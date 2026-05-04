Playoffs de la NBA: Los Lakers respetan a los Thunder, pero insisten en que no se sienten intimidados

Los Lakers son conscientes del enorme reto al que se enfrentan contra los actuales campeones de la NBA, los Oklahoma City Thunder , en las semifinales de la Conferencia Oeste.

El entrenador de los Lakers, JJ Redick , hizo referencia a los grandes equipos de los Chicago Bulls que ganaron dos campeonatos consecutivos en 1996 y 1997, y a los Golden State Warriors que se alzaron con el título en 2015 y 2017, al hablar de los Thunder tras el entrenamiento del domingo.

“Los Thunder son uno de los mejores equipos de la historia de la NBA», afirmó Redick. «Es la realidad. Son así de buenos. Creo que nuestros chicos lo reconocen y lo respetan, y sabemos qué tipo de tarea tenemos por delante”.

Cuentan con el actual MVP de la liga, Shai Gilgeous-Alexander , que es el principal candidato a revalidar el título de MVP. Fue el segundo máximo anotador de la temporada (31,1 puntos por partido) y lidera la postemporada en anotación (33,8).

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Los Thunder acaban de barrer a los Phoenix Suns en su serie de primera ronda. Los Lakers eliminaron a los Houston Rockets en seis partidos.

Esta temporada, los Thunder vencieron a los Lakers por una media de 29,2 puntos por partido al barrer la serie de cuatro encuentros. Así que los Lakers se enfrentan a pocas posibilidades de ganar esta serie, pero dicen que no se sienten intimidados de cara al primer partido del martes por la noche .

“Puedes respetar al equipo, pero no puedes temerle”, dijo el alero Jake LaRavia . “No puedes salir al partido temiendo al rival, porque entonces vas a salir y te van a dar una paliza. Así que respetamos lo bueno que es este equipo, pero nuestro objetivo es ganar: ganar los partidos y ganar la serie. Por lo tanto, nuestra mentalidad sigue siendo la misma”.

Los Thunder tienen fama de ser un equipo muy sólido en defensa: esta temporada han sido los séptimos con menos faltas por partido (19).

“Están entre los cinco primeros en todas las categorías relacionadas con la defensa: robos, tapones, pérdidas de balón forzadas, todo eso. Y no cometen faltas», dijo Redick. «De alguna manera lo hacen todo sin cometer faltas, lo cual es una de las cosas más notables, creo, en la historia de la NBA”.

Gilgeous-Alexander es famoso por provocar faltas. Ha lanzado nueve tiros libres por partido esta temporada, el tercer mejor registro de la liga.

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“Nadie ha sido capaz de pararlo en toda la temporada”, dijo Redick. “Así que solo queda esperar y rezar”.

La estrella de Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander, penetra hacia la canasta de los Lakers durante la victoria de los Thunder el 2 de abril.



(Cooper Neill / Getty Images)

Los Lakers tenían su propia arma en la línea de tiros libres, pero no está claro cuándo podría regresar de su lesión Luka Doncic . El base All-Star no ha jugado desde que sufrió una distensión de grado 2 en el tendón de la corva izquierdo contra los Thunder el 2 de abril.

Doncic venía de un mes mágico, convirtiéndose en el único jugador de la historia, aparte de Michael Jordan, en anotar 600 puntos en marzo.

Redick no tenía novedades sobre el estado de Doncic, que sigue de baja por tiempo indefinido.

Pero los Lakers superaron a los Rockets con LeBron James a la cabeza. Promedió 23,2 puntos, 8,3 asistencias y 7,2 rebotes en los seis partidos. Y el escolta estrella Austin Reaves , que también se lesionó en el partido del 2 de abril contra los Thunder, regresó para ayudar a derrotar a los Rockets.

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Aun así, pocos creen que los Lakers, que superaron la primera ronda por primera vez desde 2023, puedan superar a unos Thunder con gran profundidad y talento.

“Se podría decir que nadie pensaba que íbamos a superar a Houston, pero todos en este pabellón creían en ello”, dijo Reaves. “Tenemos la misma mentalidad de cara a esto. Obviamente, conocemos al equipo al que nos vamos a enfrentar, sabemos lo buenos que son y los problemas que pueden causarnos durante 48 minutos. Así que tendremos que concentrarnos al máximo cada día, ver vídeos, lo que sea, para seguir mejorando y prestar atención a todos los pequeños detalles, como hacen ellos”.