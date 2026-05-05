LAFC se mete al ‘infierno’ de Toluca en busca del pase a la final de Concacaf

Previo al partido de vuelta del LAFC ante el Toluca en las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf, el técnico del equipo angelino, Marc Dos Santos, ha dicho que su equipo tendrá que ser “especial” ante los Diablos Rojos si quiere avanzar a la final del torneo.

El partido se disputará a las 6:30 p.m. (hora del Pacífico, FS1/TUDN) en el Nemesio Díez de Toluca, conocido como “La Bombonera” y “El Infierno”, donde los Diablos Rojos le metieron cuatro tantos al Galaxy y otros cuatro a San Diego.

En uno de los estadios más difíciles de la región, LAFC buscará sacar al menos un empate para avanzar a la final, tras ganar 2-1 en el juego de ida, con gol de último minuto, en el BMO Stadium. Gracias a ese resultado, el LAFC avanzaría a la final con un empate por cualquier marcador. El gol de visitante también es determinante: si Toluca ganara por 1-0, el LAFC quedaría eliminado, ya que los Diablos Rojos anotaron un tanto fuera de casa. Eso significa que aun perdiendo por un marcador de 3-2 este miércoles, pondría al LAFC en la final por el mismo criterio de desempate.

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En el partido de ida disputado la semana pasada en el BMO Stadium, el defensa Nkosi Tafari le dio el triunfo agonizante el LAFC, en un duelo en el que no contó con Denis Bouanga y Eddie Segura, por acumulación de tarjetas. Ambos jugadores ya están disponibles para el duelo crucial de este miércoles.

Dos Santos dijo el martes que habló con representantes del Galaxy y San Diego para ver aspectos de logística que les puedan ayudar con la altitud, al menos 8,750 pies.

“Sabemos de un túnel largo que te lleva a la cancha, que se parece a las Noches de Horror de Universal Studios”, bromeó Dos Santos. “Pero no sabremos más hasta que estemos ahí”.

“Al final serán dos porterías, las mismas líneas y 22 jugadores”, añadió Dos Santos, quien tiene al LAFC en tercer lugar de la Conferencia Oeste de la MLS.

El delantero del LAFC Son Heung-Min (7) y el centrocampista del Toluca Marcel Ruiz (14) saltan para disputar un cabezazo durante la segunda parte del partido de ida de la semifinal de la Copa de Campeones de la CONCACAF, disputado el miércoles 29 de abril de 2026 en Los Ángeles. (Foto AP/Jae C. Hong) (Jae C. Hong / Associated Press)

“Vamos a necesitar entrar con mucha concentración, jugar con coraje, un banquillo que entre con calidad. No es solo correr, sino que también necesitan aportar calidad. Todo eso será necesario”, dijo Dos Santos. “Estamos hablando de una semifinal, los cuatro son difíciles, los cuatro podemos ganar la competencia”.

Con un récord de cinco triunfos y dos empates en la Copa de Campeones de Concacaf, el LAFC es el único equipo invicto que aún sobrevive en el torneo. El club ya alcanzó la final en 2020 y 2023, y busca ahora su tercera participación en el partido de campeonato en su cuarta aparición en el certamen.

“Sabemos que vamos a enfrentar a un buen equipo”, dijo Stephen Eustáquio, jugador canadiense del LAFC. “Nosotros tenemos que jugar perfecto, con balón y sin balón”.

Por su parte, el Toluca viene de un revés en la Liguilla ante Pachuca como local, y ante la presión por los resultados, recordó a la prensa y a la afición que, desde que inició el torneo mexicano, habían acordado darle prioridad a la Concachampions.

“Jugamos nueve partidos con jugadores suplentes”, dijo Mohamed, quien ha ganado el bicampeonato con Toluca, pero que recibiría muchas críticas si es eliminado el miércoles. “Estamos para ganar trofeos, si no llegamos a la final, sería una tristeza enorme”.

El ganador de la serie se medirá al vencedor de la otra semifinal, entre Nashville SC y Tigres de la UANL, en la final de partido único del 30 de mayo. El ganador de la Copa de Campeones de Concacaf también obtendría la clasificación al Mundial de Clubes 2029 y a la Copa Intercontinental 2026.

