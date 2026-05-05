Casa México de Los Ángeles abrirá sus puertas durante el Mundial con transmisiones de los juegos

(Michael Owen Baker / para LA Times)

Aficionados mexicanos reaccionan tras un gol de México en el primer tiempo mientras ven el partido de la Copa Mundial entre México y Corea del Sur en la Plaza México, en Lynwoon, en 2018.

El Consulado General de México en Los Ángeles presentó este martes el calendario oficial de actividades de Casa México Los Ángeles 2026, el espacio de hospitalidad del Gobierno de México durante la Copa del Mundo, que incluirá transmisiones en vivo de los tres primeros partidos del Tri, además de dos “Días Familiares” y un concierto de salsa.

La sede estará ubicada en LA Plaza de Cultura y Artes, en el centro de Los Ángeles, y abrirá el 11 de junio con la transmisión del debut de la Selección Mexicana frente a Sudáfrica, partido que se disputará en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Le seguirán las transmisiones del 18 de junio ante Corea del Sur y del 24 de junio frente a la República Checa.

“Casa México Los Ángeles 2026 será un espacio de reunión para celebrar con orgullo nuestras raíces y apoyar a la Selección Mexicana”, expresó el Cónsul General de México en Los Ángeles, Carlos González Gutiérrez.

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El programa contempla también dos Días Familiares, como el primero el domingo, 28 de junio, y el segundo el sábado, 11 de julio, este último con la actuación de tres bandas juveniles de mariachi. Ambas jornadas ofrecerán talleres, entretenimiento para todas las edades, música y la presencia de distintos estados de México con muestras de cultura, gastronomía y turismo.

El viernes, 10 de julio, el recinto será escenario del concierto Summer of Salsa, con La Verdad y el Super DJ Robby. Al día siguiente se celebrará el segundo Día Familiar.

Durante las cinco semanas del Mundial, los aficionados también podrán apreciar la instalación Tejiendo Redes, de la artista Betsabeé Romero: una portería escultórica tejida con participación comunitaria que integra representaciones de jugadores del juego de pelota prehispánico y atletas del fútbol contemporáneo.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

México vs. Sudáfrica

Jueves, 11 de junio, 12 p.m.

Entrada gratuita con reserva previa, para todas las edades

Retransmisión del partido en pantalla gigante, animación y comida a la venta.

LA Plaza de Cultura y Artes, 501 N Main St, Los Ángeles, CA 90012

México vs. Corea del Sur

Jueves, 18 de junio, 6 p.m.

Gratuito con reserva previa, para todas las edades

Retransmisión del partido en pantalla gigante, entretenimiento y comida disponible para comprar.

LA Plaza de Cultura y Artes, 501 N Main St, Los Ángeles, CA 90012

México vs. República Checa

Miércoles, 24 de junio, 6 p.m.

Gratuito con reserva previa | Para todas las edades

Retransmisión del partido en pantalla gigante, entretenimiento y comida disponible para comprar.

LA Plaza de Cultura y Artes

501 N Main St, Los Ángeles, CA 90012

Casa México: Festival familiar, 10 a.m.

Domingo, 28 de junio | 10 a.m.

Gratuito con reserva previa | Para todas las edades

Entretenimiento, talleres, actividades culturales y comida disponible para comprar.

LA Plaza de Cultura y Artes

501 N Main St, Los Ángeles, CA 90012

Casa México: Concierto de salsa de verano con La Verdad y Super DJ Robby

Viernes, 10 de julio, 6 p.m.

Gratuito con reserva previa | Todas las edades

Concierto en directo, clase de salsa para principiantes, comida y bebida a la venta.

LA Plaza de Cultura y Artes

501 N Main St, Los Ángeles, CA 90012

Casa México: Festival familiar

Sábado, 11 de julio, 10 a.m.

Gratuito con reserva previa | Para todas las edades

Mariachi Los Álanos del instituto Garfield, Mariachi Olímpico del instituto Roosevelt,

Mariachi del instituto Palmdale Charter Academy, talleres y comida a la venta.

LA Plaza de Cultura y Artes

501 N Main St, Los Ángeles, CA 90012