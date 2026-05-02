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Lakers vs. Thunder de Oklahoma: cuándo y dónde se enfrentan en semifinales de la Conferencia Oeste en los playoffs 2026

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El alero de los Lakers de Los Ángeles, LeBron James, mira hacia el marcador durante la segunda parte del quinto partido de la primera ronda de los playoffs de la NBA contra los Rockets de Houston, el miércoles 29 de abril de 2026, en Los Ángeles.
(Mark J. Terrill / Associated Press)
Eduard Cauich.
Por Eduard Cauich
Columnist, Staff Writer Seguir

Las semifinales de la Conferencia Oeste arrancan el martes cuando los Thunder de Oklahoma City de Shai Gilgeous-Alexander recibirán a los Lakers de Los Ángeles de LeBron James en la segunda ronda de los playoffs de la NBA 2026.

Los Lakers sellaron su pase al eliminar a los Houston Rockets con un contundente triunfo de 98-78 en el Juego 6, disputado en Houston. La serie no estuvo exenta de suspenso: los Lakers llegaron a dominar 3-0, pero permitieron que los Rockets recortaran distancias al ganar dos partidos consecutivos antes de que el conjunto angelino cerrara el asunto definitivamente en el Juego 6.

Cabe destacar que los Lakers lograron este avance en circunstancias adversas, arrancando la serie sin Austin Reaves ni Luka Dončić. A pesar de la ausencia de Kevin Durant en cinco de los seis juegos, Houston contaba con figuras como Alperen Sengun y Amen Thompson, lo que hacía del triunfo angelino un resultado nada menor.

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Ahora, el panorama para los Lakers se complica de manera significativa. Los Thunder, campeones defensores y el mejor equipo de la temporada regular, llegan al duelo descansados tras barrer a los Suns de Phoenix en cuatro juegos. Además, Oklahoma City tiene ventaja de local en la serie y le ganó a Los Ángeles en tres de sus cuatro enfrentamientos durante la temporada, incluidas derrotas abultadas.

La batalla cuesta arriba comienza para los Lakers, quienes tendrán que dar lo mejor de sí ante un rival que luce como el gran favorito al campeonato. La serie promete ser uno de los enfrentamientos más atractivos de esta postemporada.

Calendario de los playoffs entre los Thunder y los Lakers (hora del Pacífico)

Juego 1: Martes, 5 de mayo, Paycom Center, 5:30 p.m., NBC/Peacock

Juego 2: Jueves, 7 de mayo, Paycom Center, 6:30 p.m., Prime

Juego 3: Sábado, 9 de mayo, Crypto.com Arena, 5:30 p.m, ABC

Juego 4: Lunes, 11 de mayo, Crypto.com Arena, 7:30 p.m., Prime

Juego 5*: Miércoles, 13 de mayo, Paycom Center, por determinar, por determinar

Juego 6*: Sábado, 16 de mayo, Crypto.com Arena, por determinar, por determinar

Juego 7*: Lunes, 18 de mayo, Paycom Center, por determinar, por determinar

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Eduard Cauich

Eduard Cauich, a native of Yucatán, Mexico, holds a journalism degree and a master’s in mass communications from Cal State Northridge. He specializes in sports and coverage of the Latino communities. His career includes roles at Univision New Mexico, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América, and La Opinión.

Eduard Cauich, originario de Yucatán, México, es graduado en Periodismo y tiene un máster en Comunicación de la Universidad Estatal de California en Northridge. Está especializado en deportes y en la cobertura de las comunidades latinas. A lo largo de su carrera ha trabajado en Univision Nuevo México, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América y La Opinión.

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