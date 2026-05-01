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Peleador de MMA de Long Beach busca título en su ciudad natal

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Eduard Cauich.
Por Eduard Cauich
Columnist, Staff Writer Seguir

Eugene Correa (6-2) nació y creció en Long Beach, conquistó su primer cinturón de campeonato en Long Beach y este sábado regresa a la actividad ante Anthony Figueroa (8-1) en un duelo de A1 Combate, en el evento estelar. La pelea en el Thunder Studios de Long Beach será por el título interino de peso ligero.

Correa, de 33 años, estuvo en el sistema de hogares de acogida desde los 3 hasta aproximadamente los 11 años, una experiencia que describió como “muy complicada”.

Correa tiene una racha de seis victorias, pero no pelea desde 2024, cuando venció en mayo de 2024 a Chris Peña por decisión.

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Figueroa tuvo tres peleas en 2025, en las que venció a Anthony Desilva en el round 2, así como a Toby Misech, por nocaut y por decisión a Justin Connell. Tiene cinco combates en A1 Combat, en los que ha ganado cuatro y pedido uno.

A1 Combat, del expeleador de UFC, Urijah Faber, da a conocer a talentos emergentes y luchadores profesionales.

El evento será televisado en UFC Fight Pass (5 p.m.)

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Eduard Cauich

Eduard Cauich, a native of Yucatán, Mexico, holds a journalism degree and a master’s in mass communications from Cal State Northridge. He specializes in sports and coverage of the Latino communities. His career includes roles at Univision New Mexico, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América, and La Opinión.

Eduard Cauich, originario de Yucatán, México, es graduado en Periodismo y tiene un máster en Comunicación de la Universidad Estatal de California en Northridge. Está especializado en deportes y en la cobertura de las comunidades latinas. A lo largo de su carrera ha trabajado en Univision Nuevo México, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América y La Opinión.

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