Remontada de Golden Tempo convierte a Cherie DeVaux en la primera mujer entrenadora en ganar el Derby de Kentucky

El día anterior al Derby de Kentucky se conoce cada año como el “Día de las Damas”, con varias carreras de alto nivel para potras y yeguas, entre las que destaca el Kentucky Oaks.

Al día siguiente, el Día del Derby, es el turno de los chicos.

Alguien se olvidó de decírselo a Cherie DeVaux.

Cherie DeVaux, entrenadora de Golden Tempo, celebra tras convertirse en la primera mujer entrenadora en ganar el Derby de Kentucky este sábado en Churchill Downs, en Louisville (Kentucky).



(Andy Lyons/Getty Images)

“Ahora mismo no tengo palabras”, declaró DeVaux en la NBC. “Estoy tan, tan, tan feliz por Golden Tempo. José ha hecho un trabajo maravilloso, magistral. Ha depositado tanta fe en este caballo”.

“Me alegro de haber podido representar a todas las mujeres del mundo, de demostrar que podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos”.

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DeVaux fue la decimoctava mujer en entrenar a un participante en el Derby; el mejor resultado hasta entonces había sido un segundo puesto de Casual Lies, de Shelley Riley, en 1992. La única otra entrenadora que ha ganado una carrera de la Triple Corona es Jena Antonucci, que se alzó con el Belmont de 2023 con Arcangelo.

1 of 152! 👏 The first ever woman trainer to win the Kentucky Derby, and only the second ever to win a Triple Crown Race. pic.twitter.com/lqy1BhvxPs — On Her Turf (@OnHerTurf) May 3, 2026

“Ser mujer, o mi género, nunca se me ha pasado por la cabeza en este camino que he recorrido”, dijo DeVaux más de una hora después de la carrera. “Tengo que decir que el circuito es un lugar duro. Es un lugar duro si eres hombre. Es un lugar duro si eres mujer”.

“Lo que realmente me ha quedado claro es que no todo el mundo tiene la misma fortaleza mental que yo. Es un verdadero honor poder ser esa persona a la que otras mujeres u otras niñas puedan admirar. Puedes soñar a lo grande y puedes dar un giro a tu vida. Puedes venir de cualquier lugar y formar parte de la historia”.

También fue la primera victoria en el Derby para Ortiz, que perdió sus primeros 10 intentos y, junto con su hermano mayor, Irad Ortiz Jr., acumulaba un 0 de 19. Irad montaba a Renegade.

“Me alegro de haber cumplido el sueño de mi vida”, dijo José Ortiz, que también ganó el Kentucky Oaks el viernes con Always a Runner. “Ojalá [Irad] tenga la oportunidad de ganarlo algún día”.

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DeVaux bromeó:”Hoy no es ese día”.

Golden Tempo pagó 48,24 dólares por cada 2 dólares apostados y ganó 3,1 millones de dólares tras recorrer 1 1/4 millas en 2 minutos y 2,27 segundos.

Ocelli quedó tercero con una cuota de 70 a 1, seguido de Chief Wallabee, que intentaba dar al jinete Junior Alvarado y al entrenador Bill Mott victorias consecutivas en el Derby de Kentucky. Danon Bourbon, un caballo entrenado en Japón que llevaba una clara ventaja a unos 300 metros de la meta, quedó quinto.

El jinete José Ortiz celebra tras llevar a Golden Tempo a la victoria en el Derby de Kentucky, celebrado el sábado en Churchill Downs, Louisville (Kentucky).



(Abbie Parr / Associated Press)

Incredibolt quedó sexto, seguido de Commandment, Wonder Dean, el ganador del Santa Anita Derby, So Happy, Emerging Market, el favorito Further Ado (5-1), Potente, Six Speed, Robusta, Albus, Intrepido, Litmus Test y Pavlovian. Cinco de los últimos siete caballos tienen su base en el sur de California.

Great White fue retirado justo antes de la carrera después de que se encabritara en la puerta de salida y cayera al suelo (no parecía haber sufrido lesiones graves, pero el veterinario de la pista lo descartó). The Puma fue retirado el sábado por la mañana temprano debido a una infección cutánea. Otros tres caballos fueron retirados durante la semana.

Eso dejó un campo de 18, dos menos que el máximo, pero aún así se produjo la habitual mezcla de empujones y rebotes, con Renegade, como era de esperar, llevándose la peor parte desde su posición interior en la salida. Golden Tempo, que salió desde el puesto n.º 16 (el mismo que Sovereignty), no tuvo problemas al quedarse rezagado; como dijo DeVaux: «Así es como corre».

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En este caso, quedarse atrás resultó ser la mejor posición, ya que Six Speed recorrió la primera media milla en 46,44 segundos y los seis furlongs en 1:10,9. Los caballos que acabaron entre los tres primeros ocupaban en ese momento los puestos 18, 16 y 15.

FROM LAST PLACE TO KENTUCKY DERBY GLORY, WHAT A RACE FOR GOLDEN TEMPO! 🐎



📺 The 152nd Kentucky Derby on NBC and Peacock pic.twitter.com/yUIczKx4SX — NBC Sports (@NBCSports) May 2, 2026

Danon Bourbon y So Happy, que seguían de cerca a Six Speed, se lanzaron a por el liderato en la última curva, y el caballo japonés se movía con mayor soltura. Parecía encaminarse hacia una victoria histórica —ningún caballo japonés había ganado nunca una carrera de la Triple Corona—, pero Ocelli, que no había ganado ninguna de sus seis carreras anteriores, lo adelantó cuando faltaban unos 100 metros para la meta.

Sin embargo, por el exterior de Ocelli, Golden Tempo y Renegade iban aún más rápido, y adelantaron al novato justo antes de la meta.

Fue la tercera victoria en cinco carreras para Golden Tempo, un hijo de Curlin y la yegua de Bernardini, Carrumba. Fue criado por sus propietarios, Phipps Stable (Daisy Phipps Pulito) y St. Elias Stable (Vincent Viola, quien también es propietario de los Florida Panthers de la NHL).

Golden Tempo ganó sus dos primeras carreras el invierno pasado en Fair Grounds, una carrera para novatos y el Lecomte Stakes. Tuvo una mala actuación en el Risen Star en febrero, y luego terminó tercero en el Louisiana Derby. No había corrido en las últimas seis semanas, desde el 21 de marzo.

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“El objetivo no era ganar esas carreras; el objetivo era ganar esta carrera”, dijo DeVaux.

La entrenadora comentó a principios de esta semana que Golden Tempo tenía grietas en los talones de las patas delanteras, pero que no le preocupaba cómo correría. El sábado, todo el mundo descubrió por qué.

El equipo de propietarios y personal de apoyo de Golden Tempo en el círculo de ganadores de Churchill Downs el sábado en Louisville, Kentucky.



(Michael Reaves / Getty Images)

La participación en el Preakness sigue en el aire

Dos de los últimos cuatro ganadores del Derby no participaron en el Preakness, por lo que, como era de esperar, se le preguntó a DeVaux sobre la posibilidad de que Golden Tempo corriera en la segunda prueba de la Triple Corona, el 16 de mayo en Laurel Park. Como era de esperar, no se comprometió.

“Vamos a dejar que él lo decida”, dijo refiriéndose a su caballo. “Veremos cómo se encuentra mañana y en los días siguientes. Pero tendremos que dejar que sea él quien nos lo diga, porque el caballo es lo primero. No estamos aquí por nosotros mismos. No estamos aquí por nuestro ego. Estamos aquí por el caballo”.

