ángeles se enfrentará al actual campeón de la NBA, los Thunder, el martes por la noche en Oklahoma City, en la segunda ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste.

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James y los Lakers habían estado a punto de derrumbarse en estos playoffs, viendo cómo su contundente ventaja de 3-0 se reducía a 3-2.

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Pero los Lakers y James dejaron claro a los Rockets que iban a mantener el rumbo en el sexto partido al construir una ventaja de 25 puntos en el tercer cuarto.

Hachimura dejó claro a James y a los Lakers que había venido a jugar, anotando 21 puntos con ocho de 15 tiros y un espectacular cinco de siete en triples. Hachimura también sumó seis rebotes.

El base de los Lakers, Marcus Smart, se lanza detrás del pívot de los Rockets, Alperen Sengun, para por un balón suelto durante la primera mitad del sexto partido.

(Ashley Landis / Associated Press)

Austin Reaves fue titular en el sexto partido y Luke Kennard, que había sido titular en los cinco primeros partidos de los playoffs y en los últimos cinco de la temporada regular, salió desde el banquillo. Reaves hizo su parte para los Lakers con 15 puntos.

Deandre Ayton solo sumó siete puntos, pero sus 16 rebotes y su presencia defensiva fueron igual de decisivos.

Smart fue el catalizador defensivo de los Lakers. Consiguió dos tapones, uno de ellos en el que se elevó para rechazar un tiro de Tari Eason en el tercer cuarto, cayendo hacia atrás en el proceso. Smart anotó siete puntos, pero fue su defensa la que ayudó a los Lakers a limitar a los Rockets a un 34,2 % en tiros de campo y un 17,9 % desde la línea de tres puntos.

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Tras capturar su último rebote a falta de 3 minutos y 17 segundos, con los Lakers ganando por 26 puntos, James levantó la mano para salir del partido. Se retiró a falta de 3:07 tras haber jugado 37 minutos.

Los Lakers se forjaron una ventaja de 19 puntos en el segundo cuarto, gracias al empuje de James y a una sólida defensa que sofocó a los Rockets al inicio del periodo.

James sumó 18 puntos en la primera mitad, con siete de 14 tiros de campo y dos de cuatro desde la línea de tres puntos, lo que ayudó a los Lakers a mantener una ventaja de 49-31 al descanso.

También sumó cuatro asistencias y tres rebotes.

El alero de los Lakers, LeBron James (centro), recibe una falta del pívot de los Rockets, Alperen Sengun (derecha), en una bandeja en la primera mitad del sexto partido.

(Ashley Landis / Associated Press)

En defensa, los Lakers trabajaron duro y pusieron a los Rockets contra las cuerdas en los primeros 24 minutos.

Los Lakers limitaron a los Rockets a un 28,6 % en tiros de campo y a un 16,7 % desde la línea de tres puntos. Los Rockets perdieron el balón 10 veces en el primer cuarto.

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James abrió entonces el tercer cuarto con un giro en el poste para dar a los Lakers una ventaja de 20 puntos.

Volver a Houston para otro partido no era el fin del mundo del baloncesto para los Lakers.

Aunque todo el impulso se hubiera desplazado de los Lakers a los Rockets, Los Ángeles seguía liderando la serie.

Aunque los Lakers no hubieran logrado cerrar la serie ante los Rockets en dos ocasiones y hubieran visto cómo su ventaja de tres partidos se reducía a uno, Los Ángeles no tenía más remedio que estar preparados para el siguiente momento.

A ojos del entrenador de los Lakers, JJ Redick, y su equipo, estar de vuelta aquí es «exactamente donde se supone que debemos estar».

“Por supuesto, no quieres perder dos partidos seguidos”, dijo Redick. “Desde luego, no quieres sentir que le has dado confianza e impulso al otro equipo. Pero antes de la serie, si hubieras dicho que íbamos 3-2 arriba, que veníamos aquí para un partido decisivo y que AR estaría de vuelta, estaríamos eufóricos. Así que, como dije después del segundo partido, esto no había hecho más que empezar. No creo que ninguno de nosotros esperara una barrida total. Sabemos que son un gran equipo de baloncesto y que iban a seguir jugando, a seguir luchando. Tenemos que estar a la altura esta noche”.

Y los Lakers lo hicieron.